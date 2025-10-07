इस मुस्लिम देश में लड़कियां कर रहीं 'प्लेजर मैरिज', क्यों बना रहीं 15 दिनों का शौहर

Nikah Mut'ah: सुनने में भले अजीब लगे लेकिन ये सच है. दुनिया में एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहां लड़कियों के बीच मुताह निकाह का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है. जानकारी के अनुसार, लड़कियां प्लेजर और मोटी रकम के लिए ये मैरिज कर रही है. इस मैरिज में महिलाएं किसी अनजान शख्स को केवल 15-20 दिनों के लिए अपना शौहर बनाती हैं. महिलाएं शख्स के साथ बीवी की तरह रहती हैं. फिर समय पूरा हो जाने पर बीवी के रास्ते अलग और शौहर के रास्ते अलग हो जाते है. मुताह निकाह के बाद दोनों इस तरह अलग होते हैं जैसे कि वो एक-दूसरे को जानते ही नहीं. लेकिन हां इस निकाह के बदले लड़कियां मोटी रकम जरूर कमाने को मिलती है.

बता दें, मुताह निकाह (प्लेजर मैरिज) एक विवादास्पद प्रथा है जो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस प्रथा में स्थानीय महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के बीच अल्पकालिक विवाह शामिल हैं जो अक्सर कुछ ही दिनों या हफ्तों तक चलते हैं. इस प्रथा को और भी आश्चर्यजनक बनाने वाली बात यह है कि यह एक अनौपचारिक उद्योग के रूप में तेजी से बढ़ रहा है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है.

जानें क्या है मुताह निकाह?

मुताह निकाह एक प्रकार का विवाह है जो एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है. इस विवाह में महिला और पुरुष एक निश्चित अवधि के लिए पति-पत्नी के रूप में रहते हैं और अवधि समाप्त होने के बाद वे अलग हो जाते हैं. जानकारी के अनुसार, मुताह निकाह इस्लाम में एक प्रकार का अस्थायी विवाह है जो एक निश्चित अवधि के लिए होता है, जिसे अरबी में 'निकाह मुताह' भी कहा जाता है, जिसका अर्थ आनंद विवाह या अनुबंध विवाह होता है.

जानें क्यों मुताह निकाह हो रहा है लोकप्रिय?

मुताह निकाह इंडोनेशिया में स्थानीय महिलाओं और विदेशी पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इस प्रथा को बढ़ावा देने वाले लोग इसे एक प्रकार की आर्थिक सहायता के रूप में देखते हैं, जहां महिलाएं मोटी रकम कमा सकती हैं. इंडोनेशिया जैसी जगहों पर कई महिलाएं आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए मुताह निकाह में शामिल होती हैं. वे पैसे के बदले पर्यटकों से शादी करती हैं जिससे उन्हें अपना घर चलाने के लिए मोटी रकम मिल जाती है.