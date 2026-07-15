/4 दशक पुराने मंदिर पर अचानक आया संकट! हिंदू-मुस्लिम समाज में छिड़ी कानूनी जंग; आखिर क्या है पूरा मामला

ब्रिटेन के पीटरबरो शहर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. शहर के न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में भगवान राम का एक मंदिर है, जिसको पीटरबरो सिटी काउंसिल ने यूनाइटेड किंगडम इस्लामिक मिशन (UKIM) नाम के संगठन को बेच दिया. सिटी काउंसिल की ओर से इसी साल फरवरी के महीने में इस कॉम्प्लेक्स को बेचा गया था.
पीटरबरो सिटी काउंसिल के इस फैसले का वहां पर रहने वाले हिंदू समाज के लोग विरोध जता रहे हैं. अब यह पूरा मामला यूके हाईकोर्ट में पहुंच गया है. जहां पर इसपर सुनवाई होनी है. कई लोग इस मामले के अयोध्या के 'बाबरी मस्जिद विवाद' से जोड़कर देख रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो न्यू इंग्लैंड कॉम्प्लेक्स में इस मंदिर को करीब 40 साल पहले स्थापित किया गया था. द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इस ‘भारत हिंदू समाज’ मंदिर की स्थापना उन हिंदू परिवारों ने साल 1986 में की थी, जिन्हें साल 1972 में तानाशाह ईदी अमीन ने युगांडा से बाहर निकाल दिया था. बताया जाता है कि करीब 50 किलोमीटर के दायरे में यह अकेला हिंदू मंदिर है.
रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पीटरबरो सिटी काउंसिल ने साल 2025 में करीब 6,440 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने के तहत इस इमारत को बेचने का फैसला किया था. हालांकि, मंदिर के ट्रस्टियों का मानना है कि इस कॉम्प्लेक्स को खरीदने के लिए 10 सालों से काउंसिल से बातचीत कर रहे थे. यहां तक की पीटरबरो सिटी काउंसिल को यह ट्रस्टी करीब 16.3 करोड़ रुपये तक देने को तैयार थे.
मंदिर ट्रस्टियों ने बताया कि 10 फरवरी को काउंसिल ने इसे UKIM को बेचने का फैसला कर लिया. पीटरो काउंसिल ने खदीना मस्जिद ने इस कॉम्प्लेक्स को करीब 18 करोड़ रुपये में खरीद लिया. हालांकि, जब इस फैसले पर हिंदू समाज के लोगों ने विरोध किया, तो मामले को कैबिनेट के पास भेजा गया, लेकिन वहां भी पीटरबरो काउंसिल के फैसले को बरकरार रखा गया, जिसके बाद अब हिंदू समाज हाईकोर्ट पहुंच गया है.
भारत हिंदू समाज की कानूनी टीम का तर्क है कि काउंसिल की पक्रिया गैर-कानूनी थी. काउंसिल ने इक्वालिटी एक्ट 2010 का उल्लंघन किया है. इसके साथ ही उनका कहना है कि मंदिर के बंद होने से समुदाय के लोगों पर गहरा असर होगा. उधर, हिंदू समाज के इस तर्क का खंडन करते हुए काउंसिल की बैरिस्टर कैथरीन रोलैंड्स ने दावा किया कि पूरी पारदर्शिता रखी गई है.
इसके साथ ही खदीजा मस्जिद समूह ने माना कि उनकी लगभग 40 साल पुरानी जगह पर छोटी पड़ गई थी. इसके अलावा वह प्रार्थन स्थल, क्लासरूम और खेल सुविधाओं से सुसज्जित एक यूनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं. दोनों पक्षों ने माना कि इस विवाद को एक धर्म बनाम दूसरे धर्म के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इन सबके बीच माना जा रहा है कि जब यह मामला कानूनी पचड़े में फंस रहा है, तो दोनों पक्षों के बीच तनाव होना तय है.
गौरतलब है कि काउंसिल की नेता शबीना कय्यूम ने द टेलीग्राफ को दिए एक बयान में बताया कि इ बिक्री के कारण हिंदू समुदाय के लोगों को दुख पहुंचा है और वह इस समय परेशान का सामना कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने भरोसा जताया कि उन्हें बेघर नहीं किया जाएगा. बताया कि अधिकारी BHS के साथ मिलकर दूसरी जगह की तलाश कर रहे हैं. उधर, मंदिर के ट्रस्टियों का कहना है कि अभी तक कोई सही विकल्प नहीं दिया गया है.