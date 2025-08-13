पक्के दोस्त ने भारतीयों को दी सुपर गुड न्यूज, फैमिली विजिट वीजा में जबरदस्त फायदा, 5 मिनट में मिलेगा अप्रूवल

Kuwait Family Visit Visa: भारत के पक्के मित्र देशों में आने वाले कुवैत ने बड़ा बदलाव करते हुए फैमिली विजिट वीजा में ढील दी है. कुवैती सरकार ने इस वीजा के लिए सैलरी की अनिवार्यता हटा दी है. साथ ही आने वाले रिश्तेदारों में ज्यादा ऑप्शन दिए हैं.
Trending Photos
Kuwait Family Visit Visa: कुवैत ने बड़ा कदम उठाते हुए फैमिली विजिट वीजा (Kuwait Family Visit Visa) से सैलरी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. इस बदलाव के बाद अब कोई भी प्रवासी अपने रिश्तेदारों को आसानी से कुवैत में बुला सकेगा. कुवैत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री शेख फहद अल-यूसुफ अल-सबा ने इस बदलाव को हरी झंडी दिखाई है.
कुवैत सरकार की तरफ से उठाए गए इस कदम का मकसद देश को ज्यादा खुला और लोगों को सामाजिक तौर पर करीब लाने की कोशिश का हिस्सा है. इस बदलाव से पहले सिर्फ पति/पत्नी, माता-पिता और बच्चों को बुलाने की ही इजाजत थी लेकिन अब कुवैत की सरकार ने यह दायरा काफी बड़ा कर दिया है. बदलाव के बाद अब कोई भी कुवैत में कानूनी रूप से रह रहा प्रवासी अपने खून के रिश्ते में चौथे दर्जे तक और ससुराल वालों की तरफ से तीसरे दर्जे तक को कुवैत में बुला सकेगा, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो.
इसके लिए फैमिली विजिट वीजा का आवेदन देना होगा. आवेदन 'कुवैत वीजा' वेबसाइट और मोबाइल ऐप से होगा. कहा जा रहा है कि ज्यादातर आवेदन को 5 मिनट में मंजूर कर लिया जाता है. यह वीजा 1 महीने के लिए होगी और किसी भी ट्रांसपोर्ट मोड से वो लोग कुवैत आ सकते हैं. इसके लिए कुवैत की एयरलाइन का इस्तेमाल करना जरूरी है.
यह भी पढ़ें:
कुवैत में 90 फीसदी प्रवासी कामगार इन चार देशों के, भारतीयों का जलवा; आबादी में भी सबसे आगे
यह बदलाव वीजा सिस्टम के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण की बड़ी योजना का हिस्सा है. 'कुवैत वीजा' प्लेटफार्म से चार प्रकार के वीजा जारी होंगे. टूरिस्ट, फैमिली विजिट, बिजनेस और गवर्नमेंटल वीजा. बिजनेस वीजा के तहत कुवैती कंपनियां अपने विदेशी बिजनेस पार्टनर्स को बुला सकती हैं और शुल्क राष्ट्रीयता के आधार पर तय होगा.
कैटेगरी 1: 53 देशों के नागरिक, जिनमें 41 यूरोपीय, 8 एशियाई (जैसे जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया आदि) और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल हैं. ऑनलाइन या ऑन-अराइवल वीजा मिलेगा.
कैटेगरी 2: Gulf Cooperation Council यानी जीसीसी देशों में रहने वाले विदेशी या वैध US, UK, कनाडा, शेंगेन वीजा होल्डर्स, कोई प्रोफेशन/सैलरी प्रमाण जरूरी नहीं. दस्तावेज – पासपोर्ट कॉपी, फोटो, एयर टिकट, होटल बुकिंग.
कैटेगरी 3: जो ऊपर की कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें बैंक स्टेटमेंट से आर्थिक स्थिति दिखानी होगी.
कैटेगरी 4: खेल या मनोरंजन कार्यक्रमों के दौरान आने वाले लोग.