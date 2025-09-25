Advertisement
केपी ओली का पासपोर्ट होगा सस्पेंड! पूर्व PM समेत कई बड़े नेताओं की खंगाली जाएगी प्रॉपर्टी, नेपाल में अंतरिम सरकार का आदेश

KP Oli: सुशीला कार्की की अगुआई वाली नेपाल की अंतरिम सरकार ने की कई बड़े अहम फैसले किए हैं, जिसका सीधा असर नेपाल के दिग्गज नेताओं पर पड़ा है. बैठक में पूर्व पीएम केपी ओली, पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक सहित कई नेताओं के पासपोर्ट कैंसिल करने का प्रस्ताव रखा गया है.

 

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 25, 2025, 09:50 PM IST
Nepal: नेपाल की राजनीति इन दिनों बड़े फैसलों और विवादों के बीच घिरी हुई है. इसी बीच, अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक ने हलचल और बढ़ा दी है. बैठक में गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ( KP Oli), पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक समेत कई नेताओं के पासपोर्ट सस्पेंड करने की बात कही गई. इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू देउवा के विदेश जाने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा गया.

इतना ही नहीं, मीटिंग में यह सुझाव भी दिया गया कि पिछली ओली सरकार के मंत्री और अन्य दलों के बड़े नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए. यह जांच नेपाल के डिपार्टमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड इन्वेस्टमेंट को सौंपी गई है. अंतरिम सरकार ने पिछली ओली सरकार के कई मंत्रियों की अवैध संपत्ति की जांच कराने का आदेश दिया है. जांच में पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और उनकी पत्नी आरजू देउवा के घर से मिले करोड़ों रुपए के जले हुए नोटों का मामला भी शामिल है. इसके साथ ही पूर्व ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का पर भी कार्रवाई की जाएगी.

आम चुनाव की तैयारियां शुरू

आज देश को संबोधित करते हुए सुशीला कार्की ने कहा कि नेपाल सख्त सियासी हालात से गुजर रहा है, और इससे बाहर आने के लिए सरकार ने आम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन  के अधिकारियों से चर्चा कर जनशक्ति, बजट, चुनाव सामग्री, सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी प्रक्रियाओं की योजना बनाई जा रही है.

नेपाल में अब वोट डालने की उम्र 16 साल
 
प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि चुनाव कानून में बदलाव किया गया है. अब नेपाल में वोट देने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल कर दी गई है. उन्होंने सभी नेपाली लोगों से अपील की कि आने वाले प्रतिनिधि सभा चुनावों में जोश  से हिस्सा लें और ऐसे अच्छे प्रतिनिधि चुनें जो युवाओं की नई सोच और ख्वाहिशात को आगे बढ़ा सकें.

