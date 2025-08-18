बदलेगा इस मुस्लिम देश की न्यायपालिका का नक्शा, विदेशी जजों का होगा टाटा-बाय-बाय; क्यों उठाया ये कदम

Kuwait: कुवैत की सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने न्याय विभाग का 'कुवैतीकरण' करने का ऐलान किया है. न्याय मंत्री नासिर इल सुमेत का कहना है कि 2030 तक हम देश के न्याय विभाग के सभी पदों पर कुवैती नागिरकों को तैनात कर देंगे. इससे साफ संदेश जाता है कि वो लोग जो दूसरे देशों के हैं और कुवैत की न्यायपालिका के किसी पद पर तैनात हैं, वो अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे. मंत्रालत ने कहा है कि इस दिशे में पहले काम शुरू कर दिया जा चुका है.

2030 न्यायिक विभाग का कुवैतीकरण

मंत्री अल-सुमैत ने कहा कि पीपल मैटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रवासी जजों और कर्मचारियों की जगह कुशल कुवैती पेशेवरों को नियुक्त करने की प्रक्रिया सभी न्यायिक विभागों में पहले से ही आगे बढ़ रही है. उन्होंने योजना के पीछे के मकसद का जिक्र करते हुए कहा,'इस मामले पर फैसला हो चुका है और हम 2030 तक 100 फीसद कुवैतीकरण के टार्गेट को हासिल कर लेंगे.'

कुवैत के उम्मीदवारों को दी जाएगी प्राथिमिकता

कुवैत के न्याय मंत्री नासिर का कहना है कि यह पहल स्थानीय प्रतिभाओं को मजबूत करने, राष्ट्रीय पेशेवरों को सशक्त बनाने और ज्यूडीशिरी के आधुनिकीकरण के लिए व्यापक सुधारों का एक प्रमुख आधार है. उन्होंने आगे बताया कि न्याय मंत्रालय यह यकीनी बनाने के लिए काम कर रहा है कि सभी नियुक्तियां और प्रमोशन में कुवैती उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए.

पहले कुवैतीकरण की राह ये विभाग

कुवैत की तेल इंडस्ट्री पहले ही कुवैतीकृत है और एक मिसाल के तौर पर काम कर रही है. 2024 तक कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) और उसकी सहायक कंपनियां कथित तौर पर शीर्ष पदों पर 100 फीसद राष्ट्रीय कर्मचारियों की संख्या प्राप्त कर चुकी हैं. तेल इंडस्ट्री के अलावा इंजीनियरिंग, चिकित्सा और वित्त जैसे क्षेत्रों में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जहां प्रवासियों के लिए भर्ती और योग्यता के नियम कड़े किए गए हैं.