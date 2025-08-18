बदलेगा इस मुस्लिम देश की न्यायपालिका का नक्शा, विदेशी जजों का होगा टाटा-बाय-बाय; क्यों उठाया ये कदम
Advertisement
trendingNow12886423
Hindi Newsदुनिया

बदलेगा इस मुस्लिम देश की न्यायपालिका का नक्शा, विदेशी जजों का होगा टाटा-बाय-बाय; क्यों उठाया ये कदम

Kuwait News: कुवैत लगातार अपने सभी डिपार्टमेंट्स का 'कुवैतीकरण' कर रहा है. अब उसने न्यायिक विभाग के लिए यह कदम उठाया है. कुवैत ने तय किया है कि वो 2030 तक न्यायिक विभाग का कुवैतीकरण कर देगा.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 18, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बदलेगा इस मुस्लिम देश की न्यायपालिका का नक्शा, विदेशी जजों का होगा टाटा-बाय-बाय; क्यों उठाया ये कदम

Kuwait: कुवैत की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने न्याय विभाग का 'कुवैतीकरण' करने का ऐलान किया है. न्याय मंत्री नासिर इल सुमेत का कहना है कि 2030 तक हम देश के न्याय विभाग के सभी पदों पर कुवैती नागिरकों को तैनात कर देंगे. इससे साफ संदेश जाता है कि वो लोग जो दूसरे देशों के हैं और कुवैत की न्यायपालिका के किसी पद पर तैनात हैं, वो अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे. मंत्रालत ने कहा है कि इस दिशे में पहले काम शुरू कर दिया जा चुका है.

2030 न्यायिक विभाग का कुवैतीकरण

मंत्री अल-सुमैत ने कहा कि पीपल मैटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवासी जजों और कर्मचारियों की जगह कुशल कुवैती पेशेवरों को नियुक्त करने की प्रक्रिया सभी न्यायिक विभागों में पहले से ही आगे बढ़ रही है. उन्होंने योजना के पीछे के मकसद का जिक्र करते हुए कहा,'इस मामले पर फैसला हो चुका है और हम 2030 तक 100 फीसद कुवैतीकरण के टार्गेट को हासिल कर लेंगे.'

कुवैत के उम्मीदवारों को दी जाएगी प्राथिमिकता

कुवैत के न्याय मंत्री नासिर का कहना है कि यह पहल स्थानीय प्रतिभाओं को मजबूत करने, राष्ट्रीय पेशेवरों को सशक्त बनाने और ज्यूडीशिरी के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक सुधारों का एक प्रमुख आधार है. उन्होंने आगे बताया कि न्याय मंत्रालय यह यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि सभी नियुक्तियां और प्रमोशन में कुवैती उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए.

यह भी पढ़ें: कुवैत ने भारतीयों को दी सुपर गुड न्यूज, फैमिली विजिट वीजा में जबरदस्त फायदा, 5 मिनट में मिलेगा अप्रूवल

पहले कुवैतीकरण की राह ये विभाग

कुवैत की तेल इंडस्ट्री पहले ही कुवैतीकृत है और एक मिसाल के तौर पर काम कर रही है. 2024 तक कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) और उसकी सहायक कंपनियां कथित तौर पर शीर्ष पदों पर 100 फीसद राष्ट्रीय कर्मचारियों की संख्या प्राप्त कर चुकी हैं. तेल इंडस्ट्री के अलावा इंजीनियरिंग, चिकित्सा और वित्त जैसे क्षेत्रों में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां प्रवासियों के लिए भर्ती और योग्यता के नियम कड़े किए गए हैं.

2030 तक कुवैतीकरण की यात्रा

80%

अक्टूबर 2025

कुवैतीकरण लक्ष्य 80%

85%

2026

कुवैतीकरण लक्ष्य 85%

90%

2027

कुवैतीकरण लक्ष्य 90%

100%

1 अक्टूबर 2030

पूर्ण कुवैतीकरण

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Kuwait

Trending news

पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की जगह सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Sir
'महाराष्ट्र चुनावों के बीच 70 लाख नए वोटर्स कैसे जुड़े?' ' विपक्ष का EC पर पलटवार
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: '2047 तक भारत के वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनने की नींव रखी जाएगी'... सर्बानंद सोनोवाल
Aaj ki Taaza Kahabar
Aaj Ki Taaza Khabar LIVE: '2047 तक भारत के वैश्विक समुद्री क्षेत्र में अग्रणी बनने की नींव रखी जाएगी'... सर्बानंद सोनोवाल
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
Supreme Court
मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान दिव्यांग हुए कैडेट्स की तकलीफ पर SC ने लिया संज्ञान
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
Partha Chatterjee
कैश फॉर जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी को 'सुप्रीम' राहत, 3 महीने बाद होगी रिहाई
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
Election Commission
चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत गर्म, विपक्ष और बीजेपी आमने-सामने
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
Cloudbursts
19 अगस्त तक हो जाएं सावधान! जम्‍मू-कश्मीर में फटेगा बादल, भरभराकर के गिरेंगे पहाड़?
;