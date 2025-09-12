Kirk Murder Suspect New Photos: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गुरुवार को हुई मौत के मामले में उटा के अधिकारियों ने एक संदिग्ध व्यक्ति की और भी क्लोज-अप तस्वीरें जारी की हैं. किर्क को गोली लगने के बाद अधिकारियों ने इसकी जांच तेजी के साथ शुरू कर दी है. जहां संदिग्ध व्यक्ति की जो नई तस्वीरें जारी की गई हैं, उनमें वह व्यक्ति एक काली टी-शर्ट पहने दिख रहा है, जिस पर अमेरिकी झंडा बना है. उसने नीली जींस और एक ग्रे टोपी भी पहन रखी है. उसके पास एक काला बैग भी है. नई तस्वीरें जारी करने के साथ ही उटा के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास कोई भी जानकारी हो तो वे एफबीआई से संपर्क करें.

हत्या के बाद मिली राइफल

उटा के अधिकारियों ने जो नई तस्वीरें जारी की हैं, ये उसी व्यक्ति की हैं, जिसे एफबीआई ने पहले 'संदिग्ध व्यक्ति' बताया था. दरअसल एफबीआई सॉल्ट लेक सिटी के स्पेशल एजेंट इन चार्ज रॉबर्ट बोहल्स ने पहले बताया था कि उन्हें एक हाई-पावर्ड, बोल्ट-एक्शन राइफल मिली है. उन्हें यह राइफल उस रास्ते पर मिली है, जिसका इस्तेमाल करके संदिग्ध के भागने का अनुमान लगाया जा रहा है. बोहल्स ने यह भी बताया कि अधिकारियों को एक हथेली का निशान, पैर का निशान और एक बांह का निशान भी मिला है.

एक लाख डॉलर का इनाम

एफबीआई ने इस मामले को सुलझाने के लिए इनाम की घोषणा भी की है. उटा के सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि अगर उनके पास कोई भी जानकारी हो तो एफबीआई को जरूर बताएं. सही जानकारी देने वाले व्यक्ति को 100,000 डॉलर (लगभग 80 लाख रुपये) का इनाम दिया जाएगा.

यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में मारी थी गोली

31 साल के चार्ली किर्क को बुधवार को गोली मारी गई थी, जब वह उटा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे. वह अपनी मशहूर 'प्रूव मी रॉन्ग' बहस के लिए एक टेंट के नीचे बैठे हुए थे, तभी एक गोली उनकी गर्दन में लगी. इस घटना के वीडियो में लोग डर के मारे चिल्लाते और छिपते हुए देखे जा सकते हैं. किर्क को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

लोग कर रहे न्याय की मांग

सोशल मीडिया पर इसी बीच कुछ और वीडियो भी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिनमें एक छत पर एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही है. इस मामले की जांच अभी भी जारी है और अधिकारी संदिग्ध की तलाश में लगे हुए हैं. इस घटना ने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं.