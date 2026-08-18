LAC पर फिर 'माइंड गेम'! VIP दौरों से ठीक पहले ही क्यों चालें चलता है ड्रैगन? समझिए बीजिंग का डर्टी गेमप्लान

भारत और चीन के रिश्ते पिछले कुछ समय से सामान्य होने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सीमा पर कहानी अभी पूरी तरह बदली नहीं है. 2020 के गलवान संकट के बाद दोनों देशों ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर कई दौर की बातचीत की है. अक्टूबर 2024 में पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर सहमति बनी और इसके बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच संपर्क भी बढ़ा. अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तियानजिन में मुलाकात हुई थी. मई 2026 में भारत-चीन सीमा मामलों पर WMCC की 35वीं बैठक भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष जताया था.
लेकिन अगस्त 2026 में अरुणाचल प्रदेश के तवांग के आसपास और तक्षिंग क्षेत्र को लेकर सामने आई खबरों ने फिर वही सवाल खड़ा कर दिया है- क्या सीमा पर चीन की गतिविधियां सिर्फ स्थानीय स्तर की घटनाएं हैं या इनके पीछे कोई बड़ा रणनीतिक संदेश भी छिपा है? इस सवाल का जवाब सीधे-सीधे ‘हां’ या ‘नहीं’ में देना मुश्किल है. LAC कोई जमीन पर खींची हुई स्पष्ट अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है. दोनों देशों की धारणा कई जगह अलग है. इसलिए पेट्रोलिंग के दौरान आमना-सामना होना अपने आप में असामान्य नहीं है. लेकिन घटना कब होती है, कहां होती है और उसके बाद दोनों देशों की प्रतिक्रिया क्या रहती है, इन तीनों को साथ देखकर तस्वीर ज्यादा साफ होती है.
सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर सीमा घटना को किसी हाईलेवल दौरे से जोड़ देना सही नहीं होगा. LAC पर गश्त और स्थानीय टकराव की अपनी जमीन पर मौजूद वजहें होती हैं. पहाड़ी इलाकों में दोनों सेनाओं की पेट्रोलिंग रूट और वास्तविक नियंत्रण रेखा की अलग-अलग धारणाएं भी तनाव पैदा करती हैं. लेकिन इतिहास में ऐसे मौके जरूर मिले हैं जब सीमा पर तनाव और बड़े राजनीतिक संपर्क लगभग एक ही समय में दिखाई दिए. उदाहरण के लिए 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा से ठीक पहले चुमार क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ था. उस समय दोनों पक्षों की सेनाएं आमने-सामने आ गई थीं और बाद में बातचीत के जरिए स्थिति को संभाला गया.
यही वजह है कि चीन की सीमा नीति को केवल सैन्य नजर से देखना पर्याप्त नहीं है. बीजिंग के लिए LAC पर मौजूदगी का मतलब जमीन पर अपनी स्थिति मजबूत करना तो है ही, साथ ही बातचीत की मेज पर अपनी स्थिति को मजबूत रखना भी है. इसे एक तरह के दबाव और संकेत, दोनों के मिश्रण के रूप में देखा जा सकता है. चीन यह दिखाना चाहता है कि सीमा उसके लिए महज नक्शे पर बना मुद्दा नहीं है. दूसरी तरफ, किसी बड़े भारतीय कूटनीतिक कार्यक्रम या नेतृत्व स्तर के संपर्क से पहले सीमा पर सक्रियता बढ़ती है तो वह भारत को यह याद दिलाने का माध्यम भी बन सकती है कि द्विपक्षीय रिश्तों में सीमा का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है. हालांकि यह कहना कि “चीन हर बार जानबूझकर भारतीय दौरे से पहले ही घुसपैठ करता है”, उपलब्ध प्रमाणों से कहीं ज्यादा बड़ा दावा होगा.
यह संभावना जरूर है कि चीन सीमा पर छोटे स्तर की गतिविधियों के जरिए भारत की प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करता हो. रणनीतिक भाषा में इसे ‘प्रोबिंग’ कहा जा सकता है. मतलब यह कि सामने वाले की प्रतिक्रिया कितनी तेज है, कितनी बड़ी सैन्य ताकत लगाई जाती है, राजनीतिक नेतृत्व किस तरह प्रतिक्रिया देता है और मामला बातचीत तक कितनी जल्दी पहुंचता है- इन सबको नोट किया जाता है. चीन की सीमा रणनीति पर प्रकाशित एक अकादमिक अध्ययन में ‘सलामी स्लाइसिंग’ रणनीति का उल्लेख किया गया है. इसका अर्थ है छोटे-छोटे कदमों के जरिए धीरे-धीरे जमीन पर स्थिति बदलने की कोशिश करना, ताकि कोई एक कदम इतना बड़ा न लगे कि उसके जवाब में तत्काल व्यापक संघर्ष शुरू हो जाए. अध्ययन में 2020 की घटनाओं को इसी व्यापक रणनीतिक संदर्भ में देखा गया है.
लेकिन यहां भी एक बारीक अंतर समझना जरूरी है. हर पेट्रोलिंग विवाद को सलामी स्लाइसिंग कहना भी सही नहीं होगा. असल चिंता तब पैदा होती है जब छोटी-छोटी घटनाएं लगातार एक दिशा में बढ़ती दिखाई दें- जैसे किसी क्षेत्र में पेट्रोलिंग के पैटर्न में बदलाव, अस्थायी ढांचे खड़े करना, सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाना या पहले इस्तेमाल होने वाले रास्तों पर दूसरी तरफ से लगातार रोक पैदा करना. 2020 में यही वजह थी कि स्थिति सामान्य पेट्रोलिंग विवाद से आगे निकल गई. उस दौरान कई इलाकों में सैनिकों की तैनाती बढ़ी और भारतीय पेट्रोलिंग को रोकने की घटनाएं सामने आईं. आज भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि एक घटना को अलग से देखने के बजाय घटनाओं की पूरी श्रृंखला को पढ़ा जाए.
LAC पर विवाद का एक दूसरा पहलू भी है-नैरेटिव. चीन समय-समय पर अरुणाचल प्रदेश के इलाकों के लिए अपने नाम इस्तेमाल करता रहा है. भारत इन दावों को खारिज करता है और अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न हिस्सा बताता है. ऐसे में सीमा पर सैन्य गतिविधि और उसके साथ आने वाला आधिकारिक बयान एक-दूसरे से अलग नहीं होते. एक तरफ जमीन पर मौजूदगी का संकेत जाता है, दूसरी तरफ राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश दिया जाता है. अगस्त 2026 में भी भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता दोनों देशों के रिश्तों की प्रगति के लिए जरूरी है. उसी दौरान चीन ने सीमा की स्थिति को सामान्य तौर पर स्थिर बताया. यानी दोनों देशों के संदेशों में भी अंतर दिखाई देता है.
भारत की रणनीति का पहला सिद्धांत बहुत सीधा होना चाहिए- सीमा पर शांति की कोशिश और जमीन पर तैयारी, दोनों साथ-साथ चलें. सिर्फ बातचीत के भरोसे बैठना जोखिम भरा होगा. दूसरी तरफ हर छोटी घटना को बड़ा सैन्य संकट मान लेना भी समझदारी नहीं होगी. भारत को तीन स्तरों पर काम करना होगा.
पहला - LAC पर मजबूत निगरानी
सीमा के दुर्गम इलाकों में सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है. लगातार निगरानी के लिए ड्रोन, उपग्रह, सेंसर, संचार नेटवर्क और वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने की क्षमता बढ़ानी होगी. क्योंकि आज के LAC विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है- दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यह भारत को कितनी जल्दी पता चलता है? अगर किसी क्षेत्र में गतिविधि बढ़ने का पता कई दिन बाद चलता है तो प्रतिक्रिया हमेशा रक्षात्मक रहेगी. लेकिन अगर बदलाव शुरुआती चरण में ही पकड़ लिया जाए तो सैन्य और कूटनीतिक दोनों विकल्प ज्यादा खुले रहते हैं.
दूसरा-बुनियादी ढांचे में लगातार बढ़त
LAC पर सड़क, पुल, सुरंग, हवाई पट्टी और संचार व्यवस्था सिर्फ विकास परियोजनाएं नहीं हैं. इनका सीधा संबंध सैन्य प्रतिक्रिया की गति से है. भारत ने 2020 के बाद सीमा बुनियादी ढांचे पर काफी जोर दिया है. अब चुनौती यह है कि दुर्गम इलाकों में सड़क और कनेक्टिविटी के साथ-साथ ईंधन, रसद, गोला-बारूद और सैनिकों की तेजी से आवाजाही की व्यवस्था भी मजबूत हो.
तीसरा- बातचीत का रास्ता खुला रखना
यह शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है. भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का कोई तत्काल सैन्य समाधान नहीं है. इसलिए सैन्य ताकत के साथ संवाद की व्यवस्था भी लगातार चलती रहनी चाहिए. दोनों देशों के बीच WMCC और सैन्य कमांडर स्तर की बैठकों के अलावा विशेष प्रतिनिधि वार्ता जैसे तंत्र मौजूद हैं. अगस्त 2025 में दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा प्रबंधन, शांति और संवाद को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति जताई थी. मई 2026 की WMCC बैठक में भी दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष जताया था. इसलिए भारत के लिए रास्ता न तो सिर्फ टकराव है और न सिर्फ बातचीत. सही रणनीति है-मजबूत जमीन, मजबूत निगरानी और खुला संवाद.
LAC पर चीन की हर गतिविधि को किसी बड़ी साजिश के रूप में देखना उतना ही गलत हो सकता है, जितना हर घटना को सामान्य पेट्रोलिंग विवाद मान लेना. असल चुनौती इन दोनों अतियों के बीच है. अगर सीमा पर किसी घटना की टाइमिंग किसी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम से मिलती है तो उसका रणनीतिक अर्थ जरूर तलाशा जाना चाहिए. लेकिन उसके लिए जमीन पर मौजूद सैन्य गतिविधि, चीन के आधिकारिक बयान, भारत की प्रतिक्रिया और पिछले कुछ महीनों के पैटर्न-इन सभी को एक साथ देखना जरूरी है. भारत-चीन रिश्ते अब उस दौर में हैं जहां एक तरफ संवाद धीरे-धीरे वापस आ रहा है, दूसरी तरफ सीमा को लेकर अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. भारत सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है कि सीमा पर शांति का सीधा असर पूरे द्विपक्षीय रिश्ते पर पड़ेगा. इसलिए आने वाले समय में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ यह नहीं होगी कि चीन सीमा पर क्या कर रहा है?