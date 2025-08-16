दुनिया के हर मामले में बोलने वाले ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग के बाद क्‍यों नहीं लिए सवाल? मीटिंग की बातें कैसे हुईं लीक
दुनिया के हर मामले में बोलने वाले ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग के बाद क्‍यों नहीं लिए सवाल? मीटिंग की बातें कैसे हुईं लीक

पुतिन और ट्रंप की अलास्का में हुई मुलाकात के बाद अब पूरी दुनिया इस पर चर्चा कर रही है, बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह कि तीन घंटे तक चली इस बंद कमरे की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 12 मिनट का बयान दिया और पत्रकारों के सवाल लेने से क्यों बचते रहे. अंदर की खबरें बाहर कैसे आ गईं. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 16, 2025, 12:07 PM IST
दुनिया के हर मामले में बोलने वाले ट्रंप ने पुतिन से मीटिंग के बाद क्‍यों नहीं लिए सवाल? मीटिंग की बातें कैसे हुईं लीक

अलास्का में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ हे. तीन घंटे तक चली इस बंद कमरे की बैठक के बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 12 मिनट का बयान दिया और पत्रकारों के सवाल लेने से बचते हुए नजर आए. इसके बाद सभी के जेहन में यह सवाल आया कि हमेशा खुलकर बोलने वाले ट्रंप पुतिन की मुलाकात पर चुप क्यों रहे? और उससे बड़ी बात जब मीटिंग की बातचीत इतनी गंभीर थी तो अंदरूनी बातें बाहर कैसे आ गईं? जानें पूरी खबर.

सीएनएन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा, "दोनों नेताओं ने इतने विस्तार से अपनी बात रखी कि सवाल-जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ी." लेकिन सवाल के जेहन में बना हुआ कि ट्रंप इस तरह बिना बोले रह नहीं सकते. फिर इस तरह की चुप्पी क्यों. 

रूस की आरआईए नोवोस्ती समाचार एजेंसी के अनुसार, जब दिमित्री पेसकोव से पूछा गया कि दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल भाषण क्यों दिए, तो उन्होंने कहा, "विस्तृत बयान दिए गए थे." आरआईए की रिपोर्ट के अनुसार, पेसकोव ने कहा, "बातचीत वास्तव में बहुत सकारात्मक रही और दोनों राष्ट्रपतियों ने इस बारे में बात की. यही वह बातचीत है जो हमें समाधान के विकल्प तलाशने के रास्ते पर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने में मदद करती है."

सवाल क्यों नहीं लिए गए?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, उधर ट्रंप और पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल-जवाब का हिस्सा न होना कई लोगों के लिए हैरानी की बात थी. जानकारों का मानना है कि दोनों नेताओं ने संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा की इन मुद्दों पर खुलकर बोलने से बचने के लिए सवाल-जवाब टाला गया होगा. पेसकोव ने कहा कि बातचीत सकारात्मक थी, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हुआ. कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप नहीं चाहते थे कि पत्रकारों के सवालों से उनकी शांति वार्ता की रणनीति पर सवाल उठें. वहीं, पुतिन के लिए यह मौका था पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा लें वह किसी भी विवाद में फंसे.

मीटिंग की बातें बाहर कैसे आईं?
हालांकि कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ, लेकिन मीटिंग की कुछ अंदरूनी बातें बाहर आ गईं. सूत्रों के हवाले से पता चला कि ट्रंप और पुतिन ने यूक्रेन युद्ध करे खत्म करने, व्यापार बढ़ाने और मध्य पूर्व में सहयोग पर चर्चा की है पुतिन ने यह भी कहा कि अगर 2022 में ट्रंप राष्ट्रपति होते, तो शायद यूक्रेन युद्ध न होता. ये बातें रूसी और अमेरिकी अधिकारियों के बयानों या मीडिया लीक के जरिए बाहर आईं.  कुछ X पोस्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर फैसला छोड़ दिया, जबकि पुतिन ने अगली मुलाकात मॉस्को में करने का प्रस्ताव रखा है.

पुतिन और ट्रंप की बातें बाहर क्यों आईं? 
इस मामले में भी कई तरह के मत हैं. कुछ लोगों का मनना है कि मीटिंग की बातें बाहर आने की वजह दोनों पक्षों के अधिकारियों का अपने-अपने हितों को सामने रखना हो सकता है. रूस ने शायद अपनी स्थिति मजबूत दिखाने के लिए कुछ जानकारियां लीक कीं, जबकि ट्रंप की टीम ने शांति प्रयासों का श्रेय लेने की कोशिश की. इसके अलावा, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की चिंताओं ने भी खबरों को हवा दी, क्योंकि जेलेंस्की को इस वार्ता से बाहर रखा गया था.

;