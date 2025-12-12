Advertisement
गला घोंटा फिर ब्लेंडर में पीसा शरीर...कौन थीं क्रिस्टीना जोक्सिमोचिव? जिनके साथ पार हुई क्रूरता की सारी हदें

Former Miss Switzerland Finalist: मिस स्विटजरलैंड की पूर्व फाइनलिस्ट क्रिस्टीना जोक्सिमोचिव की भयानक हत्या का राज खुल गया है. इस मामले में उनके पति थॉमस को दोषी पाया गया है. 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:23 PM IST
गला घोंटा फिर ब्लेंडर में पीसा शरीर...कौन थीं क्रिस्टीना जोक्सिमोचिव? जिनके साथ पार हुई क्रूरता की सारी हदें

Kristina Joksimovic: मिस स्विटजरलैंड की पूर्व फाइनलिस्ट क्रिस्टीना जोक्सिमोचिव का भयानक हत्या का राज खुल गया है. इस मामले में उनके पति को ही हत्या का दोषी पाया गया है. स्विस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पति ने पहले क्रिस्टीना का गला घोंटकर हत्या की फिर क्रूरता दिखाते हुए उनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिए. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, मॉडल को जिगसॉ चाकू और गार्डन कैंची से काटा गया था. इतने से मन नहीं भरा तो उन्हें एक इंडस्ट्रियल ब्लेंडर में डालकर प्यूरी की तरह बना दिया था और बचे हिस्सों को एक केमिकल घोल में घोला गया था.

यूट्यूब देखते हुए की हत्या
न्यूयॉर्क रिपोर्ट के मुताबिक, थॉमस ने इस दौरान पत्नी के कूल्हे के जोड़ तोड़े, शरीर के कई अंग हटा दिए, रीढ़ की हड्डी काट दी और आखिर में उसका सिर काट दिया. कोर्ट ने कागजात में यह भी लिखा है कि वह यह भयानक काम करते समय अपने फोन पर यूट्यूब देख रहा था.

कौन थीं क्रिस्टना जोक्सिमोचिव?
क्रिस्टीना जोक्सिमोविच ने मिस नॉर्थवेस्ट स्विट्जरलैंड का ताज जीता था और 2007 में वह मिस स्विटजरलैंड के फाइनल तक पहुंची थीं. वह सिर्फ एक ब्यूटी क्वीन नहीं थी. बाद में उन्होंने कैटवॉक कोच के रूप में काम किया. उन्होंने डोमिनिक रिंडरकनेक्ट जैसी कई मॉडलों को ट्रेनिंग दी जिन्होंने 2013 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में स्विटजरलैंड का प्रतिनिधित्व किया था. 

आदर्श जीवन का दिखावा
बाहर से देखने पर उनका परिवार एक खुशहाल और आदर्श जीवन जी रहा था. उनके पति थॉमस एक सफल बिजनेसमैन थे और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक खुशहाल परिवार की तस्वीरें दिखती थीं. हत्या से कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने लेक ल्यूसर्न में रोमांटिक छुट्टियों की तस्वीरें भी डाली थीं. लेकिन इस दिखावे के पीछे हिंसा और अंधेरे का लंबा इतिहास छिपा था. इस हत्या ने दोनों बेटियों से उनका मां को छीन लिया है. 

 

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

Kristina Murder

Trending news

