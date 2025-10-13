अमेरिकी डॉलर से भी बहुत मजबूत है इस मुस्लिम देश की करेंसी, फिर भी नहीं होती कोई चर्चा, ये है वजह

America Currency: दुनिया भर के देश की अपनी करेंसी होती है जिससे उसकी पहचान होती है. भारत की करेंसी भारतीय रुपया है. इसके अलावा पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है. वहीं अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॅालर है. अमेरिकी डॉलर की चर्चा पूरी दुनिया में होती है. हालांकि एक ऐसा मुस्लिम देश है जहां की करेंसी अमेरिकी डॉलर से भी कई गुना ज्यादा है इसके बावजूद भी कोई इस देश की बात नहीं करता है, आइए जानते हैं इस देश के बारे में.

भारतीय रुपया

अगर हम अमेरिकी डॅालर को रुपए में कन्वर्ट करें तो एक डॅालर की 88.66 रुपए के बराबर है. दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली करेंसी अमेरिकी डॅालर है. ज्यादातर बाहरी देशों में आयात-निर्यात भी अमेरिकी डॅालर में होता है. हालांकि कुवैत का दीनार अमेरिकी डॅालर के मुकाबले तीन गुना ज्यादा महंगा है.

डॅालर से भी मजबूत है करेंसी

अगर हम कुवैती दीनार की बात करें तो एक कुवैती दीनार की कीमत 3.25 अमेरिकी डॅालर है. यानि की कुवैती दीनार के आगे अमेरिकी डॅालर काफी ज्यादा कमजोर है. कुवैती दीनार अमेरिकी डॅालर से महंगा होने के बावजूद भी कुवैत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में नहीं आता है.

क्यों नहीं होती चर्चा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ी है. वहीं कुवैत की जीडीपी छोटी है. दीनार की बात करें तो इसका इस्तेमाल कुछ ही जगहों पर किया जाता है जबकि डॅालर का इस्तेमाल कई देशों में होता है. अमेरिकी का डॉलर दुनिया भर की रिजर्व करेंसी है. लोग विदेशी मुद्रा भंडार का बड़ा हिस्सा डॉलर में रखते हैं. जिसकी वजह से अमेरिका मजबूत है कुवैत कमजोर देशों की श्रेणी में आता है. कुवैत का सबसे प्रसिद्ध कारोबार तेल और गैस से संबंधित है. यही इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है. साथ ही साथ कुवैत के लोग कई तरह के व्यापार करते हैं, जिसमें रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाएं और दूरसंचार जैसे कारोबार शामिल हैं. जो ज्यादातर लोग करते हैं.