इतना खौफ! क्या किम जोंग ने कभी प्लेन का सफर किया है? 2018 से गैराज में ही खड़ा है ये खास प्लेन

South Korea: उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन चीन के दौरे पर हैं. दिलचस्प बात यह है कि वे इसबार भी ट्रेन से चीन पहुंचे हैं. लेकिन जब दुनिया के सभी नेता विदेशी दौरे पर हवाई जहाज से जाते हैं, तो किम जोंग उन ट्रेन को ही क्यों चुनते हैं? क्या किम जोंग ने कभी हवाई सफर किया है? चलिए जानते हैं.
Trending Photos
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन हमेशा अपनी अलग अंदाज और रहस्यमयी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं. इस बार भी उन्होंने दुनिया का ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचा है. वे चीन के दौरे पर गए हैं. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसबार भी वे विमान से नहीं, बल्कि अपनी खास बुलेटप्रूफ ट्रेन में इस सफर पर पहुंचे हैं. हरी रंग की इस खास ट्रेन में मीटिंग रूम से लेकर रेस्टोरेंट तक सबकुछ मौजूद है. इसे इस तरह बनाया गया है कि किसी भी हमले का इसपर असर नहीं होगा. लेकिन यहां एक सवाल उठता है कि जहां पूरी दुनिया के नेता विदेशी दौरे पर हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, किम हवाई जहाज की बजाय ट्रेन में सफर क्यों करते हैं. क्या जोंग ने कभी हवाई सफर किया है? कैसा है 2018 से खड़ा है पर्सनल विमान. चलिए जानते हैं.
जब दुनिया के बाकी नेता विदेशी दौरे पर हवाई जहाज से जाते हैं, तो किम जोंग उन ट्रेन को ही क्यों चुनते हैं? दरअसल, ट्रेन से सफर करना उनकी परंपरा और सुरक्षा रणनीति का एक हिस्सा है. उनके दादा किम इल-सुंग और पिता किम जोंग-इल भी विदेश दौरों पर इसी तरह बुलेटप्रूफ ट्रेन का इस्तेमाल करते थे. माना जाता है कि हवाई सफर की तुलना में उन्हें ट्रेन ज्यादा महफूज लगता है.
हालांकि, स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करने वाले किम जोंग उन ने हवाई यात्रा की है. सत्ता संभालने के बाद मई 2018 में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने के लिए चीनी शहर डालियान के लिए अपनी पहली इंटरनेशनल उड़ान भरी थी. इसके अलावा, मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि उन्होंने पहले उत्तर कोरिया के भीतर यात्रा के लिए अपने निजी जेट का इस्तेमाल किया है.
जिस विमान से वे चीन गए थे, वह सोवियत निर्मित लंबी दूरी का विमान इल्युशिन-62 (Il-62) था. रिपोर्ट के मुताबिक, किम के इस विमान को स्थानीय लोग 'चम्मा-1' भी कहते हैं, जिसका नाम देश के राष्ट्रीय पक्षी गोशाक के नाम पर रखा गया है. लेकिन ये तब से यानी 2018 से खड़ा है और उसे बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है.
अगर की विमान की खासियत की बात करें, तो विमान के अंदरूनी हिस्से काफी आधुनिक हैं. चम्मा-1 ने 2018 में उस वक्त सुर्खियां बटोरीं थीं, जब इसने प्योंगयांग के हाई-लेवल ओलंपिक डेलिगेशन को लेकर दक्षिण कोरिया पहुंची थी. इस डेलिगेशन किम की बहन किम यो जोंग भी शामिल थीं.
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन चीन दौरे पर बीजिंग में होने वाली सैन्य परेड में हिस्सा लेंगे. साथ ही, वे शी जिनपिंग के साथ मीटिंग करेंगे. दिलचस्प बात यह है कि किम सोमवार शाम को उत्तर कोरिया की राजधानी से अपनी बख्तरबंद ट्रेन सनशाइन में चीन के लिए रवाना हुए, जो करीब 20 घंटे के सफर के बाद मंगलवार को बीजिंग पहुंचे.