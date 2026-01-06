Advertisement
trendingNow13065120
Hindi Newsदुनियादुनिया का सबसे खूंखार,तानाशाह-सनकी किम जोंग उन फावड़ा लेकर पत्नी-बेटी संग क्यों खोदने लगा जमीन? पीछे छुपी है दिल छू लेने वाली कहानी

दुनिया का सबसे खूंखार,तानाशाह-सनकी किम जोंग उन फावड़ा लेकर पत्नी-बेटी संग क्यों खोदने लगा जमीन? पीछे छुपी है दिल छू लेने वाली कहानी

दुनिया भर में अपनी सनक, परमाणु धमकियों और सख्त शासन के लिए पहचाने जाने वाले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग का एक ऐसा रूप दुनिया ने देखा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया. किम फावड़ा लेकर जमीन खोदते दिखे, वो भी अपनी पत्नी री सोल-जू और बेटी जू-ए के साथ. जिसके बाद ये तस्वीरों की खूब चर्चा हो रही है. जानते हैं इन तस्वीरों के पीछे की कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 06, 2026, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया का सबसे खूंखार,तानाशाह-सनकी किम जोंग उन फावड़ा लेकर पत्नी-बेटी संग क्यों खोदने लगा जमीन? पीछे छुपी है दिल छू लेने वाली कहानी

पूरी दुनिया में सनकी, तानाशाह, खूंखार, न जाने कितने नामों से फेमस किम जोंग उन की जब भी कोई खबरें सामने आती हैं तो उसमें जंग, मिसाइल, परमाणु बम, सख्त शासन, धमकी ही होती है. लेकिन इस बार अपने किम जोंग उन की एक ऐसी तस्वीरें आईं हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं. तस्वीरों में सनकी फैसलों के लिए मशहूर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन फावड़ा लेकर जमीन खोदते दिख रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने जैसा है. इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उनके साथ उनकी पत्नी री सोल-जू और बेटी जु-ऐ भी मौजूद थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों ने हर किसी के मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया. आखिर किम जोंग उन ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो समझते हैं इन तस्वीरों के पीछे की कहानी.

तस्वीर के पीछे यूक्रेन युद्ध है, फावड़ा क्यों उठाया?
उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन की वो तस्वीरें आपने अब देख ली है. जहां वो खुद फावड़ा लेकर जमीन खोद रहे हैं, और साथ में उनकी पत्नी री सोल-जू और बेटी जू-ए भी. ये तस्वीरें 5 जनवरी 2026 की हैं, जब किम जोंग उन प्योंगयांग में "ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशंस कॉम्बैट फीट्स मेमोरियल म्यूजियम" के निर्माण स्थल पर पहुंचे. यह संग्रहालय उन उत्तर कोरियाई सैनिकों की याद में बनाया जा रहा है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देते हुए शहीद हो गए.

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने रिपोर्ट किया कि किम ने खुद पहला पेड़ लगाया और काफी देर तक सैनिकों के साथ मिलकर ट्री-प्लांटिंग की. उन्होंने कहा, "ये म्यूजियम हमारे शहीद सैनिकों की जिंदगी को हमेशा जिंदा रखेगा. हर पेड़ और हर घास यहां उनके बलिदान से जुड़ी होगी." रॉयटर्स के अनुसार, किम की बेटी जू-ए ने भी पापा के साथ फावड़ा चलाया, जो काफी इमोशनल सीन था.

पत्नी-बेटी की मौजूदगी का गहरा संदेश
किम की पत्नी और बेटी की मौजूदगी को सिर्फ पारिवारिक पल मानना गलत होगा. तस्वीरों में बेटी जु-ऐ अपने पिता के साथ जमीन खोदती नजर आईं. विशेषज्ञों का मानना है कि किम इसके जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि शहीद सैनिकों का सम्मान सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगा. यह उत्तर कोरिया में सत्ता, सेना और परिवार को जोड़ने की एक रणनीतिक कोशिश भी मानी जा रही है. दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जू-ए को बार-बार पब्लिक में लाना उत्तराधिकार की तैयारी लगती है. KCNA फोटोज में फैमिली का ये इमोशनल मोमेंट दुनिया भर में वायरल हो रहा है. लोग कह रहे हैं कि तानाशाह कहलाने वाला किम भी शहीदों के लिए इतना भावुक हो सकता है.

पहली बार विदेश में मरे सैनिकों के लिए स्मारक
यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया विदेशी जमीन पर मारे गए अपने सैनिकों के लिए कोई आधिकारिक स्मारक और संग्रहालय बना रहा है. अगस्त 2024 में रूस के समर्थन में भेजे गए सैनिकों को सम्मानित करते हुए किम ने इस स्मारक की घोषणा की थी. इसके बाद अक्टूबर में निर्माण कार्य शुरू हुआ.

रूस को खुला सैन्य समर्थन
अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिक और हथियार भेजे हैं. माना जा रहा है कि इनमें से हजारों सैनिक यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि उत्तर कोरिया ने नहीं की है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Kim Jong Un

Trending news

सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
india
सुप्रीम कोर्ट में भूटान के वकील, भारत में क्यों? जानिए साइन हुए एमओयू की पूरी वजह!
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
Asaduddin Owaisi
'4 ही क्यों? 8 बच्चे करो पैदा...' ओवैसी ने BJP के 'चार बच्चे' वाले बयान पर कसा तंज
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
India America news
राष्ट्रपति उठवाए जा रहे, तब अमेरिका के गेम में नहीं फंसा भारत और पहला विकल्प चुना
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
Asaduddin Owaisi
'जिसने पाला-पोसा, उसी को धोखा...', ओवैसी बोले- मुसलमान होते तो 75 साल की जेल तय थी
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
Suresh Kalmadi Death
पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश कलमाड़ी का निधन, पुणे में आज होगा अंतिम संस्कार
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
cm yogi adityanath news
गुनगुनी धूप में PM मोदी से मंत्रणा, सीएम योगी और पाठक के दिल्ली दौरे की कहानी
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?