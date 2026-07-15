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4 दशक पुराने मंदिर पर अचानक आया संकट! हिंदू-मुस्लिम समाज में छिड़ी कानूनी जंग; आखिर क्या है पूरा मामला

ब्रिटेन के पीटरबरो शहर में न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स को यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन (UKIM) नाम के संगठन को बेच दिया गया. हैरान करने वाली बात है कि इस कॉम्प्लेक्स में एक मंदिर था. अब हिंदू संगठन इस कॉम्प्लेक्स के बेचे जाने का विरोध कर रहे हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 15, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:32 PM IST
4 दशक पुराने मंदिर पर अचानक आया संकट! हिंदू-मुस्लिम समाज में छिड़ी कानूनी जंग; आखिर क्या है पूरा मामला
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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