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Hindi NewsदुनियाLaos Cave Rescue: पानी से लबालब गुफा में 10 रातें... रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू में 4 और मजदूरों ने जीती जिंदगी की जंग! अब भी 2 लापता

Laos Cave Rescue: पानी से लबालब गुफा में 10 रातें... रोंगटे खड़े कर देने वाले रेस्क्यू में 4 और मजदूरों ने जीती जिंदगी की जंग! अब भी 2 लापता

Laos Cave Rescue: लाओस की पानी से भरी अंधेरी गुफा में 10 दिनों से फंसे 7 खदान मजदूरों में से 4 और लोगों को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. अब तक कुल 5 मजदूर बचाए जा चुके हैं. बाकी बचे 2 लापता लोगों की तलाश में थाइलैंड गुफा रेस्क्यू एक्सपर्ट्स की इंटरनेशनल टीमें बेहद संकरे रास्तों में ऑपरेशन चला रही हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 10:38 AM IST
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Laos Cave Rescue
Laos Cave Rescue

Thai Cave Rescue Team: लाओस की एक संकरी, अंधेरी और पानी से लबालब भरी गुफा में पिछले 10 दिनों से मौत से जूझ रहे खदान मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन से राहत भरी खबर आई है. जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू टीम के गोताखोरों ने चार और खदान मजदूरों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है. गुफा में फंसे कुल सात लोगों में से अब तक पांच को बचाया जा चुका है, जबकि दो मजदूर अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीमें गुफा के दलदल में रेंग रही हैं.

चट्टान की ओट में कटीं 10 रातें

शनिवार को जिन चार मजदूरों को बाहर निकाला गया, उनका रेस्क्यू किसी चमत्कार से कम नहीं था. भारी बारिश के बाद आई अचानक बाढ़ ने गुफा के रास्ते को रेत और मलबे से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया था, जिससे ये लोग अंदर ही कैद हो गए थे. रेस्क्यू टीम को ये चारों मजदूर गुफा के एंट्री प्वाइंट से करीब 300 मीटर अंदर एक चट्टानी हिस्से पर एक-दूसरे से चिपककर बैठे मिले थे.

बुधवार (27 मई 2026) को ही इनकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी, लेकिन गुफा के भीतर पानी का स्तर और खतरा इतना ज्यादा था कि उन्हें तुरंत बाहर निकालना मुमकिन नहीं था. ऐसे में जांबाज गोताखोरों ने पहले उन तक पीने का पानी, हल्का खाना और खुद को गर्म रखने वाले फॉयल ब्लैंकेट (चमकीली चादरें) पहुंचाए, ताकि जिंदगी की उम्मीद न टूटे. इसके बाद शनिवार को इस बेहद खतरनाक और जानलेवा मिशन को पूरा कर उन्हें बाहर लाया गया. इससे पहले शुक्रवार को भी एक मजदूर को निकाला जा चुका था.

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थाइलैंड गुफा रेस्क्यू के 'सुपरहीरोज' संभाल रहे हैं कमान

बाकी बचे दो लापता लोगों को ढूंढने के लिए अंतरराष्ट्रीय गोताखोरों की टीमें अब भी गुफा के बेहद संकरे और कीचड़ भरे रास्तों में जान दांव पर लगाकर आगे बढ़ रही हैं. लाओस सरकार ने इस मिशन की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सबसे बेस्ट एक्सपर्ट गोताखोरों को बुलाया है. इस रेस्क्यू टीम में वे ही इंटरनेशनल गोताखोर शामिल हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले थाइलैंड की 'थाम लुआंग' गुफा में फंसी बच्चों की फुटबॉल टीम को हफ्तों चले मिशन के बाद जिंदा बाहर निकाला था. बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर सोने जैसी कीमती धातुओं और खनिजों की अवैध खदान की तलाश में गुफा के भीतर गए थे और अचानक आई बाढ़ का शिकार हो गए. फिलहाल पानी को लगातार बाहर पंप किया जा रहा है ताकि बाकी दो लोगों को भी समय रहते ढूंढा जा सके.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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