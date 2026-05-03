30 साल का रिकॉर्ड टूटा! कुवैत ने अप्रैल में नहीं किया क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट, क्या है बड़ा कारण?

कुवैत के तेल कारोबार से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. टैंकर ट्रैकर्स वेबसाइट के मुताबिक, अप्रैल 2026 में ऐसा पहली बार हुआ जब कुवैत से कच्चे तेल की एक भी खेप विदेश नहीं भेजी गई. यानी पूरे महीने कच्चे तेल का सीधा निर्यात पूरी तरह शून्य पर पहुंच गया. 1991 के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है.
Trending Photos
मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच खाड़ी क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. कुवैत, जो दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादकों में गिना जाता है, उसने अप्रैल महीने में एक भी बैरल कच्चा तेल निर्यात नहीं किया. टैंकर ट्रैकर्स वेबसाइट के मुताबिक, 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद यह पहली बार है जब कुवैत के मासिक कच्चे तेल निर्यात का आंकड़ा शून्य पर पहुंचा है. टैंकर ट्रैकर्स वेबसाइट ने X पर पोस्ट करते हुए बताया कि अप्रैल 2026 में कुवैत से कच्चे तेल की एक भी खेप बाहर नहीं गई. हालांकि देश में तेल उत्पादन जारी है, लेकिन इस तेल का एक हिस्सा स्टोरेज में रखा जा रहा है और बाकी को रिफाइन करके उत्पादों के रूप में निर्यात किया जा रहा है. सीधे तौर पर कच्चे तेल का निर्यात पूरी तरह ठप पड़ा है.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस स्थिति के पीछे क्षेत्रीय समुद्री रास्तों में आई बाधाएं हैं, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव का असर. यही रास्ता खाड़ी देशों के तेल निर्यात की जीवनरेखा माना जाता है, और यहां किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक सप्लाई चेन को झटका दे सकती है. कुवैत ओपेक (OPEC) का एक अहम सदस्य है और उसका तेल एशिया और यूरोप की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाता है. ऐसे में निर्यात रुकने की यह खबर वैश्विक बाजारों के लिए चिंता बढ़ाने वाली है.
BREAKING: DURING APRIL 2026, KUWAIT EXPORTED ZERO BARRELS OF CRUDE OIL FOR THE FIRST TIME SINCE THE END OF GULF WAR I#OOTT #IranWar #Tankers #Kuwait
— TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 2, 2026
इसी बीच, क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए कतर ने ईरान से अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करने की अपील की है. कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से फोन पर बातचीत में साफ कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना या उसे दबाव के औजार के तौर पर इस्तेमाल करना हालात को और बिगाड़ सकता है. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा कदम न सिर्फ क्षेत्रीय देशों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति पर भी गंभीर असर डालेगा.
उधर, अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है. अमेरिकी नौसेना ने पिछले 20 दिनों में फारस की खाड़ी, खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास 48 जहाजों का रुख बदल दिया है. यह कार्रवाई ईरान से जुड़े समुद्री प्रतिबंधों के तहत की जा रही है. CENTCOM के मुताबिक, USS New Orleans भी अरब सागर में तैनात है और ईरानी बंदरगाहों की निगरानी कर रहा है.
इस तनाव के बीच ईरान ने भी कूटनीतिक पहल की बात कही है. ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने बताया कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा गया प्रस्ताव इस टकराव को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ईरान बातचीत के साथ-साथ किसी भी सैन्य स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है. कुल मिलाकर, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती तनातनी का असर अब सीधे तौर पर तेल बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है, और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है.
यह भी पढ़ेंः '30 दिन में सभी संघर्ष खत्म', ईरान के नए प्रस्ताव पर ट्रंप ने अपनाया ठंडा रवैया