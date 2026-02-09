Advertisement
Hindi Newsदुनियाकुवैत ने लेबनान के आठ प्राइवेट अस्पतालों को टेरर लिस्ट में डाला, फिर यूं फूटा बेरूत का गुस्सा

कुवैत ने लेबनान के आठ प्राइवेट अस्पतालों को 'टेरर' लिस्ट में डाला, फिर यूं फूटा बेरूत का गुस्सा

Kuwait News: लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उनकी सरकार, कई प्राइवेट अस्पतालों को टेरर लिस्ट में डालने के मुद्दे पर कुवैत से सफाई मांगेगी. इससे पहले कुवैती विदेश मंत्रालय ने नोटिस जारी करके आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए बनाए गए नियमों के तहत इन आठ हॉस्पिटल को लिस्टेड किया था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:59 AM IST
file photo
file photo

Kuwait puts 8 private hospitals in Lebanon on 'Terror' List: कुवैत ने लेबनान में चल रहे हालातों के बीच बड़ा फैसला किया है. कुवैत ने आठ लेबनानी अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट करते हुए अपना अगला इशारा एकदम सुरक्षित कर लिया है. न्यूज़ एजेंसी AFP के मुताबिक, आठों हॉस्पिटल दक्षिण और पूर्वी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी इलाकों में हैं. ये सभी वहां के लोगों का इलाज करने के साथ आपातकालीन स्थिति में भी लोकल लोगों के काम आते हैं. ये सभी ईरान के सपोर्ट वाले मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह के गढ़ हैं, जिसका जिक्र कुवैत के सर्कुलर में कहीं नहीं था.

लेबनान बनाम कुवैत

इन आठ अस्पतालों में बेरूत के दक्षिणी इलाकों के दो हॉस्पिटल भी शामिल हैं, जहां इजरायल ने हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई के दौरान बमबारी की थी. उनके बीच कथित जंग नवंबर 2024 के सीजफायर के साथ खत्म हुई थी. उधर दक्षिणी लेबनान के बिंट जेबेल स्थित घंडौर हॉस्पिटल, जिसे हिजबुल्लाह से जुड़ी इस्लामिक हेल्थ कमेटी चलाती है, का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इसके बाद, लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि कुवैत का कदम अप्रत्याशित और चिंताजनक था. ये फैसला लेने से पहले हमें किसी भी कुवैती संस्था से कोई जानकारी या नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था.

लेबनान के मंत्री का बयान

बयान में बताए गए अस्पताल लेबनान के प्राइवेट अस्पतालों के सिंडिकेट के साथ रजिस्टर्ड हैं और बिना किसी छूट के सभी लेबनानी लोगों को इलाज और हेल्थ सर्विस देते हैं. मंत्रालय ने कहा, AFP ने मिनिस्ट्री के हवाले से कहा कि ये आठों अस्पताल लेबनानी हेल्थ सिस्टम का बहुत जरूरी हिस्सा हैं. हमारी सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी बात रखेगी. उसके बाद लेबनान के हेल्थ सिस्टम की सुरक्षा से जुड़े बिल और सवालों के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेगी.

आगे लेबनान ने बताया कि कुवैत के साथ कई जॉइंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं. यह उन सबसे खास देशों में से एक रहा है जो लेबनान के सामने आए लगातार संकटों के दौरान हेल्थ सिस्टम के साथ खड़ा रहा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

