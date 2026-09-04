'मारपीट की, धमकाया... पर मैं डरूंगा नहीं', लाहौर में 'भगत सिंह मेमोरियल' के चेयरमैन का अपहरण के बाद छलका दर्द

लाहौर में भगत सिंह के विचारों और भारत-पाकिस्तान के बीच शांति की बात करने वाले इम्तियाज रशीद कुरैशी ने अपने साथ अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज आरोप लगाया है. कुरैशी 'भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान' के अध्यक्ष हैं. उनका दावा है कि बीती रात 3 से 4 हथियारबंद अज्ञात लोगों ने उन्हें जबरन कार में बैठाया और कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा. कुरैशी के मुताबिक, हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की और धमकाते हुए भगत सिंह से जुड़े उनके काम को बंद करने के लिए कहा. बाद में उन्हें शाहदरा के पास छोड़ दिया गया.
इम्तियाज रशीद कुरैशी ने बताया कि रात करीब 8 बजे वह जैन मंदिर के पास से अपने घर की ओर लौट रहे थे. इसी दौरान एक कार ने उनका रास्ता रोक लिया. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, उसमें सवार लोगों ने उन्हें जबरन गाड़ी में खींच लिया. उनका आरोप है कि इसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई. कुरैशी के मुताबिक, हमले में उनके सिर पर चोट लगी है और शरीर के कई हिस्सों पर भी चोट के निशान हैं. कई घंटे तक उन्हें अपने कब्जे में रखने के बाद हमलावर शाहदरा के पास उन्हें छोड़कर वहां से फरार हो गए.
कुरैशी ने बताया कि अपहरण के दौरान हमलावर लगातार उन्हें गालियां देते रहे. उन्होंने भगत सिंह पर किए जा रहे उनके काम को लेकर भी धमकी दी. कुरैशी के मुताबिक, हमलावरों ने उन्हें भारत का एजेंट और पाकिस्तान का दुश्मन बताया. उन पर भारत से फंडिंग लेने का आरोप भी लगाया गया. साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने भगत सिंह से जुड़ा अपना काम बंद नहीं किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा. यानी निशाना सिर्फ कुरैशी नहीं थे, बल्कि वह काम भी था जिसके जरिए वह भगत सिंह की विरासत को पाकिस्तान में जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं.
हमले के बाद इम्तियाज रशीद कुरैशी ने इसे 'राज्य प्रायोजित आतंकवाद' बताया है. उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का मकसद उन्हें डराना और भगत सिंह के विचारों पर काम करने से रोकना है. कुरैशी के मुताबिक, उनका अभियान किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है. वह इसे शांति, मानवता और भारत-पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों की आवाज मानते हैं. उन्होंने कहा कि धमकियों के बावजूद वह अपना काम बंद नहीं करेंगे. उनका कहना है कि वह भगत सिंह के मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे और डर की वजह से पाकिस्तान छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता.
कुरैशी ने साफ कहा कि वह धमकियों से पीछे हटने वाले नहीं हैं. उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति की उम्मीद को खत्म नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा, 'हम भगत सिंह का मिशन जारी रखेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति या संस्था का काम नहीं है. यह शांति, मानवता और प्यार की आवाज है. एक दिन भारत और पाकिस्तान में स्थायी शांति कायम होगी.' उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस रास्ते पर चलते हुए उनकी जान भी चली जाती है, तब भी वह भगत सिंह के अधूरे मिशन और दोनों देशों के बीच शांति की कोशिश से पीछे नहीं हटेंगे. फिलहाल, कुरैशी द्वारा लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. मामले में पुलिस की ओर से आधिकारिक तौर पर क्या कार्रवाई की गई है, यह भी सामने आना बाकी है.