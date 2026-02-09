कुवैत ने लेबनान के आठ प्राइवेट अस्पतालों को 'टेरर' लिस्ट में डाला, फिर यूं फूटा बेरूत का गुस्सा

Kuwait puts 8 private hospitals in Lebanon on 'Terror' List: कुवैत ने लेबनान में चल रहे हालातों के बीच बड़ा फैसला किया है. कुवैत ने आठ लेबनानी अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट करते हुए अपना अगला इशारा एकदम सुरक्षित कर लिया है. न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक, आठों हॉस्पिटल दक्षिण और पूर्वी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हैं. ये सभी वहां के लोगों का इलाज करने के साथ आपातकालीन स्थिति में भी लोकल लोगों के काम आते हैं. ये सभी ईरान के सपोर्ट वाले मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के गढ़ हैं, जिसका जिक्र कुवैत के सर्कुलर में कहीं नहीं था.

लेबनान बनाम कुवैत

इन आठ अस्पतालों में बेरूत के दक्षिणी इलाकों के दो हॉस्पिटल भी शामिल हैं, जहां इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई के दौरान बमबारी की थी. उनके बीच कथित जंग नवंबर 2024 के सीजफायर के साथ खत्म हुई थी. उधर दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबेल स्थित घंडौर हॉस्पिटल, जिसे हिजबुल्लाह से जुड़ी इस्लामिक हेल्थ कमेटी चलाती है, का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इसके बाद, लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कुवैत का कदम अप्रत्याशित और चिंताजनक था. ये फैसला लेने से पहले हमें किसी भी कुवैती संस्था से कोई जानकारी या नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था.

लेबनान के मंत्री का बयान

बयान में बताए गए अस्पताल लेबनान के प्राइवेट अस्पतालों के सिंडिकेट के साथ रजिस्टर्ड हैं और बिना किसी छूट के सभी लेबनानी लोगों को इलाज और हेल्थ सर्विस देते हैं. मंत्रालय ने कहा, AFP ने मिनिस्ट्री के हवाले से कहा कि ये आठों अस्पताल लेबनानी हेल्थ सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा हैं. हमारी सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी बात रखेगी. उसके बाद लेबनान के हेल्थ सिस्टम की सुरक्षा से जुड़े बिल और सवालों के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगी.

आगे लेबनान ने बताया कि कुवैत के साथ कई जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. यह उन सबसे खास देशों में से एक रहा है जो लेबनान के सामने आए लगातार संकटों के दौरान हेल्थ सिस्टम के साथ खड़ा रहा है.