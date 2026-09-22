/पाकिस्तान में नकाबपोशों का खौफनाक तांडव, मंत्री किडनैप; सड़कों पर उतरी PTI, मचा गदर

पाकिस्तान में टेंशन बढ़ती जा रही है. पेशावर में नकाबपोश लोगों ने इमरान खान की पार्टी PTI के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मंत्री फजल शकूर खान को अगवा कर लिया. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. PTI का कहना है कि उनकी गाड़ी को रोका गया और उसके टायरों पर गोली चलाई गई. इसके बाद उन्हें किसी अज्ञात जगह ले जाया गया.
वहीं, एक और जानकारी के मुताबिक, यह टकराव तब शुरू हुआ, जब उनके गार्ड्स ने कथित तौर पर पुलिस की तलाशी का विरोध किया और गोलीबारी की. यह घटना PTI के 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक होने वाले लॉन्ग मार्च से कुछ दिन पहले हुई है. यह सब इमरान खान की बहनों की गिरफ्तारी समेत पार्टी के खिलाफ की जा रही बड़ी कार्रवाई के बीच हो रहा है.
इन घटनाओं के कारण पूरे प्रांत में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए हैं और कानून-व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है. KP के सूचना मंत्री शफी जान ने इन कार्रवाइयों को संविधान, कानून और जनता के जनादेश पर सीधा हमला बताया है.
हथियारबंद और नकाबपोश लोगों ने कथित तौर पर पेशावर मोटरवे टोल प्लाजा के पास KP (खैबर पख्तूनख्वा) के मंत्री फजल शकूर खान की गाड़ी को रोका. सोशल मीडिया पर सामने आए कथित वीडियो फुटेज में अनजान नकाबपोश लोग मेन हाईवे को ब्लॉक करने के लिए बैरियर लगाते हुए दिख रहे हैं.
इस हरकत के दौरान, मंत्री की गाड़ी को प्रांतीय विधानसभा और पेशावर हाईकोर्ट के ठीक सामने रोकने के लिए सीधे गाड़ी के टायरों पर गोलियां चलाई गईं. इसी दौरान, मलाकंद में PTI के प्रमुख नेता और प्रांतीय विधायक शकील अहमद के अपहरण की कोशिश के बारे में भी खबरें और एक कथित वीडियो सामने आया.
इस खबर के बाद मलाकंद में गुस्सा भड़क गया और PTI कार्यकर्ताओं की एक बड़ी भीड़ ने बुट खैला बाईपास को ब्लॉक कर दिया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया. विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने टायर जलाए और नारे लगाए, साथ ही राज्य प्रशासन को चेतावनी दी कि चुने हुए जन-प्रतिनिधियों को निशाना बनाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
PTI के शीर्ष नेताओं ने खैबर पख्तूनख्वा के चुने हुए नेताओं के खिलाफ सरकार की तरफ से कार्रवाई बताते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है. पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया कि अगर उनके मंत्रियों के खिलाफ उत्पीड़न और अराजकता तुरंत बंद नहीं हुई, तो वे पूरे प्रांत में अपने विरोध प्रदर्शन और तेज कर देंगे.
दूसरी ओर, ड्रॉप साइट न्यूज के मुताबिक, इस्लामाबाद में PTI के मार्च से पहले सरकार के ऐसे आदेश मिले हैं, जिनमें अस्पतालों से संभावित मानवीय संकट और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने जैसी घटना के लिए तैयार रहने को कहा गया है. खबरों के मुताबिक, जरूरी न होने वाली सर्जरी (इलेक्टिव सर्जरी) को टाला जा रहा है. स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और कर्मचारियों को वापस बुला लिया गया है. जगह बनाने के लिए ठीक हो चुके मरीजों को छुट्टी दी जा रही है.
और जब अस्पताल घायलों के इलाज की तैयारी कर रहे हैं, तो सरकार उन लोगों को ही इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रही है जो शायद उन बिस्तरों पर भर्ती हो सकते हैं. इमरान खान की तीन बहनों को 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया है. PTI के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया गया है. जगह-जगह रास्तों को ब्लॉक किया जा रहा है. गृह मंत्री मोहसिन नकवी का कहना है कि इस मार्च को हर मुमकिन तरीके से रोका जाएगा.