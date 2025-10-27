'राष्ट्रपति अपना समय बर्बाद नहीं करते...,' पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, रूस ने लिया आड़े हाथों; मीटिंग कैंसिल करने वाले दावे का दिया करारा जवाब

Trump-Putin Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस-यूक्रेन जंग को खत्म करने की तमाम कोशिशें लगातार नाकाम होती जा रही हैं. बीते दिनों उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर कहा था कि वह उनसे तब तक मिलने की योजना नहीं बना रहे हैं जब तक कि उन्हें संतुष्टि नहीं मिल जाती कि रूस-यूक्रेन के बीच शांति को लेरकर समझौता हो गया है. अब ट्रंप के पुतिन के साथ मीटिंग कैंसिल करने के दावों को लेकर क्रेमलिन ने भी पलटवार किया है.

क्रेमलिन का जवाब

क्रेमलिन ने रविवार 26 अक्टूबर 2025 को एक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन केवल किसी से मिलने के लिए नहीं मिलते. ऐसे बैठक के रद्द होने की बात करना बिल्कुल गलत है. इसके साथ ही क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने अमेरिका की ओर से रूसी ऑइल कंपनियों पर लगाए गए बैन को भी गलत बताया. उन्होंने कहा,' राष्ट्रपति केवल किसी से मिलने के लिए नहीं मिलते. वह अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते और वह इस बारे में पूरी तरह से साफ हैं. दोनों देशों के बीच बेहतर समझौता हो इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन ने लावरोव और रुबियो को बैठक करने और इस प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.'

पेसकोव ने की अमेरिकी सरकार की आलोचना

अमेरिका की ओर 2 दो प्रमुख रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगाने के फैसले पर पेसकोव ने अमेरिकी सरकार की आलोचना भी की. उन्होंने कहा,' अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से बताई गई तमाम बातों के बाद भी हमें अपने देश के हितों को सामने रखना होगा. हमारा हित US समेत सभी देशों से अच्छे संबंध बनाने में ही है, हालांकि अमेरिका की तरफ से हाल ही में जो फैसले लिए गए हैं, वह गलत हैं. वे हमारे लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं.' पेसकोव ने अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर कहा,' अमेरिकी प्रशासन के फैसले के बाद निश्चित तौर पर हमारे संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के प्रयासों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इन महत्वकांक्षाओं को त्याग देना चाहिए. हमें वही करना चाहिए, जो हमारे लिए पूरी तरह से अनुकूल हो.'

ट्रंप-पुतिन बैठक

बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमारी पुतिन के बीच बीते 15 अगस्त 2025 को वार्ता हुई थी, हालांकि कुछ समय बाद जब ट्रंप को लगा कि पुतिन बैठक के दौरान उनके साथ ईमानदार नहीं थे तो उन्होंने 2 सबसे बड़ी रूसी तेल की कंपनियों पर बैन लगा दिया. फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के बयान के मुताबिक ये बैन लुकोइल OAO (लुकोइल) और ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी (रोसनेफ्ट) पर लगाया गया है. अब इसका असर ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है.

FAQ

क्या है क्रेमलिन का बयान?

क्रेमलिन ने कहा है कि पुतिन केवल किसी से मिलने के लिए नहीं मिलते और बैठक के रद्द होने की बात करना बिल्कुल गलत है.

अमेरिका ने किन रूसी तेल कंपनियों पर बैन लगाया है?

अमेरिका ने लुकोइल OAO (लुकोइल) और ओपन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी रोसनेफ्ट ऑयल कंपनी (रोसनेफ्ट) पर बैन लगाया गया है.