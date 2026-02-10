शराब के ‌लिए सऊदी अरब ने खत्म कर दी 70 साल पुरानी पाबंदी! अमीर विदेशी ही खरीद सकते हैं, जानें पूरी शर्तें

सऊदी अरब ने 70 साल पुराने शराब बैन में ढील दी है. अब अमीर नॉन-मुस्लिम विदेशी निवासी रियाद के एक खास स्टोर से बीयर, वाइन और स्पिरिट्स खरीद सकते हैं. इसके लिए प्रीमियम रेसिडेंसी परमिट या 50 हजार रियाल महीने की कमाई जरूरी है. ये कदम विजन 2030 का हिस्सा है, जो विदेशी टैलेंट को आकर्षित करने के लिए उठाया गया है. समझते हैं पूरी स्टोरी.

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, "सऊदी सरकार ने बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के ये बदलाव किया, जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की रिफॉर्म्स का हिस्सा है." रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में अब अमीर विदेशी गैर-मुस्लिम निवासी शराब खरीद सकते हैं. पहले सिर्फ डिप्लोमैट्स ही शराब खरीद सकते थे, लेकिन अब नियमों को बदलकर प्रीमियम रेजिडेंसी धारक और उच्च आय वाले विदेशी भी शामिल कर दिए गए हैं.

कौन खरीद सकता है: योग्यता और रूल्स क्या हैं?

शराब खरीदने के लिए सख्त शर्तें हैं, ताकि ये आम लोगों तक न पहुंचे. सबसे पहले, खरीदार नॉन-मुस्लिम विदेशी होना चाहिए, जो सऊदी में रहता हो. इसके अलावा, या तो उसके पास प्रीमियम रेसिडेंसी परमिट हो, जो 2019 में शुरू हुआ था. ये परमिट स्किल्ड प्रोफेशनल्स, इनवेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, और सालाना करीब 1 लाख सऊदी रियाल (करीब 20 लाख रुपये) का खर्च आता है. अगर परमिट नहीं है, तो महीने की कमाई कम से कम 50 हजार रियाल (करीब 11 लाख रुपये) दिखानी होगी. इसके लिए कंपनी से सैलरी सर्टिफिकेट या लेटर लाना पड़ता है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है, "ये थ्रेशोल्ड ज्यादातर लोअर इनकम वाले रेसिडेंट्स को बाहर रखता है, ताकि ये सिर्फ एलीट क्लास तक सीमित रहे."

कीमतें और रूल्स: महंगाई और सख्ती क्यों?

इस स्टोर में शराब की कीमतें वेस्टर्न मार्केट्स से 2-3 गुना ज्यादा हैं. जैसे, एक बोतल वाइन जो यूरोप में 1000 रुपये की मिलती है, यहां 3000 रुपये तक पड़ सकती है. ये जानबूझकर किया गया है, ताकि ज्यादा कंजम्प्शन न हो. अरब टाइम्स ऑनलाइन के मुताबिक, "स्टोर में फोटोग्राफी या फोन यूज बैन है, और ये पब्लिक मैप्स पर नहीं दिखता."

ये सब सऊदी की ट्रेडिशनल वैल्यूज को बैलेंस करने के लिए है. यहां तक कि डिप्लोमैट्स भी पहले सिर्फ इंपोर्टेड सप्लाई पर निर्भर थे, लेकिन अब ये लीगल तरीका मिल गया.

विजन 2030 का हिस्सा: आर्थिक और सोशल रिफॉर्म्स

ये बदलाव क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का हिस्सा लगता है. इस प्लान का मकसद ऑयल पर निर्भरता कम करना, टूरिज्म बढ़ाना और विदेशी इनवेस्टमेंट लाना है. कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये टूरिज्म को बूस्ट देगा, लेकिन अभी सिर्फ अमीर एक्सपैट्स तक सीमित है. सऊदी सरकार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, शायद कंजर्वेटिव सोसाइटी को झटका न लगे. फिर भी, ये एक बड़ा स्टेप है, जो दिखाता है कि सऊदी दुनिया के साथ कदम मिला रहा है.फिलहाल, ये पॉलिसी सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए है, लेकिन कमेंटेटर्स उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द टूरिस्ट्स को भी एक्सेस मिले.