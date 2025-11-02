मॉस्को की सड़कों पर घूमने वाली 'लाइका', जिसे वापस लाने का नहीं था प्लान, फिर भी भेज दिया स्पेस में

Sputnik 2 spacecraft: 3 नवंबर 1957 वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है, 68 साल पहले पहली बार किसी जीव ने धरती की सीमाएं लांघी थी. दरअसल, सोवियंत संघ ने अपने अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 के भीतर सड़कों पर भटकने वाली एक छोटी सी फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा था. जिसके बाद लाइका इतिहास बन गई. मास्को की गलियों से पकड़ी गई लाइका कोई ट्रेंड या विशेष नश्ल की जानवर नहीं थी लेकिन वैज्ञानिक उसकी ठंड और भूखे रहने की क्षमता के बारे में जानते थे. इतना ही नहीं वैज्ञानिकों को ये भी विश्वास था कि लाइका अंतरिक्ष के विषण और विपरीत हालात में अपना हौंसला नहीं खोएगी. बावजूद इसके लाइका को अंतरिक्ष में जिंदा रहने के लिए कड़ी ट्रैनिंग दी गई, जिसके बाद उसे मिशन के लिए सबसे ज्यादा भरोसेमंद माना.

अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जीव

किसी भी इंसान को अंतरिक्ष में भेजने से पहले स्पुतनिक 2 का ये मिशन सिर्फ यह जानने के लिए किया गया कि क्या कोई जीव धरती के आवरण से बाहर जिंदा रह सकता है. हालांकि, पशु प्रेमियों की तरफ से रूस के इस प्रयोग की जमकर आलोचना भी की गई थी. शीत युद्ध के दौरान पूरी दुनिया की नजरें रूस के इस आसमानी मिशन पर थी. क्योंकि, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष में जाने की होड़ लगी हुई थी. मानव सभ्यता के लिए बड़ी और भावनात्मक उपलब्धि तौर पर जब स्पुतनिक-2 ने उड़ान भरी तो सोवियत के वैज्ञानिकों ने लाइका को अंतरिक्ष में जाने वाली पहली जीव बताया.

वैज्ञानिकों का लाइका से लगाव

स्पुतनिक 2 के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाली लाइआ को लेकर सोवियत स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा रहे रूसी डॉ. व्लादिमीर याज्डोव्स्की ने उसे शांत और आकर्षक जीव बताया था. इतना ही नहीं उन्होंने मिशन लॉन्च से पहले की रात लाइका के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताया था, शायद वो जानते थे कि यह उसके साथ अंतिम समय है.

वापस नहीं लौटी लाइका

लाइका को आखिरकार अच्छे तरीके से तैयार कर 31 अक्टूबर 1957 को सैटेलाइट कैप्सूल में रखा गया. वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान लाइका की हार्ट रेट और सांस लेने पर बारिकी से नजर रखने के लिए उसके शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर सेंसर भी लगाए थे. जिसके बाद 3 नवंबर को जिस कैप्सूल में लाइका बैठी थी उसके दरवाजे बंद कर दिए लेकिन उससे पहले की एक घटना का जिक्र रूसी इंजीनियर येवगेनी शाबारोव ने 'रोड्स टू स्पेस: एन ओरल हिस्ट्री ऑफ द सोवियत स्पेस प्रोग्राम' किया. येवगेनी ने बताया कि उन्होंने लाइका की नाक पर किस किया और उसे गुडबाय कहा क्योंकि, शायद उनको इस बात का अंदाजा था कि वह इस फ्लाइट में जिंदा नहीं बचेगी और कुछ ऐसा ही हुआ; लाइका जीवित वापस धरती पर नहीं लौट सकी. इसका एक कारण मिशन के दोबारा धरती पर आने की कोई व्यवस्था नहीं होना था या फिर लाइका को वापस धरती लाया जाना ही नहीं था.

रूस ने बनाया बलिदान स्मारक

लाइका की मौत के बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद गर्मी और तनाव को वो नहीं झेल पाई. लेकिन फिर भी लाइका की कुर्बानी को वैज्ञानिकों ने व्यर्थ नहीं जाने दिया और उसके बाद के सभी मिशनों ने अंतरिक्ष यान में जीवन समर्थन प्रणाली के साथ-साथ सुरक्षा मॉड्यूल और मानव स्पेस फ्लाइट की तकनीकों को बेहतर बनाया. लाइका को 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले यूरी गगारिन ने कहते हुए याद किया कि हम लाइका की देन हैं. लाइका को मान सम्मान और उसकी अहमियत को रूस आज भी मानता है और इसका सबसे बड़ा सबूत मास्को में उसके नाम से बना वो एक स्मारक है जो दुनिया को इंसानों के सबसे वफादार दोस्त के बलिदान की याद दिलाता रहता है.