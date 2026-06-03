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Hindi Newsदुनियाउड़ गई छत, चारों तरफ मलबा, ईरान के मिसाइल अटैक से खंडहर बना कुवैत का एयरपोर्ट, एक भारतीय की मौत

उड़ गई छत, चारों तरफ मलबा, ईरान के मिसाइल अटैक से खंडहर बना कुवैत का एयरपोर्ट, एक भारतीय की मौत

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया है. इस दौरान मिसाइलों और ड्रोन से  एयरपोर्ट के टर्मिनल एक को निशाना बनाया गया. इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की भी खबर है. हमले के बाद टर्मिनल पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है और उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 03, 2026, 07:15 PM IST
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उड़ गई छत, चारों तरफ मलबा, ईरान के मिसाइल अटैक से खंडहर बना कुवैत का एयरपोर्ट, एक भारतीय की मौत

Attack on Kuwait Airport: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इस बीच कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक बड़ा हमला हुआ है. रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यह हमला टर्मिनल-1 को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन से किए गए. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है. इस हमले में एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है. कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई है. इस हमले के बाद एयरपोर्ट से सभी उड़ानों की आवाजाही को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है. 

एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू 

रिपोर्ट्स की मानें, तो कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन ने कहा कि एय़रपोर्ट पर हमले के बाद इमरजेंसी प्लान एक्टिव किया जा चुका है. पीएसीए की ओर से आधिकारिक बयान में बताया कि यात्रियों, कर्मचारियों और एयरपोर्ट सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं.

फिलहाल कैसे हैं कुवैत एयरपोर्ट पर हालात 

बता दें कि इस हमले में ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया. अधिकारियों के अनुसार, एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 को निशाना बनाया गया. इस हमले में एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा है. चारों ओर मलबे का ढेर पड़ा है. हमले के दौरान यात्रियों और अन्य कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है, जिसके बाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लागू कर दिया गया है और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है. 

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कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुलअजीज अल-ओतैबी ने इसे ईरान की आपराधिक आक्रामकता करार दिया है. उन्होंने बताया कि हमले में एयरपोर्ट परिसर को काफी नुकसान पहुंचा है. सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक हिस्से की छत पूरी तरीके से उड़ गई है, तो वहीं मलबा चारों ओर फैला है. अधिकारियों ने बताया कि इस टर्मिनल पर एयर ट्रैफिक को पूरी तरीके निलंबित कर दिया गया है. कुछ उड़ानों को रद्द किया गया है, तो कुछ उड़ानों को आसपास के दूसरे एयरपोर्ट पर डायवर्ट किया गया है. 

यह भी पढ़ें: Middle East Crisis: ईरान ने दागी अमेरिकी बेसों पर मिसाइलें, कुवैत और बहरीन ने क्या कहा?

भारतीय नागरिक की मौत 

ईरान की ओर से कुवैत एयरपोर्ट पर दागी गई मिसाइल के हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हुई है. इस बात की जानकारी कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है. बताया जा रहा है कि अधिकारी हर संभव मदद के प्रयास में जुटे हैं. 

कुवैत एयरपोर्ट पर हमले की भारत ने की निंदा 

कुवैत इंटरनेशन एयरपोर्ट पर हुए हमले की भारत ने निंदा की है. बुधवार को जारी बयान में MAE ने कहा कि आज कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है और हमारे कई नागरिक घायल हुए हैं. पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से, हमने जोर देकर कहा है कि आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. हम एक बार फिर सभी पक्षों से अपील करते हैं कि वे ऐसे हमले बंद करें. 

 

यह भी पढ़ें: जिंदा हैं मोजतबा खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर के हालात पर क्या बोले मार्को रुबियो?

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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