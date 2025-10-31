Advertisement
41 साल के ब्रि‌‌टिश राजकुमार ने 17 साल की लड़की का सालों तक नोचा जिस्म...किंग चार्ल्स ने प्रिंस एंड्रयू को घर से निकाला, छीनीं सारी उपाधियां

Prince Andrew and Jeffrey Epstein scandal: ब्रिटिश शाही परिवार की साख पर गहरा धब्बा लग गया है. किंग चार्ल्स ने भाई प्रिंस एंड्रयू को एप्स्टीन सेक्स कांड की वजह से रॉयल लॉज से बाहर निकाल दिया है और सारी शाही उपाधियां छीन लीं है. 41 साल के ब्रि‌‌टिश राजकुमार पर 17 साल की लड़की वर्जीनिया गिफ्रे का सालों तक जिस्म नोंचने का आरोप लगा है. जानते हैं पूरी कहानी.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 31, 2025, 12:04 PM IST
41 साल के ब्रि‌‌टिश राजकुमार ने 17 साल की लड़की का सालों तक नोचा जिस्म...किंग चार्ल्स ने प्रिंस एंड्रयू को घर से निकाला, छीनीं सारी उपाधियां

Prince Andrew Virginia Roberts Giuffre: ब्रिटेन का शाही परिवार इन दिनों ‘सेक्स स्कैंडल’ की आग में जल रहा है. प्रिंस एंड्रयू पर 17 साल की लड़की वर्जीनिया गिफ्रे का सालों तक यौन शोषण करने का गंभीर आरोप लगने के बाद अब शाही परिवार ने अपनी साख बचाने के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला किया है. जिसके बाद पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हो रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन के राजघराने में बड़ा हंगामा हो गया है. किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को सारी शाही सुविधाएं छीन लीं है. अब वो न ड्यूक ऑफ यॉर्क रहेंगे न ही प्रिंस. अब वह सिर्फ एंड्रयू माउंटबेटन-विंडसर नाम से जाने जाएंगे. उन्हें  विंडसर कैसल के अंदर रॉयल लॉज वाला आलीशान घर से भी निकाला गया है. ये फैसला बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को ऐलान किया है.

 एप्स्टीन कनेक्शन क्यों बना आफत?
दरअसल, एंड्रयू पिछले कुछ समय से यौन अपराधी और बाल यौन शोषक जेफरी एपस्टीन से उनके संबंधों को लेकर विवाद में घिरे हुए हैं. यह विवाद एक बार फिर तब ताजा हो गया जब अमेरिकन लड़की वर्जीनिया ज्यूफ्रे की आत्मकथा में कई बड़े खुलासे हुए. जिसके बाद पूरी दुनिया में हल्ला मच गया. वैसे तो एप्स्टीन sex trafficking केस में जेल में ही मर गया. लेकिन अब BBC की जांच में हुए नए खुलासा ने हंगामा बरपा दिया. 2006 में प्रिंसेस बीट्रिस की 18वीं बर्थडे पार्टी में राजकुमार एंड्रयू ने एप्स्टीन उसकी महिला मित्र घिस्लेन मैक्सवेल और हार्वी वेनस्टेन को रॉयल लॉज के लॉन पर बुलाया था. उस वक्त एप्स्टीन पर अमेरिका में गिरफ्तारी का वारंट था.  जिसकी फोटो भी मैच हुई थी.

वर्जीनिया गिफ्रे ने प्रिंस एंड्रयू को लेकर क्या खुलासा किया था?
17 साल की लड़की की दर्द भरी कहानी ने ब्रिटिश राजघराने को हिला दिया है.वर्जीनिया गिफ्रे उस वक्त सिर्फ 17 साल की थीं जब जेफरी एप्स्टीन और घिस्लेन मैक्सवेल ने उन्हें सेक्स स्लेव बनाया. गिफ्रे ने कोर्ट में बताया था कि “मैक्सवेल ने कहा, तुम्हें प्रिंस एंड्रयू को खुश करना है.” एंड्रयू उस वक्त 41 साल के थे. 

तीन जगहों पर हुआ घिनौना खेल
गिफ्रे ने अपने बयान में बताया था कि उनके साथ तीन बार प्रिंस एंड्रयू ने उनके शरीर को नोंचा. पहली बार लंदन मैक्सवेल के घर में. जहां की फोटो वायरल हो रही है. एंड्रयू की बांह गिफ्रे की कमर पर है. मैक्सवेल पीछे मुस्कुरा रही हैं. दूसरी बार  न्यूयॉर्क में  एप्स्टीन के लग्जरी मैनहट्टन हाउस में और तीसरी बार लिटिल सेंट जेम्स में जो एप्स्टीन का प्राइवेट आइलैंड, जिसे लोग ‘पेडो आइलैंड’ कहते हैं. गिफ्रे ने अपनी आत्मकथा, नोबडीज़ गर्ल में लिखा है, "वह काफ़ी मिलनसार थे, लेकिन फिर भी हक़दार थे. मानो उन्हें लगता हो कि मेरे साथ यौन संबंध बनाना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है."

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Prince Andrew

