फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर अचानक टूट गया नए-नवेले ड्रीमलाइनर का लैंडिंग गियर, कई लोग घायल; वीडियो वायरल

Boeing Dreamliner Plane News: जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर नए-नवेले ड्रीमलाइनर विमान का लैंडिंग गियर अचानक टूट गया. इस घटना में आसपास खड़े कई लोग घायल हो गए. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया.
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Germany Boeing Dreamliner Plane Accident News: जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर आज एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है. वहां पर लुफ्थांसा का एक बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान पार्किंग अवस्था में पेट के बल बैठता दिखाई दिया. यह घटना एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के पास गेट के नजदीक हुई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसमें साफ दिख रहा है कि विमान की आगे की नोक नीचे झुकी हुई थी. अचानक हुई इस घटना से कई लोग घायल हो गए. बाद में इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय हुईं और लोगों को मेडिकल एड देकर उनका इलाज शुरू करवाया गया.
रॉयटर्स ने फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ऑपरेटर फ्रापोर्ट के प्रवक्ता के हवाले से जारी रिपोर्ट में बताया कि घटना के समय बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर में कोई यात्री सवार नहीं था. हालांकि प्लेन के पास खड़े कई लोग जरूर घायल हो गए. अधिकारियों ने घायलों की सटीक संख्या या उनकी स्थिति की जानकारी अभी तक नहीं दी है. घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों समेत इमरजेंसी सेवाएं मौके पर पहुंच गईं. लुफ्थांसा ने मामले की जांच के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम गठित की है.
Following a gear collapse at the gate in Frankfurt, Lufthansa 787-9 D-ABPQ has been significantly damaged. Today’s LH450 has been canceled. We are awaiting more information on any potential injuries. pic.twitter.com/FTBK4m2WyS
— Flightradar24 (@flightradar24) June 4, 2026
सोशल मीडिया पर शेयर वीडियो में दिख रहा है कि पार्किंग एरिया में खड़े विमान की नोक अचानक आगे की तरफ आकर जमीन पर नीचे गिर गई. फुटेज से लगता है कि नोज लैंडिंग गियर ढह गया, जिससे सामने वाले पहिए आगे की तरफ मुड़ गए. इसकी वजह से लैंडिंग गियर वाले क्षेत्र के आसपास कुछ पैनल भी टूटकर अलग हो गए. साथ ही, विमान के इंजन जमीन के बहुत करीब आ गए, हालांकि नुकसान की पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है.
घटना के समय विमान के बगल में एक बैगेज कन्वेयर वाहन खड़ा था. जैसे ही विमान की नोक नीचे गिरी, खुला हुआ विमान का दरवाजा उस वाहन पर गिर गया और उसे नीचे फंसा लिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना में शामिल विमान का नाम 'Herne' है. उसे जनवरी 2026 में ही नियमित यात्री सेवा में शामिल किया गया है. ऐसे में उसकी नोक के अचानक ढह जाने को बड़ी हैरानी के साथ देखा जा रहा है. फिलहाल अधिकारी विमान को हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं. वे पता लगा रहे हैं कि गेट पर खड़े विमान के अचानक गिरने से पहले क्या हुआ.
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