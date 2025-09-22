'आपके साथ मीटिंग की अच्‍छी यादें हैं, लेकिन'...तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रंप को ही इस बात के लिए दे डाली नसीहत
Denuclearization Talks Failed: उत्तर कोरिया ने अमेरिका की निरस्त्रीकरण की मांग को सीधे तौर पर मानने से मना कर दिया है. किम ने ये साफ कर दिया है कि ट्रंप के साथ मीटिंग की यादें अच्छी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सारे शर्तें मानी जाए. वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को सुधार रहा है. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 07:17 AM IST
उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच लंबे समय से परमाणु हथियारों एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है. ऐसे में एक बार फिर किम जोंग उन ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि यदि अमेरिका परमाणु हथियार छोड़ने की मांग न करे तो भविष्य में दोनों देशों के बीच वार्तालाप के रास्ते खुल सकते हैं. उन्होंने कहा कि उनके पास अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बीते दिनों की अच्छी यादें हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियार कभी नहीं छोड़ेगा. 

किम ने रविवार को राजधानी प्योंगयांग में संसद को संबोधित करते हुए यह बात कही. साथ ही उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ भी किसी संवाद की संभावना को पूरी तरह नकार दिया. किम का यह बयान उस वक्त आया है जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मांग संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने न्यूयॉर्क जा रहे हैं और ट्रंप अगले महीने सियोल की यात्रा पर आ सकते हैं.

किम ने ठुकराया परमाणु निरस्त्रीकरण की मांग

किम जोंग उन ने अपने भाषण में दो टूक कहा कि उत्तर कोरिया कभी भी अपने परमाणु हथियार नहीं छोड़ेगा. उन्होंने कहा, ''दुनिया देख चुकी है कि अमेरिका कैसे उन देशों के साथ पेश आता है, जिन्होंने अपने परमाणु हथियार को छोड़ दिया है. हम कभी अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे, और अब या आगे कभी भी किसी भी दुश्मन देश के साथ प्रतिबंध हटाने के बदले कोई सौदा नहीं होगा." विशेषज्ञों का मानना है कि किम अपने परमाणु कार्यक्रम को अपनी सत्ता और देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी मानते हैं.

ट्रंप के साथ रिश्तों पर किम का रुख

हालांकि किम ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने रिश्तों को निजी रूप से अच्छा बताया. उन्होंने कहा कि ''ट्रंप के साथ मेरी यादें अब भी अच्छी हैं. अगर अमेरिका परमाणु निरस्त्रीकरण की जिद छोड़ दे तो हमारे बीच बातचीत की कोई वजह न होने की बात नहीं है.'' यह बयान उस अटकल को और हवा देता है कि ट्रंप के लिए उत्तर कोरिया के साथ फिर से बातचीत का रास्ता खुल सकता है.

दक्षिण कोरिया को पूरी तरह नकारा

किम ने साफ कहा कि वे दक्षिण कोरिया के साथ कभी भी बातचीत नहीं करेंगे. उन्होंने पहले ही अपने संविधान में संशोधन का आदेश देकर दक्षिण को स्थायी दुश्मन घोषित कर दिया है. 2019 में ट्रंप और किम के बीच दूसरी शिखर वार्ता के विफल होने के बाद उत्तर कोरिया ने दक्षिण के साथ सभी संबंध खत्म कर लिए थे.

रूस और चीन से नजदीकियां बढ़ाई

किम जोंग उन अब अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए रूस और चीन के साथ गठजोड़ मजबूत कर रहे हैं. उन्होंने हाल ही में बीजिंग और मॉस्को की यात्राएं की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हथियारों और सैनिकों की आपूर्ति कर यूक्रेन युद्ध में परोक्ष समर्थन भी दिया.

