Kim Jong Un: तानाशाह ने दिखाया 'दिल', न्यूज एंकर को गिफ्ट किया आलीशान बंगला

Kim Jong Un News: उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन (North Korean Leader Kim Jong Un) एक बार फिर चर्चा में है. हालांकि, इस बार वजह धमकी या मिसाइल टेस्ट नहीं बल्कि कुछ और है. किम ने सीनियर न्यूज एंकर री चुन ही (Ri Chun Hi) को एक लग्जरी मकान गिफ्ट किया है. 79 वर्षीय री चुन ही उत्तर कोरियाई टेलीविजन का एक प्रमुख चेहरा रही हैं.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION में छपी खबर के अनुसार, री चुन ही (Ri Chun Hi) को 'पिंक लेडी' के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह ज्यादातर पारंपरिक पिंक ड्रेस में ही नजर आती हैं. तानाशाह किम जोंग उन एंकर को आलीशान मकान गिफ्ट करने के मौके पर खुद भी मौजूद रहे. राजधानी प्योंगयांग के रिवरसाइड अपार्टमेंट कॉम्पलेक्स में इस घर को खासतौर पर री चुन ही के लिए बनाया गया है.

North Korean TV news anchor Ri Chun Hee here narrating a clip of herself fawning over Kim Jong Un as he gifts her and her family a new luxurious 2-story apartment in Pyongyang. She describes her own "youthful vigor" in the third person, reads descriptions of herself as.. pic.twitter.com/a41hA5bzHy

— Colin Zwirko (@ColinZwirko) April 14, 2022