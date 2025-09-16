North Korea News: नॉर्थ कोरिया के वरिष्ठ रेडियो पत्रकार किम सेओंग-मिन का निधन हो गया है वो फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे. 63 वर्षीय किम सेओंग-मिन रेडियो प्रसारण, यूएसबी स्टिक और अपने गुप्त नेटवर्क वाले सोर्स के उपयोग से नॉर्थ कोरिया की जनता को उनकी तानाशाही सरकार के बारे में खबरें दिया करते थे. फ्री नॉर्थ कोरिया रेडियो के संस्थापक का इलाज सियोल के एक अस्पताल में चल रहा था. उनके पूर्व सहयोगियों ने बताया कि वो बीते कई वर्षों से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे थे, जिसका संक्रमण अब उनके लीवर तक पहुंच गया था.

किम सेओंग-मिन के सहकर्मियों ने बताया कि किम का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनकी अस्थियों को उत्तर कोरिया की सीमा के पास एक कोलंबेरियम में रखा गया है. किम के साथ 7 साल तक काम करने वाले चोई जंग-हून ने बताया, 'उत्तर कोरिया छोड़कर भागने वाले लोगों में से हमने एक नेता खो दिया है. हमें नहीं पता कि हमें फिर से ऐसा नेता मिलेगा या नहीं. वो हमारे लिए उम्मीद की किरण थे.'

किम ने शुरू किया शॉर्टवेव रेडियो प्रसारण

किम सेओंग-मिन उत्तर कोरियाई सेना के पूर्व कप्तान थे और 1999 में दक्षिण कोरिया आए थे. किम ने साल 2005 में उत्तर कोरिया में शॉर्टवेव रेडियो का प्रसारण शुरू किया. यहां पर अधिकांश लोगों को विदेशी समाचारों तक कोई आधिकारिक पहुंच नहीं है. यह दक्षिण कोरिया में किसी भगोड़े द्वारा संचालित पहला ऐसा नागरिक रेडियो स्टेशन था.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः इस कनेक्‍शन की वजह से भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हो रही दोबारा बातचीत, वरना 'टैरिफ जंग' थी तय?​

नॉर्थ कोरिया के संसदीय चुनाव में उम्मीदवारों को 100% तक वोट

किम के रेडियो प्रसारण की खबरों में नॉर्थ कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया में बसने और उनकी सफलता की कहानियों से लेकर नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन के परिवार की शानदार जीवन शैली के अलावा दक्षिण कोरिया और अमेरिका सहित अन्य देशों की राजनीतिक खबरें शामिल होती थीं. साल 2012 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले किम ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि उनके रेडियो स्टेशन ने एक विशेष कार्यक्रम रिकॉर्ड किया था. इस कार्यक्रम में अमेरिकी चुनाव प्रणाली के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया था और इसकी तुलना उत्तर कोरियाई चुनावी प्रणाली से की गई थी. उत्तर कोरिया के संसदीय चुनावों में प्रत्येक जिले में एकमात्र उम्मीदवार को लगभग 100% वोट मिलते हैं.

USB में न्यूज, गाने भरकर बोतलों में डालकर समुद्र में फेंक देते थे किम

किम ने बताया, 'हमने यह भी समझाया कि दक्षिण कोरिया में एक उम्मीदवार के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां (अमेरिका में) कई विचारधारा के लोग हैं. जिन लोगों को वर्तमान राष्ट्रपति का काम नहीं पसंद आता है वो दूसरे दल को जो मौजूदा राष्ट्रपति को चैलेंज कर सकता है उसे वर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव में खड़ा करते हैं. उत्तर कोरिया में ये सब कुछ संभव नहीं है.' किम के रेडियो स्टेशन ने दुनिया के समाचार, दक्षिण कोरियाई टीवी ड्रामा और पॉप गानों को एक पेन ड्राइव में सेव करके उस USB स्टिक्स को प्लास्टिक की बोतलों में डालकर समुद्र में फेंक दिया ताकि ये समुद्री लहरों के साथ उत्तर कोरियाई तटों की ओर तैर कर जा सकें और इन USB की मदद से नॉर्थ कोरिया के लोग बाकी दुनिया के बारे में जान सकें.

नॉर्थ कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम को 'ह्यूमन गार्बेज' कहा

नॉर्थ कोरिया के सरकारी मीडिया ने किम को 'ह्यूमन गार्बेज' कहा. किम को मरे हुए चूहों और चाकुओं से छेदी गई गुड़ियों वाले पार्सल भी प्राप्त हुए थे. संभवतः साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया समर्थक समूहों ने उन्हें ये भेजा हो. 2014 में एपी के साथ एक इंटरव्यू में किम ने नॉर्थ कोरिया की खबरों की सटीकता के मुद्दे पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि मेरे जैसे बाहरी लोगों के लिए नॉर्थ कोरियाई संपर्कों के साथ फोन पर बातचीत के माध्यम से वहां की खबरें मिलती थीं, लेकिन अक्सर ये खबरें गलत साबित होती थीं. किम ने आगे कहा,'उत्तर कोरिया के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं और मुझे लगता है कि वे सभी अच्छी हैं बशर्ते वे उस देश की प्रशंसा न करें. मुझे लगता है कि ये लोगों को नॉर्थ कोरिया की तानाशाही को समझने में मदद करेंगी.'

यह भी पढ़ेंः 'बाइडेन प्रशासन की गलती ने ले ली भारतीय की जान', अमेरिका में सिर काटने के मामले में ट्रंप ने किसे ठहराया दोषी?