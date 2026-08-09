/WATCH: PM पर दनादन बरसे अंडे तो थम गई संसद! कोसोवो में सियासी संकट गहराया, ब्रिटेन से लेकर कहां-कहां हो चुका है ऐसा?

Kosovo PM Albin Kurti egged in parliament: वीकेंड पर कोसोवो की संसद में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया, जब विपक्ष की एक महिला सांसद ने सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर अंडों से हमला कर दिया. इसके बाद फौरन सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी. कार्यवाहक प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती पर अंडे फेंकने की तस्वीरें और वीडियो दुनियाभर में वायरल हो रहा है.
पार्लियामेंट के अंदर 'अंडा कांड' के इस बेहद नाटकीय घटनाक्रम के बाद माना जा रहा है कि कोसोवा का सियासी संकट और गहरा गया है. विपक्षी नेताओं के समर्थकों का कहना है कि देश में लंबे समय से चल रहा राजनीतिक संकट अब एक और मध्यावधि चुनाव की स्थिति पैदा कर सकता है.
गहरे राजनीतिक मतभेदों के चलते एक के बाद एक संसद का कार्यकाल लगातार बाधित होता रहा है. नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कुर्ती पिछले कई दिनों से विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक अहम मतदान को टालने की कोशिश की, तभी महिला सांसद टाइम काद्रिजाज ने उन पर जर्दी वाले अंडे फेंक दिए. काद्रिजाज ने संसद की पहली कतार में बैठे कुर्ती की ओर अंडे उछालते हुए चिल्लाकर कहा, 'आपको शर्म आनी चाहिए!'
संसद सत्र की अध्यक्षता कर रहे स्पीकर ने सदन की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट बंद करने का आदेश दिया. इसी बीच कई सिक्योरिटी गार्ड्स कुर्ती को बचाने के लिए तुरंत उनकी ओर दौड़े. हालांकि, शर्मनाक घटनाक्रम से पीएम कुर्ती जरा भी असहज नहीं हुए. उन्होंने कहा कि अगर बातचीत जारी रखने की कीमत उन पर अंडे फेंका जाना है, तो 'मैं यह कीमत चुकाने को तैयार हूं.'
Tensions in Kosovo's Parliament.
Acting PM Albin Kurti was hit with eggs by opposition MP Time Kadriaj. pic.twitter.com/mTqw2gKSQa
— kos_data (@kos_data) August 8, 2026
बताते चलें कि 51 साल के कुर्ती के लिए संसद में हंगामा कोई नई बात नहीं है. कार्यवाहक पीएम कुर्ती की खुद की वामपंथी पार्टी 'वेतेवेंडोस्जे' तो वैसे भी संसद में हंगामा करने के लिए बदनाम है. 'वेतेवेंडोस्जे' पार्टी के प्रतिनिधियों ने 2018 और 2015 में कई बार संसद भवन के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़े थे.
जून में हुए पिछले चुनाव में कुर्ती की वेतेवेंडोस्जे पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त समर्थन था. लेकिन नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसे संसद में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है. इसी वजह से पूर्व कार्यकर्ता रहे कुर्ती विपक्षी दलों से लगातार बातचीत कर रहे हैं.
अभी तक दोनों पक्ष किसी उम्मीदवार के नाम पर सहमत नहीं हो पाए हैं. इसके चलते कुर्ती एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध में फंस गए हैं. अभी बीते शुक्रवार को संसद के अध्यक्ष के चुनाव की संवैधानिक समयसीमा भी खत्म हो गई. इसके बाद कोसोवो की राजनीति में एक बार फिर संकट गहराने के साथ अनिश्चितता का दौर देखने को मिल रहा है.
विपक्षी सांसदों ने बातचीत के लिए कुर्ती की ओर से मांगा गया अतिरिक्त समय देने के फैसले को कानूनी चुनौती देने की धमकी दी है. यह भी साफ नहीं है कि संसद अध्यक्ष के चुनाव को टालने की उनकी मांग को आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगी या नहीं.
शनिवार को अंडे फेंके जाने की घटना के कारण सत्र बीच में ही रोकना पड़ा और इस पर कोई फैसला नहीं हो सका. संसद की अगली बैठक कब होगी, इसकी तारीख भी अभी तय नहीं की गई है.
आपको बताते चलें कि विरोध का यह अजीब और बेतुका तरीका मध्य युग से चला आ रहा है. खासकर ब्रिटेन में, विरोध के लिए लगभग हमेशा अंडे का ही इस्तेमाल किया जाने का इतिहास रहा है.
कई देशों में सामने आ चुके हैं ऐसे घटनाक्रम. 'द गार्जियन' की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताते चलें कि कोसोवा के अलावा बिर्टेन, अमेरिका, जॉर्जिया और यूक्रेन जैसे देशों की संसदों और आस-पास विरोध के प्रतिरूप में अंडे फेंके जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं.
ब्रिटेन में 2016 में कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर पर अंडा फेंककर मारा गया था. ब्रिटेन में विरोध का सबसे पारंपरिक तरीका है. साइज में छोटा, पुराना और सड़ा अंडा फेक के मारा जाता है, क्योंकि इससे चोट नहीं लगती और नेताओं के कपड़े खराब हो जाते हैं.
डेविड कैमरन, नाइजल फराज, रूथ केली, जॉर्ज गैलोवे, अर्नोल्ड श्वार्जनेगर, निक ग्रिफिन, साइमन कॉवेल और डेविड ब्लेन इन सभी पर अलग-अलग सटीकता और अलग-अलग प्रतिक्रियाओं के साथ अंडे फेंके जा चुके हैं. लेकिन सबसे मशहूर मामले जॉन प्रेस्कॉट और निक ग्रिफिन के थे. जिनके मामलों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं.
25 साल पुरानी बात है और वो साल था 2001 और जगह थी नॉर्थ वेल्स. तब देश की डिप्टी पीएम प्रेस्कॉट पर एक फार्म वर्कर ने बेहद सटीक निशाना लगाकर अंडा फेंककर मारा था. उस प्रदर्शनकारी का हेयरकट केविन कीगन जैसा था. इससे भड़के प्रेस्कॉट ने जवाब में उसके चेहरे पर एक पंच यानी मुक्का जड़ दिया. उस घटनाक्रम का वीडियो बन गया, दशकों बाद इंटरनेट पर बार-बार याद किया जाता है.
अन्य मिसालों की बात करें तो सुपरपावर संयुक्त राज्य अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है. वो साल था 2003 का और अर्नोल्ड श्वार्जनेगर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कैलिफोर्निया के गवर्नर पद के लिए चुनाव लड़ रहे थे, उसी दौरान एक चुनावी रैली में उन पर अंडा फेंका गया था. हालांकि उन्होंने तत्कालीन गवर्नर ग्रे डेविस को हटाए जाने के बाद हुए विशेष चुनाव में जीत दर्ज की थी.
2004 के यूक्रेनी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान विक्टर यानुकोविच को अस्पताल ले जाना पड़ा था. उन पर ऐसी चीज फेंकी गई थी, जिसे कई लोगों ने ईंट समझा, लेकिन बाद में पता चला कि वह अंडा था.
म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से लौट रही जॉर्जिया की तत्कालीन राष्ट्रपति सालोमे ज़ुराबिश्विली और पूर्व प्रधानमंत्री गियोर्गी गखरिया को त्बिलिसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अंडे फेंके गए थे. नवंबर 2024 में संसद भवन पर अंडे फेंके गए थे.
इसी तरह त्बिलिसी के 'बैबिलो' रेस्टोरेंट के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जजों की कारों पर जमकर अंडे फेंके थे. जबकि उस समय सरकार विरोधी प्रदर्शनों में गिरफ्तार किए गए कई युवा उस समय जेलों में बंद थे.
भारत में भी कई नेताओं के ऊपर अंडों से हमला हुआ है. ताजा मामलों में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत कई अन्य नेताओं पर अंडों से हमले हुए हैं. तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ ने तो एक मामले की पुलिस जांच के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की मांग की थी. तब उन्होंने तर्क दिया कि पिछली बार थाने जाने पर उन पर अंडे फेंके गए थे. इसके अलावा कुणाल घोष, मदन मित्र, सभ्यसाची दत्ता और सौमित्र बनर्जी जैसे कई स्थानीय व वरिष्ठ नेता अंडेबाजी का शिकार हुए हैं.
एशियाई देशों में लोग विरोध जताने के लिए जूते फेंकते हैं, ग्रीस में दही फेंकने को विरोध के एक तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और यूक्रेन में लोग रूसी वाणिज्य दूतावास के गेट पर नूडल्स लटका देते हैं.
इस तरह अंडे, टमाटर, क्रीम पाई, हरी कस्टर्ड, कीचड़, बैंगनी आटे के बम और चॉकलेट एक्लेयर के साथ राजनीतिक विरोध का बड़ा लंबा इतिहास रहा है.
विरोध के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीजें अक्सर जल्दी खराब होने वाली चीजें होती हैं. 'हल्दी लगे न फिटकरी' यानी ऐसा जानबूझकर किया जाता है, ताकि विरोध भी हो जाए और ज्यादा खर्च भी न हो.
प्राचीन काल में रोमन गवर्नर वेस्पासियन की दंडात्मक नीतियों से परेशान लोगों ने शलजम फेंके थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे चलकर मिड-एरा में विरोध के लिए अंडों का इस्तेमाल होने लगा. तब कैदियों को अक्सर काठ की बेड़ियों में जकड़कर उन पर अंडे फेंके जाते थे. एक दौर में दर्शक खराब अभिनय के विरोध में सड़े हुए अंडे फेंके जाते थे.
साल 1830 के दशक की पृष्ठभूमि पर लिखे गए नॉवेल ‘मिडिलमार्च’ में भी विरोध के लिए अंडे फेंकने का जिक्र हुआ है. इस तरह कहा जा सकता है कि 2026 की सियासत के रंगमंच में विरोध के रूप फेंके जा रहे अंडों के इस्तेमाल की परंपरा बहुत पुरानी है.