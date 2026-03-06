नेपाल चुनाव में 60% वोटिंग, Gen-Z ने बढ़ाया जोश! KP शर्मा ओली बोले- ‘उन लोगों को चुनें जो शांति और अच्छे शासन के साथ हैं’

Advertisement
नेपाल में गुरुवार को हुए आम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं. पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि यह चुनाव देश में सामान्य स्थिति लौटाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद अहम है. उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को ऐसे उम्मीदवारों को चुनना चाहिए जो देश में शांति, विकास और बेहतर शासन लाने की क्षमता रखते हों.

नेपाल में हुए Nepal General Elections 2026 को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि यह चुनाव देश में शांति, स्थिरता और अच्छे शासन को मजबूत करने का मौका है. उन्होंने लोगों से ऐसे नेताओं को चुनने की अपील की जो शांति, विकास और लोकतंत्र के पक्ष में हों. ओली ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) चुनाव में मजबूत प्रदर्शन करेगी और संसद में बड़ी ताकत बनकर उभरेगी.

बता दें, उन्होंने कहा कि यह चुनाव नेपाल में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगा. साथ ही लोगों को भरोसा मिलना चाहिए कि देश में अब सब कुछ सामान्य हो रहा है और वे बिना डर के अपने कामकाज और कारोबार जारी रख सकते हैं. 

लोकतंत्र को मजबूत करने की जरूरत
केपी शर्मा ओली ने कहा कि यह चुनाव नेपाल में लोकतंत्र को फिर से मजबूत करने का मौका है. उनके मुताबिक देश में किसी भी तरह की अराजकता और हिंसक गतिविधियों को खत्म होना चाहिए. उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद देश को फिर से लोकतंत्र और स्थिरता के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जनता को बेहतर शासन मिल सके.

विकास के समर्थकों को चुनने की अपील
ओली ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे नेताओं को चुनें जो शांति, अच्छे शासन और विकास के पक्ष में हों. उन्होंने कहा कि देश को अनुभवी, देशभक्त और लोकतांत्रिक सोच वाले नेताओं की जरूरत है. उनके मुताबिक अगर ऐसे नेताओं को जनता का बड़ा समर्थन मिलता है तो देश तेजी से आगे बढ़ सकता है.

चुनाव के दौरान अफवाह
ओली ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि कुछ तत्वों ने अफवाहें फैलाकर और नफरत भरी बातें करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की. उनका कहना था कि पहले के चुनावों की तुलना में इस बार ऐसे प्रयास ज्यादा देखने को मिले.

अपनी पार्टी की जीत का भरोसा
Communist Party of Nepal (Unified Marxist–Leninist) के प्रमुख ओली ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार महेश बस्नेत चुनाव जीतेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी संसद में बहुमत हासिल कर सकती है. अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी उनकी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी.

ओली को पीएम उम्मीदवार बनाया गया
ओली ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आगे किया है. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चाहती है कि वे प्रधानमंत्री बनें और उन्हें भरोसा है कि देश की जनता भी उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुनेगी. वहीं इससे पहले केपी शर्मा ओली ने आम चुनाव के लिए भक्तपुर में एक पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपना वोट डाला.

करीब 60 प्रतिशत मतदान
नेपाल के आम चुनाव में शुरुआती आंकड़ों के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत मतदान हुआ है. चुनाव में खास तौर पर Gen Z यानी युवाओं की भागीदारी ज्यादा देखने को मिली जिससे मतदान में नई ऊर्जा नजर आई है. नेपाल के Election Commission of Nepal ने कहा कि बेहतर मतदाता जागरूकता, राजनीतिक दलों का सहयोग और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण चुनाव सफलतापूर्वक कराए जा सके.

वोटिंग खत्म होने के बाद आयोग का धन्यवाद
शाम 5 बजे वोटिंग खत्म होने के बाद कार्यवाहक चुनाव आयुक्त राम प्रसाद भंडारी ने नेपाल की जनता का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाए. 

