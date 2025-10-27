Advertisement
trendingNow12976700
Hindi Newsदुनिया

40 साल बाद थम गईं इस मुस्लिम मुल्क में बंदूकें, फिजाओं में अमन का पैगाम, PKK ने डाले हथियार

कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) ने अपने सभी लड़ाकों को तुर्किये से हटाकर ईराक वापस बुला लिया है. कहा जा रहा है कि यह कदम हथियार छोड़ने की कोशिशों में आखिरी कदम है. इससे 40 साल पुराना संघर्ष खत्म हो जाएगा. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 27, 2025, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 साल बाद थम गईं इस मुस्लिम मुल्क में बंदूकें, फिजाओं में अमन का पैगाम, PKK ने डाले हथियार

कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) ने ऐलान किया है कि उसने अपने सभी लड़ाकों को तुर्किये से हटाकर उत्तरी इराक भेज दिया है. कहा जा रहा है कि यह कदम शांति प्रक्रिया का हिस्सा है और इसके साथ ही कई महीनों से चल रही निशस्त्रीकरण (हथियार छोड़ने) की प्रक्रिया पूरी हो गई है. 

अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक PKK ने एक बयान में कहा,'हम तुर्किये में मौजूद अपनी सभी सेनाओं को वापस बुला रहे हैं.' यह बयान रविवार को उत्तरी इराक के कंदील क्षेत्र में पढ़ा गया. संगठन ने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें 25 लड़ाके दिखाए गए हैं, जो पहले ही तुर्किये से वहां पहुंच चुके हैं. इन 25 लड़ाकों में 8 महिलाएं भी शामिल हैं.

खत्म हुआ 40 साल पुराना संघर्ष

तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन की पार्टी AKP के प्रवक्ता ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि PKK का यह कदम 'आतंकवाद-मुक्त तुर्किये प्रक्रिया' के तहत उठाया गया है. PKK ने मई में अपने 40 साल पुराने सशस्त्र संघर्ष को औपचारिक रूप से खत्म करने का ऐलान किया था. अब यह संगठन हथियारबंद विद्रोह से लोकतांत्रिक राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, ताकि चार दशकों से चले आ रहे उस संघर्ष को खत्म किया जा सके जिसमें करीब 50,000 लोग मारे गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट हो गईं दुनिया की पहली AI मंत्री! अब बनेंगी 83 बच्चों की मां? प्रधानमंत्री का अजीबो-गरीब बयान

जारी रहेगा सघंर्ष: PKK

संगठन ने तुर्किये सरकार से कहा है कि वह भी इस शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए. PKK का कहना है कि वह कुर्द अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा, जैसा कि इसके संस्थापक अब्दुल्ला ओजलान ने आह्वान किया था. इससे पहले जुलाई में इस समूह ने उत्तरी इराक के पहाड़ी इलाकों में एक प्रतीकात्मक समारोह आयोजित किया था, जिसमें उसने हथियारों का एक हिस्सा नष्ट किया था. तुर्किये ने इस कदम को एक ऐतिहासिक और अपरिवर्तनीय मोड़ बताया था.

क्या है कुर्दिश पीकेके?

PKK या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी एक कुर्दिश उग्रवादी राजनीतिक संगठन और हथियारबंद गुरिल्ला समूह है. इस संगठन की स्थापना अब्दुल्ला ओकलान दक्षिण-पूर्वी तुर्की में 1978 में की थी. इस संगठन का मकसद तुर्की, इराक, सीरिया और ईरान के कुर्द-बहुल इलाकों को मिलाकर एक आजाद कुर्दिस्तान बनाना था. हालांकि बाद में उसने अपना टार्गेट तुर्की के कुर्दों के लिए अधिकारों तक सीमित कर लिया था.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

KurdistanPKK

Trending news

पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
India-China relations
पुरानी दुश्मनी भूल गले मिल रहे भारत-चीन? 5 साल बाद शुरू हुई डायरेक्ट फ्लाइट्स
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
Kerala
मुस्लिम जोड़े ने शादी में आए मेहमानों को दिया खास तोहफा; निकाह के बाद हुआ राष्ट्रगान
बिहार में तो अब वोटिंग होने जा रही, आज कौन सा नया ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
Election Commission news
बिहार में तो अब वोटिंग होने जा रही, आज कौन सा नया ऐलान करने जा रहा चुनाव आयोग?
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
Weather
दस्तक देने वाली है कड़कड़ाती ठंड, अभी से हो जाएं तैयार, यहां नहीं थमेगी बारिश
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना,
suvendu adhikari
शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर निशाना, "मुस्लिम बहुल सीट से चुनाव लड़ेंगी सीएम"
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
karnataka
कर्नाटक के मंत्री का ऑडियो वायरल, पुलिस से अपने रिश्तेदार की मदद करने को कहा
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
Kerala
केरल: लेफ्ट नेता पर बेटी ने लगाया घर में कैद करने का आरोप, मुस्लिम से प्यार पर ऐतराज
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
Cyclone Montha
आ गया खतरनाक साइक्लोन मोंथा, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए रेड अलर्ट
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
ISRO
सुपर से ऊपर हो जाएगी स्पेस में ISRO की पावर, इस दिन लॉन्च होगा ये धाकड़ सैटेलाइट
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा
West Bengal news
पश्चिम बंगाल में कस्टम अफसर और पत्नी को ऑटो चालकों ने घर में घुसकर पीटा, गाजी पकड़ा