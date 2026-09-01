Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /मुनीर को हिंदुओं से नफरत है...मरदसे के लिए पंजाब में गिराया 100 साल पुराना मंदिर! भड़का लोगों का गुस्सा

मुनीर को हिंदुओं से नफरत है...मरदसे के लिए पंजाब में गिराया 100 साल पुराना मंदिर! भड़का लोगों का गुस्सा

Pakistan News: पाकिस्तान में एक बार फिर हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का मामला सामने आया है. 100 साल से ज्यादा पुराने एक मंदिर को पंजाब प्रांत में गिरा दिया गया है. स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों में इस घटना के बाद काफी गुस्सा है.

Written ByRachit Kumar
Published: Sep 01, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:52 AM IST
मुनीर को हिंदुओं से नफरत है...मरदसे के लिए पंजाब में गिराया 100 साल पुराना मंदिर! भड़का लोगों का गुस्सा

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली वालों सावधान! आज 11 से 3 बजे तक इन रास्तों पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित
2
3
4
5