जानें कौन हैं 'भारतीय' ऋषि सुनक? जो ब्रिटेन के पीएम बन अंग्रजों पर कर सकते हैं राज

नई दिल्ली: साल 2020 में कोरोनाकाल में लगे लॉकडाउन के दौरान डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी करने को लेकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) चारों ओर से घिरते ही जा रहे हैं. हाउस ऑफ कॉमंस (House of Commons of the United Kingdom) में माफी मांगने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुईं, बल्कि विपक्ष उनसे इस्तीफे का मांग कर रहा है. अब बढ़ते दबाव के चलते जॉनसन को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है. ऐसे में जॉनसन के इस्तीफे के बाद नए पीएम के तौर पर ऋषि सुनक (Rishi Sunak) का नाम सबसे आगे चल रहा है जोकि भारतीय मूल के शख्स हैं.

भारतीय मूल का शख्स संभालेगा ब्रिटेन की कुर्सी

अंग्रजों ने भारत पर खूब लंबे समय तक राज किया लेकिन अब वक्त बदलने जा रहा है. अगर ब्रिटेन के अगले पीएम ऋषि सुनक होते हैं तो यह ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार होगा, जब कोई भारतीय मूल से जुड़ा हुआ शख्स ब्रिटेन की कमान संभालेगा. आइए जानते हैं ऋषि सुनक का भारत से क्या नाता है और ऋषि सुनक के जीवन से जुड़ी खास बातें

कौन हैं ऋषि सुनक?

ऋषि सुनक ब्रिटेन के नागरिक हैं और वर्तमान में ब्रिटेन के वित्त मंत्री हैं. वैसे तो वो ब्रिटेन के ही शख्स हैं लेकिन उनकी जड़ें भारत से भी जुड़ी हुई हैं. ब्रिटेन की मौजूदा सरकार में ऋषि सुनक का कार्यकाल सबसे अच्छी तरह चल रहा है. लोग इनके मंत्रालय के काम से काफी खुश हैं. इसी वजह से वे पीएम पद के दावेदार माने जा रहे हैं.

नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि

ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस (Infosys) के सह-संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं. उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति नारायण मूर्ति की बेटी हैं. ऋषि और अक्षता की दो बेटियां हैं. साल 2009 में दोनों की शादी हुई थी.

ऋषि सुनक के माता-पिता

ऋषि सुनक के माता-पिता मूलरूप से पंजाब के रहने वाले थे. ऋषि सुनक पंजाबी हिंदू परिवार से आते हैं. इनके पिता का नाम यशवीर सुनक और माता का नाम उषा सुनक बताया जा रहा है. काफी पहले ही यशवीर और उषा के परिवार वाले विदेश चले गए थे.

2015 से राजनीति में

हैंपशायर में जन्मे 39 वर्षीय सुनक वर्ष 2015 से रिचमंड (यॉर्कशायर) के सांसद हैं. उन्होंने ब्रिटेन के निजी विद्यालय विंचेस्टर कॉलेज में स्कूली पढ़ाई की. सुनक पिछले साल रिचमंड (यॉर्क्स) सीट से दूसरी बार सांसद चुने गए थे. इससे पहले 2018 में उन्हें ब्रिटेन का आवास मंत्री बनाया गया था.

मीडिया में खास मौजूदगी

ब्रिटेन की मौजूदा सरकार मीडिया इंटरव्यू के लिए अक्सर उन्हें ही आगे रखती है. इसके अलावा प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के चुनाव प्रचार में भी उन्होंने अहम रोल दिखाया. कई मौकों पर टीवी डिबेट में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की जगह पर ऋषि ने हिस्सा लिया.

