इजरायल ने ईरान को बताकर मारा, तेहरान में प्रदर्शनकारियों से भरे चौक पर हमला; जानिए फिर क्या हुआ

Large explosion in Tehran square : ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों से भरे एक चौक पर भीषण धमाका हुआ. हमले की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई. ईरान के सरकारी टेलीविजन ने ब्लास्ट की जानकारी दुनिया से साझा की है. भयानक धमाके की वजह फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाई है. हालांकि धमाके से ठीक पहले इजरायल ने ये चेतावनी दी थी कि वो उस इलाके में हमला कर सकता है. इस तरह से आज शुक्रवार को मिडिल ईस्ट में युद्ध को शुरू हुए दो हफ्ते हो गए, लेकिन न तो ईरान झुकने को तैयार हुआ और ना ही इजरायल और अमेरिका उसके ऊपर नए-नए हमले करने से बाज आ रहे हैं.

धमाके की जांच जारी

शुक्रवार सुबह-सुबह ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास जोरदार हवाई हमले हुए. यह हमला फिलिस्तीनियों के समर्थन में होने वाले सालाना कुद्स डे आयोजन की रैलियां शुरू होने से ठीक पहले हुआ. ईरान के व्यस्ततम चौक पर सैकड़ों की तादाद में उमड़े प्रदर्शनकारी, 'इजरायल का विनाश हो....' और 'अमेरिका नेस्तनाबूद हो...' जैसे नारे लगा रहे थे. इसी बीच धमाका हो गया.

ईरान के अधिकारी अभी जांच कर रहे हैं. धमाका फिरदौसी स्क्वायर में हुआ, जो तेहरान यूनिवर्सिटी से सटी एंघेलाब स्ट्रीट के ठीक नीचे है.

जंग के 14वें दिन का हाल

ईरान ने 28 फरवरी को इजरायल और अमेरिका के हमलों के बाद जंग के 14वें दिन अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों के ऊपर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए. ईरान ने सऊदी अरब पर दर्जनों ड्रोन हमलों की बरसात कर दी. ताजा हमले ईरान के नए सुप्रीम लीडर की अमेरिकी बेस पर कब्जा करने की चेतावनी के साथ हुए. यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़े हमले की धमकी आने के फौरन बाद हुआ.

इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'देखो बदमाशों का क्या हुआ. ईरान की नेवी खत्म हो गई. एयर फोर्स नहीं रही. ईरान की मिसाइलें, ड्रोन और बाकी सब कुछ खत्म किया जा रहा है. उनके नेताओं का नाम धरती से मिटा दिया गया है.'

