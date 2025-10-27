40 साल बाद थम गईं इस मुस्लिम मुल्क में बंदूकें, फिजाओं में अमन का पैगाम, PKK ने डाले हथियार

कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) ने ऐलान किया है कि उसने अपने सभी लड़ाकों को तुर्किये से हटाकर उत्तरी इराक भेज दिया है. कहा जा रहा है कि यह कदम शांति प्रक्रिया का हिस्सा है और इसके साथ ही कई महीनों से चल रही निशस्त्रीकरण (हथियार छोड़ने) की प्रक्रिया पूरी हो गई है.

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक PKK ने एक बयान में कहा,'हम तुर्किये में मौजूद अपनी सभी सेनाओं को वापस बुला रहे हैं.' यह बयान रविवार को उत्तरी इराक के कंदील क्षेत्र में पढ़ा गया. संगठन ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें 25 लड़ाके दिखाए गए हैं, जो पहले ही तुर्किये से वहां पहुंच चुके हैं. इन 25 लड़ाकों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं.

खत्म हुआ 40 साल पुराना संघर्ष

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन की पार्टी AKP के प्रवक्ता ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि PKK का यह कदम 'आतंकवाद-मुक्त तुर्किये प्रक्रिया' के तहत उठाया गया है. PKK ने मई में अपने 40 साल पुराने सशस्त्र संघर्ष को औपचारिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया था. अब यह संगठन हथियारबंद विद्रोह से लोकतांत्रिक राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, ताकि चार दशकों से चले आ रहे उस संघर्ष को खत्म किया जा सके जिसमें करीब 50,000 लोग मारे गए थे.

जारी रहेगा सघंर्ष: PKK

संगठन ने तुर्किये सरकार से कहा है कि वह भी इस शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए. PKK का कहना है कि वह कुर्द अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा, जैसा कि इसके संस्थापक अब्दुल्ला ओजलान ने आह्वान किया था. इससे पहले जुलाई में इस समूह ने उत्तरी इराक के पहाड़ी इलाकों में एक प्रतीकात्मक समारोह आयोजित किया था, जिसमें उसने हथियारों का एक हिस्सा नष्ट किया था. तुर्किये ने इस कदम को एक ऐतिहासिक और अपरिवर्तनीय मोड़ बताया था.

क्या है कुर्दिश पीकेके?

PKK या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी एक कुर्दिश उग्रवादी राजनीतिक संगठन और हथियारबंद गुरिल्ला समूह है. इस संगठन की स्थापना अब्दुल्ला ओकलान दक्षिण-पूर्वी तुर्की में 1978 में की थी. इस संगठन का मकसद तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के कुर्द-बहुल इलाकों को मिलाकर एक आजाद कुर्दिस्तान बनाना था. हालांकि बाद में उसने अपना टार्गेट तुर्की के कुर्दों के लिए अधिकारों तक सीमित कर लिया था.