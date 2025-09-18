US-British Relations: प्रिंसेस डायना से नहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट... की बेटी से होने वाली थी किंग चार्ल्स की शादी, ट्रंप को डिनर पर सुनाया किस्सा
US-British Relations: प्रिंसेस डायना से नहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट... की बेटी से होने वाली थी किंग चार्ल्स की शादी, ट्रंप को डिनर पर सुनाया किस्सा

King Charles Trump Dinner: अमेरिका और ब्रिटेन के बीच गहरा और पुराना रिश्ता है. किंग चार्ल्स ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को डिनर पर इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. उन्होंने बताया कैसे पूर्व प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन अपनी बेटी ट्रिसिया की शादी उनसे करवाना चाहते थे. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:22 AM IST
अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन में तीन दिन के दौरे पर हैं. बुधवार को विंडसर कैसल में किंग  चार्ल्स ने ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया के साथ शाही डिनर किया. इस मौके किंग चार्ल्स III ने ट्रंप को एक मजेदार किस्सा सुनाया, जो अमेरिका और ब्रिटेन की नजदीकियों को भी दर्शाता है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में बताया कि अगर 1970 के दशक में मीडिया की कोशिशें कामयाब हो जाती, तो शायद उनकी शादी अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की बेटी से हो गई होती. 

उनका यह मजाक सुनकर ट्रंप भी हंस पड़े. किंग चार्ल्स ने यह बात तब कही जब वह अमेरिका के साथ ब्रिटिश रिश्तों की तारीफ कर रहे थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 1970 से अब तक 20 से ज्यादा बार अमेरिका का दौरा किया है और दोनों देशों के बीच करीबी संबंधों को हमेशा संजोया है. 

क्या हुआ था 1970 में?

1970 में जब चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स थे, तब उन्हें और उनकी बहन प्रिंसेस ऐनी को राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अमेरिका आने का न्योता दिया था. निक्सन को उम्मीद थी कि इस शाही दौरे से उन्हें बहुत फायदा होगा और शायद चार्ल्स की मुलाकात उनकी बड़ी बेटी ट्रिशिया से हो जाएगी. उस समय निक्सन ने चार्ल्स की तारीफ करते हुए उन्हें शाही परिवार का "असली हीरा" बताया था और कहा था कि उनका यह दौरा अमेरिका और ब्रिटेन के रिश्तों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है.

चार्ल्स और ट्रिसिया के रिलेशन के चर्चे

उस समय की मीडिया में भी चार्ल्स और ट्रिसिया के बीच रिश्ते को लेकर कई खबरें छपी थीं. चार्ल्स ने खुद भी इस बारे में कई बार मजाक में बात की है. 2000 के दशक में जब वह राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में व्हाइट हाउस गए थे, तो उन्होंने मजाक में कहा था कि "बुश को उनके बेटों विलियम और हैरी को अपनी जुड़वा बेटियों के साथ मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसे निक्सन ने उन्हें ट्रिशिया के साथ मिलाने की कोशिश की थी". जुलाई 1970 में, चार्ल्स ने ट्रिसिया निक्सन के साथ एक बेसबॉल मैच देखा और एक डिनर में भी उनके साथ गए थे. हालांकि, उनका रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ा.

डायना से शादी 

बाद में प्रिंस चार्ल्स ने प्रिंसेस डायना से शादी की, जिनसे बाद में उनका तलाक हो गया और उन्होंने अपने पहले प्यार, कैमिला पार्कर-बोल्स, जिनसे अब वह क्वीन कैमिला के नाम से जानी जाती हैं, से दोबारा रिश्ता जोड़ा. वहीं, ट्रिसिया निक्सन ने अपने लंबे समय के साथी, हार्वर्ड लॉ के छात्र एडवर्ड एफ कॉक्स से व्हाइट हाउस के रोज गार्डन में शादी कर ली. 

Sharda singh

ज़ी न्यूज से बतौर सब एडिटर जुड़ी हुई हैं. पर्सनल फाइनेंस, निवेश, सरकारी योजनाओं और यूटिलिटी से संबंधित विषयों पर लिखती हैं. शारदा डिजिटल मीडिया में 6 वर्षों से काम कर रही हैं.

donald trump Britain visit King Charles

;