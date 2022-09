Rishi Sunak: लिज ट्रस से पीएम की रेस हारने के बाद पहली बार ऋषि सुनक ने दिया ये बयान

Britain New Prime Minister Liz Truss: ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की खोज खत्म हो गई है. लिज ट्रस अब देश की नई पीएम होंगी. सोमवार शाम लिज ट्रस को ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया. लिज ट्रस ने पीएम की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक को करीब 20 हजार वोटों से हराकर ये कामयाबी हासिल की. हालांकि ऋषि की हार से भारत के लोग भी निराश हैं, लेकिन सुनक ने रिजल्ट को पॉजिटिवली लेते हुए मीडिया से भी बात की. आइए जानते हैं रिजल्ट के बाद ऋषि सुनक ने क्या कहा.

वोट देने के लिए सभी का धन्यवाद

चुनाव नतीजे जारी होने के बाद सुनक ने ट्वीट करते हुए लिखा, अपने वोटरों को धन्यवाद दिया है. ऋषि सुनक ने ट्वीट में कहा, चुनाव कैंपेन में मुझे वोट करने के लिए हर एक का धन्यवाद. कंजर्वेटिव पार्टी एक परिवार है. अब हम नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस के पीछे एकजुट हैं, क्योंकि वह मुश्किल वक्त में देश की कमान संभालने जा रही हैं.

Thank you to everyone who voted for me in this campaign.

I’ve said throughout that the Conservatives are one family.

It’s right we now unite behind the new PM, Liz Truss, as she steers the country through difficult times.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) September 5, 2022