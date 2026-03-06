Advertisement
व्हाइट हाउस के भीतर क्या चल रहा था? ट्रंप की कैबिनेट से आउट हो गईं क्रिस्टी, जानिए इनसाइड स्टोरी

व्हाइट हाउस के भीतर क्या चल रहा था? ट्रंप की कैबिनेट से आउट हो गईं क्रिस्टी, जानिए इनसाइड स्टोरी

Kristi Noem news: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार आलोचनाओं के बीच गृह मंत्री क्रिस्टी नोएम को पद से हटा दिया है. 220 मिलियन डॉलर के एक विज्ञापन विवाद और एक गोलीकांड को लेकर हुई कथित बयानबाजी को इसकी वजह बताया जा रहा है. आइए बताते हैं फैसले की इनसाइड स्टोरी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 06, 2026, 10:44 PM IST
व्हाइट हाउस के भीतर क्या चल रहा था? ट्रंप की कैबिनेट से आउट हो गईं क्रिस्टी, जानिए इनसाइड स्टोरी

Kristi Noem Fired By Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल में 'यंग ब्लड' पर भरोसा जताते हुए युवाओं को काम करने के भरपूर मौके दिए. हायरार्की से चलें तो उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस, डिफेंस सेक्रेट्री पीट हेगसेथ, राजदूत सर्जियो गोर, 'DOGE' में काम कर चुके वी रामास्वामी से लेकर व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेट्ररी कैरोलिन लेविट को खुलकर काम करने की छूट दी. होमलैंड सेक्रेट्री क्रिस्ट्री नोएम का नाम भी जोशीले नेताओं वाली लिस्ट में था. जिसने-जिसने अपना दायित्व अच्छी तरह निभाया, उसकी कुर्सी बरकरार रही. जो अपेक्षा पर खरे नहीं उतरे, उन्हें जाना पड़ा. यहां बात होमलैंड सेक्रेट्री क्रिस्टी नोएम की विदाई की.

मुलिन को कमान

ट्रंप प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए क्रिस्टी नोएम को अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के चीफ की कुर्सी से हटाकर सीनेटर मार्कवेन मुलिन को नया गृहमंत्री बनाया गया है. बताया जा रहा है कि ट्रंप क्रिस्टी से खफा थे, इसलिए उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया गया

किस वजह से गई कुर्सी?

  • आरोप है कि मैडम क्रिस्टी का फोकस काम से ज्यादा अपने प्रचार पर था. 

  • इमिग्रेशन पॉलिसी को प्रमोट करने वाले ऐड पर मैडम ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए 220 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए. यहां हैरानी की बात ये थी कि इसके ज्यादातर ऐड्स का प्रमुख चेहरा खुद क्रिस्टी नोएम थीं.

  • क्रिस्टी को डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के चीफ के तौर पर बदलने की मांग उस समय शुरू हुई जब इमिग्रेशन कार्रवाई के दौरान उनके डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के फेडरल एजेंट्स ने दो अमेरिकी नागरिकों रेनी गुड और एलेक्स प्रेटी को जान से मार दिया था.

यह भी पढ़ें- ईरान की जंग में क्या रूस की हो गई सीधी एंट्री? यूं ही नहीं चुन-चुनकर हो रहे अमेरिकी बेस पर अटैक!

इनसाइड स्टोरी

व्हाइट हाउस सूत्रों ने बताया कि ट्रंप की कैबिनेट से उनके बाहर होने की असल वजह ये रही कि जब-जब उनके उनके काम-काज पर सवाल उठे, उनका रवैया आक्रामक रहा. जनता की कमाई का पैसा फूंकने का आरोप लगा, तो आलोचकों का मुंह बंद कराने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नाम ले लिया. क्रिस्टी ने कहा कि उनके कैंपेन को राष्ट्रपति ट्रंप ने मंजूरी दी थी. ट्रंप से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, यानी ये बात उनके खिलाफ गई. 

जबकि खबर ये आई थी कि 220 मिलियन डॉलर के ऐड कैंपेन के बजट पर ट्रंप खुद नाराज थे. उस विज्ञापन में, प्रवासियों को देश से निकालने की प्रतिबद्धता जताई गई थी. सरकारी कैंपेन के वीडियो में क्रिस्टी, काउबॉय हैट पहने एक मैदान में घोड़े पर सवार थीं. 

क्रिस्टी ने दो गल्फस्ट्रीम G700 लग्जरी जेट और एक बोइंग 737 विमान खरीदने को मंजूरी दी थी. इसे भी उनकी फिजूलखर्ची माना गया.

जेल का फोटो 'ऑप'

क्रिस्टी नोएम ने पिछले साल मार्च में साल्वाडोर की एक जेल का दौरा किया था. जहां अमेरिका में अवैध तरीके से दाखिल हुए लोगों को रखा गया था. अपने दौरे में उन्होंने एक भीड़ भरे सेल की सलाखों के पास खड़े कैदियों के नजदीक फोटो खिंचवाकर बयानबाजी की थी. फोटो से ही खुलासा हुआ था कि उन्होंने उस समय करीब 45 लाख रुपये की गोल्ड रोलेक्स घड़ी पहनी थी.

अफेयर को लेकर सुर्खियों में थीं

ऑफिस संभालने से पहले, क्रिस्टी ने कहा था कि उन्होंने एक डॉगी को मार दिया था. वहीं शादीशुदा होने के बावजूद क्रिस्टी का कोरी लेवांडोव्स्की (ट्रंप के पूर्व चुनाव अभियान मैनेजर) के साथ कथित सीक्रेट अफेयर चर्चा में था.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

