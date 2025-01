'मुसीबत पड़ने पर पहले बॉस को बताएं..', मैनेजर के इस बयान पर क्यों आग बबूला हो उठे लोग?

South Korea: जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो सबसे पहले अपने परिवारवालों को ही याद करते हैं, हालांकि दक्षिण कोरिया की एक कंपनी अपने कर्मचारियों से कुछ और ही उम्मीद करती है. बता दें कि फेमस साउथ कोरियन बबल टी ब्रांड गोंग चा इन दिनों कड़ी आलोचनाओं का सामना कर रहा है. कंपनी के मैनेजर ने अपने वर्कर्स को ऐसा ऑर्डर दे दिया, जिससे हर तरफ लोग गुस्से में आग बूबला हो रहे हैं.

मुसीबत पड़ने पर पहले बॉस को बताएं

'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक गोंग चा के मैनेजर ने अपने कर्मचारियों से कहा कि अगर वे प्लेन क्रैश जैसी दुर्घटना में फंस जाएं तो परिवार से पहले वह अपने बॉस को बताएं ताकि वे नया इंटर्न हायर कर सकें. ये आदेश 29 दिसंबर 2024 को बबल टी के स्टोर पर काम कर रहे कर्मचारियों को दिया गया था. बता दें कि ये वही दिन था जब साउथ कोरिया में एक प्लेन क्रैश हुआ था. इस हादसे में कुल 179 लोगों की मौत हुई थी और मात्र 2 ही लोग जिंदा बच पाए थे. विमान में खराबी आने के चलते यह रनवे से फिसलकर सीधा बाड़ से जा टकराया था.

वायरल हुआ पोस्ट

हादसे वाले दिन गोंग चा फ्रेंचाइजी के एक मैनेजर ने कथित तौर पर पार्ट टाइम नौकरी कर रहे अपने कर्मचारियों से कहा,' क्या आपने आज हुआ विमान हादसा देखा? कुछ लोग छुट्टियों पर विदेश जा रहे हैं. अगर कोई हादसा होता है तो अपने परिवार को बताने से पहले मुझे एक मैसेज भेजें, जिसमें लिखा हो एक इंटर्न हायर कर लें.' यानी किसी भी स्थिति में अनुपस्थित न रहें. गोंग चा में काम कर रहे एक इंटर्न ने सोशल मीडिया पर मैनेजर के इस मैसेज को पोस्ट किया है.

KR work culture in a nutshell: A Gong Cha manager in Shinsaege Store jokingly told his employees "Anyone planning to travel, in case your plane crashes first send me a text & then to your family so that I can find a replacement". Clearly it didn't augur well and everyone is angry pic.twitter.com/sApSxcsBmB

