9 साल की उम्र में बनी 'दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की', अब कहां है क्रिस्टिना पिमेनोवा?

Kristina Pimenova: सिर्फ 9 साल की उम्र में क्रिस्टिना पिमेनोवा को "दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की" बनाया गया था. वे बेहद खूबसूरत हैं, उनकी नीली आंखें और सुनहरे बाल सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. उनकी मां ग्लिकेरिया पिमेनोवा ने 3 साल की उम्र से ही उनकी फॉटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी थीं. हालांकि उन वक्त लोगों को ये तस्वीरें काफी पसंद आती है और यही उनके फेमस होने की वजह भी बनी, लेकिन बाद में यही चीजें आलोचना का कारण भी बनी.

इतनी छोटी उम्र में सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करने पर उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा. कई लोगों का ऐसा मानना था कि उनकी कुछ तस्वरें, खासकर बीच पर ली गईं तस्वीरें एक बच्चे के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं थीं. लेकिन उनकी मां ये सारे आरोपों को गलत बताया और कहा कि क्रिस्टिना कभी किसी के कहने पर पोज नहीं करती थीं, वह बस बीच पर खेल रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

मॉडलिंग में करियार

क्रिस्टिना ने मॉडलिंग में शानदार करियर बनाया. आपको बता दें, विवादों के बावजूद वे अपने मॉडलिंग करियर में आगे बढ़ती गईं. उन्होंने वोग, अरमानी, बर्बरी और डोल्से एंड गब्बाना जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया. इतना ही नहीं, वे अपने जनरेशन की सबसे फेमस चाइल्ड मॉडल बन गईं. इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर में ट्रैवल, फोटोशूट्स और फैशन इवेंट्स की हैं, इन चीजों ने भी उन्हें एक बड़ा नाम बना दिया है.

अब एक्टिंग की ओर कर रही हैं रुख

अब क्रिस्टिना मास्को 19 साल की हो चुकीं हैं, वह मास्को में रह रही हैं और ड्रामा की पढ़ाई कर रही हैं. उन्होंने मॉडलिंस से एक्टिंग की ओर रुख किया है. उन्होंने 'The Russian Bride', 'Secret Neighbour' और 'Creators: The Past', जैसी फिल्मों में एक्टिंग की है. धीरे-धीरे वे अपनी एक्टिव की करियर बना रही हैं. अपने मॉडलिंग एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने कहा कि बचपन में मॉडलिंग उनके लिए खेल जैसा है, जो उन्हें काफी मजेदार लगता है और सीखने का अनुभव भी देता था.

अंदर की खूबसूरती पर ध्यान देती हैं क्रिस्टिना

आपको बता दें, अब क्रिस्टिना बाहरी खूबसूरती से ज्यादा अपने अंदर की खूबसूरती पर ध्यान देती हैं. इंस्टाग्राम पोस्ट में वे लिखती हैं कि, "याद रखो, असली खूबसूरती अंदर होती है."