Advertisement
trendingNow12971392
Hindi Newsदुनिया

9 साल की उम्र में बनी 'दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की', अब कहां है क्रिस्टिना पिमेनोवा?

World Most Beautiful Girl: 9 साल की उम्र में ही क्रिस्टिना पिमेनोवा बन गई थीं, "दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की". लोगों से आलोचना मिलने पर भी मॉडलिंग करियर उन्होंने खूब सफलता पाई. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अब कहां हैं क्रिस्टिना?

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

9 साल की उम्र में बनी 'दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की', अब कहां है क्रिस्टिना पिमेनोवा?

Kristina Pimenova: सिर्फ 9 साल की उम्र में क्रिस्टिना पिमेनोवा को "दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की" बनाया गया था. वे बेहद खूबसूरत हैं, उनकी नीली आंखें और सुनहरे बाल सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. उनकी मां ग्लिकेरिया पिमेनोवा ने 3 साल की उम्र से ही उनकी फॉटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी थीं. हालांकि उन वक्त लोगों को ये तस्वीरें काफी पसंद आती है और यही उनके फेमस होने की वजह भी बनी, लेकिन बाद में यही चीजें आलोचना का कारण भी बनी. 

इतनी छोटी उम्र में सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा. कई लोगों का ऐसा मानना था कि उनकी कुछ तस्वरें, खासकर बीच पर ली गईं तस्वीरें एक बच्चे के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं थीं. लेकिन उनकी मां ये सारे आरोपों को गलत बताया और कहा कि क्रिस्टिना कभी किसी के कहने पर पोज नहीं करती थीं, वह बस बीच पर खेल रही थी. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

मॉडलिंग में करियार
क्रिस्टिना ने मॉडलिंग में शानदार करियर बनाया. आपको बता दें, विवादों के बावजूद वे अपने मॉडलिंग करियर में आगे बढ़ती गईं. उन्होंने वोग, अरमानी, बर्बरी और डोल्से एंड गब्बाना जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया. इतना ही नहीं, वे अपने जनरेशन की सबसे फेमस चाइल्ड मॉडल बन गईं. इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में ट्रैवल, फोटोशूट्स और फैशन इवेंट्स की हैं, इन चीजों ने भी उन्हें एक बड़ा नाम बना दिया है. 

 

अब एक्टिंग की ओर कर रही हैं रुख
अब क्रिस्टिना मास्को 19 साल की हो चुकीं हैं, वह मास्को में रह रही हैं और ड्रामा की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने मॉडलिंस से एक्टिंग की ओर रुख किया है. उन्होंने 'The Russian Bride', 'Secret Neighbour' और 'Creators: The Past', जैसी फिल्मों में एक्टिंग की है. धीरे-धीरे वे अपनी एक्टिव की करियर बना रही हैं. अपने मॉडलिंग एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने कहा कि बचपन में मॉडलिंग उनके लिए खेल जैसा है, जो उन्हें काफी मजेदार लगता है और सीखने का अनुभव भी देता था. 

 

अंदर की खूबसूरती पर ध्यान देती हैं क्रिस्टिना
आपको बता दें, अब क्रिस्टिना बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अपने अंदर की खूबसूरती पर ध्यान देती हैं. इंस्टाग्राम पोस्ट में वे लिखती हैं कि, "याद रखो, असली खूबसूरती अंदर होती है."

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

Kristina Pimenovachild model

Trending news

भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास