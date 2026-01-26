Advertisement
trendingNow13087156
Hindi Newsदुनियापहाड़ के अंदर 24 किलोमीटर का सफर, 20 मिनट तक नहीं दिखता सूरज, हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है दुनिया की सबसे लंबी टनल

पहाड़ के अंदर 24 किलोमीटर का सफर, 20 मिनट तक नहीं दिखता सूरज, हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है दुनिया की सबसे लंबी टनल

Norway Laerdal Tunnel: फिल्मों में आपने कई गाड़ियों को बड़ी-बड़ी खूबसूरत सुरंगों से होकर गुजरते हुए देखा होगा, हालांकि यूरोप के एक देश में आपको असल जीवन में यह नजारा देखने को मिल जाएगा. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Jan 26, 2026, 05:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहाड़ के अंदर 24 किलोमीटर का सफर, 20 मिनट तक नहीं दिखता सूरज, हॉलीवुड फिल्म जैसी लगती है दुनिया की सबसे लंबी टनल

Worlds Longest Road Tunnel: लगभग हर देशों में आमतौर पर कई यात्राएं सुरंगों से होकर निकलती हैं, हालांकि उत्तरी यूरोप के नॉर्डिक देश नॉर्वे का लैरडाल सुरंग इस मामले में बेहद खास है. यह टनल  15.2 मील लंबी है और ऐसे माउंटेन रेंज से होकर गुजरती है, जो इसे किसी फिल्मी सीन जैसा बना बना देती है. इस टनल से ड्राइवर बिना सूरज देखे 20 मिनट तक गुजरते हैं. यह सुरंग लैरडाल और ऑरलैंड शहरों को जोड़ती है, जो पूर्व में ओस्लो से पश्चिम में बर्गन तक जाने का एक सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है.  

दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग 

नॉर्वे में हर साल हजारों लोग घूमने, सामान ढोने या काम के चलते लैरडाल सुरंग से होकर गुजरते हैं. टनल की बनावट, आकार और उपयोगिता ने केवल इसे लोगों के लिए आसान बनाती है बल्कि इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार भी माना जाता है. 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक लैरडाल सुरंग लगभग 5 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद नवंबर साल 2000 में खुली थी. इसे 1.08 अरब नॉर्वेजियन क्रोनर यानी लगभग 1 हजार करोड़ रूपये में बनाया गया है. यह सुरंग 1,400 मीटर  ऊंची चोटियों वाली माउंटेन रेंज से होकर गुजरती है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाती है. इस टनल को बनाते समय इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना था कि इसका निर्माण सुरक्षित हो और ड्राइवर इतने लंबे अंडरग्राउंट रूट पर बिना ध्यान भटकाए या रास्ता भटके आराम से गाड़ी चला सकें. 

ये भी पढ़ें- गाजा के बोर्ड ऑफ पीस की अमेरिकी अखबार ने ही खोल दी पोल, क्यों बता दिया 'वन मैन शो'?  

Add Zee News as a Preferred Source

सुरंग की खासियत 

लैरडाल सुरंग की एक बड़ी विशेषता ये है कि इसमें व्हाइट फ्लोरोसेंट लाइटों की लंबी पट्टी के बदले गर्म नीले और नारंगी रंग की रोशनी का इस्तेमाल किया गया है, जो अलग-अलग हिस्सों को रोशन करती है. अलग-अलग रंगों वाले ये कमरे सफर को कम उबाऊ बनाते हैं, जिससे ड्राइवर थकते नहीं हैं और उन्हें जागते रहने में मदद मिलती है. इनमें से कुछ कमरे इतने बड़े हैं कि उनमें गाड़ियां आराम से पार्क भी की जा सकती हैं. इससे लंबी दूरी के ड्राइवरों या थके हुए लोगों को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाता है. यह सुरंग लंबे अंडरग्राउंड पैसेज को ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनाती है, जिससे ड्राइवरों के लिए यह एक अनूठा अनुभव बन जाता है. 

ये भी पढ़ें- क्या थमेगा यूक्रेन में मिसाइलों और बमों का शोर? कल पुतिन से मिलेंगे डोनाल्ड ट्रंप, इन मुद्दों पर होगी बात

सुरंग में सुविधाएं 

लैरडाल सुरंग में सुरक्षा का काफी ध्यान रखा गया है. इसमें एक मॉडर्न वेंटिलेशन सिस्टम लगा है जो यह सुनिश्चित करता है कि यात्रा के दौरान हवा साफ और सांस लेने योग्य बनी रहे. इसके साथ ही यात्रा के समय 15 कैमरे दुर्घटनाओं पर भी नजर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता भेजी जा सके. दुर्घटना होने पर ऑटोमैटिक सिस्टम सुरंग को तुरंत बंद कर देते हैं ताकि आगे कोई समस्या न हो. साथ ही हर 00 मीटर पर सुरक्षा चौकियां भी बनी हुई हैं जिनमें इमरजेंसी फोन कॉल, अग्निशामक यंत्र और कई जरूरी डिफेंस टूल भी शामिल हैं. लैरडाल सुरंग में पहाड़ों के बीच 20 मिनट तक गाड़ी चलाना किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं है. सुरंग घूमने वाले लोग इसकी विशालता और मजबूती को देखकर हमेशा आश्चर्यचकित रह जाते हैं. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
Punjab
कभी था ट्रक ड्राइवर, अब नाचता है ISI के इशारों पर; कौन है रंजीत सिंह उर्फ नीटा?
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
maharashtra hindi news
फ्री में चाय न देने पर हमलावरों ने दुकानदार को पीटा, ग्राहकों को भी नहीं बख्शा
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकती है खास नियम
Vande Mataram
अब वंदे मातरम भी खड़े होकर गाना पड़ेगा? राष्ट्रगीत पर सरकार ला सकती है खास नियम
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
Shashi Tharoor
क्या पाला बदलने वाले हैं थरूर! CPI-M से चल रही बात पर कांग्रेस नेता ने साधी चुप्पी
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
India-EU
'कामयाब भारत ही बनाएगा दुनिया को सुरक्षित', जानें डील से पहले क्या बोलीं उर्सुला
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
77th Republic Day 2026
पहली बार भारतीय सेना ने दिखाया जंग का लाइव सीन, 'बैटल एरे' को देखकर दुश्मन कांपेंगे!
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
bengal election
TMC के विधायक ने कर दी ऐसी बात, टेंशन में आई CM ममता, सियासी हलचल हुई तेज
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
Republic Day 2026
सियाचिन के रक्षक और लद्दाख के सिकंदर! जब ऊंटों और शिकारी बाज ने पथ पर भरी हुंकार...
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
UGC New Guidelines
UGC की नई गाइडलाइंस पर विवाद; भेदभाव रोकने के नाम पर सरकार ने चली वोटबैंक की चाल
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर
Republic Day
A++ श्रेणी के आतंकी के पिता ने गणतंत्र दिवस पर फहराया तिरंगा, वायरल हो रही तस्वीर