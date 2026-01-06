दुनिया का सबसे खूंखार,तानाशाह-सनकी किम जोंग उन फावड़ा लेकर पत्नी-बेटी संग क्यों खोदने लगा जमीन? पीछे छुपी है दिल छू लेने वाली कहानी

पूरी दुनिया में सनकी, तानाशाह, खूंखार, न जाने कितने नामों से फेमस किम जोंग उन की जब भी कोई खबरें सामने आती हैं तो उसमें जंग, मिसाइल, परमाणु बम, सख्त शासन, धमकी ही होती है. लेकिन इस बार अपने किम जोंग उन की एक ऐसी तस्वीरें आईं हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई हैं. तस्वीरों में सनकी फैसलों के लिए मशहूर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन फावड़ा लेकर जमीन खोदते दिख रहे हैं, जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने जैसा है. इससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उनके साथ उनकी पत्नी री सोल-जू और बेटी जु-ऐ भी मौजूद थीं. सोशल मीडिया पर वायरल हुई इन तस्वीरों ने हर किसी के मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया. आखिर किम जोंग उन ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो समझते हैं इन तस्वीरों के पीछे की कहानी.

तस्वीर के पीछे यूक्रेन युद्ध है, फावड़ा क्यों उठाया?

उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग उन की वो तस्वीरें आपने अब देख ली है. जहां वो खुद फावड़ा लेकर जमीन खोद रहे हैं, और साथ में उनकी पत्नी री सोल-जू और बेटी जू-ए भी. ये तस्वीरें 5 जनवरी 2026 की हैं, जब किम जोंग उन प्योंगयांग में "ओवरसीज मिलिट्री ऑपरेशंस कॉम्बैट फीट्स मेमोरियल म्यूजियम" के निर्माण स्थल पर पहुंचे. यह संग्रहालय उन उत्तर कोरियाई सैनिकों की याद में बनाया जा रहा है, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देते हुए शहीद हो गए.

Kim Jong Un a visité et PARTICIPÉ au chantier du Musée commémoratif des exploits militaires à l’étranger, félicitant les soldats-constructeurs et plantant le premier arbre. Le musée incarnera la gloire des héros et la force de la République Populaire Démocratique de Corée. pic.twitter.com/HLgY8wYtWs — KFA FRANCE (@KFA_FRANCE) January 6, 2026

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने रिपोर्ट किया कि किम ने खुद पहला पेड़ लगाया और काफी देर तक सैनिकों के साथ मिलकर ट्री-प्लांटिंग की. उन्होंने कहा, "ये म्यूजियम हमारे शहीद सैनिकों की जिंदगी को हमेशा जिंदा रखेगा. हर पेड़ और हर घास यहां उनके बलिदान से जुड़ी होगी." रॉयटर्स के अनुसार, किम की बेटी जू-ए ने भी पापा के साथ फावड़ा चलाया, जो काफी इमोशनल सीन था.

पत्नी-बेटी की मौजूदगी का गहरा संदेश

किम की पत्नी और बेटी की मौजूदगी को सिर्फ पारिवारिक पल मानना गलत होगा. तस्वीरों में बेटी जु-ऐ अपने पिता के साथ जमीन खोदती नजर आईं. विशेषज्ञों का मानना है कि किम इसके जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि शहीद सैनिकों का सम्मान सिर्फ आज नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगा. यह उत्तर कोरिया में सत्ता, सेना और परिवार को जोड़ने की एक रणनीतिक कोशिश भी मानी जा रही है. दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जू-ए को बार-बार पब्लिक में लाना उत्तराधिकार की तैयारी लगती है. KCNA फोटोज में फैमिली का ये इमोशनल मोमेंट दुनिया भर में वायरल हो रहा है. लोग कह रहे हैं कि तानाशाह कहलाने वाला किम भी शहीदों के लिए इतना भावुक हो सकता है.

पहली बार विदेश में मरे सैनिकों के लिए स्मारक

यह पहली बार है जब उत्तर कोरिया विदेशी जमीन पर मारे गए अपने सैनिकों के लिए कोई आधिकारिक स्मारक और संग्रहालय बना रहा है. अगस्त 2024 में रूस के समर्थन में भेजे गए सैनिकों को सम्मानित करते हुए किम ने इस स्मारक की घोषणा की थी. इसके बाद अक्टूबर में निर्माण कार्य शुरू हुआ.

रूस को खुला सैन्य समर्थन

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए 10,000 से ज्यादा सैनिक और हथियार भेजे हैं. माना जा रहा है कि इनमें से हजारों सैनिक यूक्रेन युद्ध में मारे गए हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि उत्तर कोरिया ने नहीं की है.