मतदान से पहले ही मशीनों ने दे दिया धोखा, नेपाल में टला CPN-UML के जनरल कन्वेंशन का चुनाव

Nepal Politics: नेपाल की राजधानी काठमांडू में चल रहे CPN-UML के जनरल कन्वेंशन में नई लीडरशिप के चुनाव को लेकर लगातार अड़चनें आ रही हैं, क्योंकि चुनाव के दैरान वोटिंग मशिनों में टेक्निकल खराबी देखने के लिए मिल रही है. पार्टी के अध्यक्ष KP Sharma Oli के नेतृत्व वाली इस पार्टी में चुनाव प्रक्रिया को तकनीकी खामियों के चलते बुधवार सुबह तक के लिए टाल दिया गया है.

बता दें कि चुनाव प्रक्रिया मंगलवार शाम 7 बजे शुरू होनी थी, लेकिन तय समय के करीब एक घंटे बाद भी मतदान शुरू नहीं हो सका. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में उम्मीदवारों के नाम दर्ज करने के दौरान तकनीकी समस्या दिखी. जिसके बाद इलेक्शन कमेटी ने मतदान को रोकने का फैसला लिया है.

हालांकि बाद में पार्टी के अधिकारियों ने घोषणा की अगर टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो जाती है तो बुधवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू किया जाएगा. इससे पहले भी सोमवार से लेकर मंगलवार तक चुनाव प्रक्रिया को 6 से ज्यादा बार टाला जा चुका है. कभी कोडिंग में समस्या तो कभी तकनीकी सेटअप में बदलाव की जरूरत के कारण मतदान शुरू नहीं हो पाया है.

पार्टी के महासचिव पद के उम्मीदवार Shankar Pokhrel ने बताया कि यह फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के सही से चालू करने के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम चुनाव शुरू करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी. ठंड बढ़ने और लंबा इंतजार संभव न होने की वजह से मतदान को बुधवार सुबह तक स्थगित कर दिया गया.

मंगलवार को कई प्रतिनिधि सुबह से ही मतदान स्थल पर पहुंच गए थे और चुनाव शुरू होने का इंतजार कर रहे थे. वहीं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पूरे दिन महाधिवेशन स्थल पर मौजूद नहीं थे. वह सोमवार को नामांकन दाखिल करने के बाद पहली बार मंगलवार शाम 7 बजे के बाद मतदान स्थल पर पहुंचे थे.

पोलिंग वेन्यू पर पहुंचने के बाद ओली को मंच पर अपने प्रतिद्वंद्वी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार Ishwar Pokharel के साथ बातचीत करते हुए भी देखा गया. इस दौरान मंच पर वरिष्ठ नेता Yubaraj Gyawali और Bishnu Paudel भी मौजूद थे.

