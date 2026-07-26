PoK में इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन, सोमवार को सीमा के उस पार क्या होगा?

पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में लोग लंबे समय से वहां की हुकूमत से ही आजादी चाह रहे हैं. सीमा पार इतिहास का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जो एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुका है. जम्मू-कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) ने 27 जुलाई को बड़े आंदोलन का ऐलान किया है.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी PoK में इस वक्त बगावत की ऐसी आग सुलग रही है जो पाकिस्तान की नींव हिला रही है. महीनों से सड़कों पर उतरी वहां की अवाम अब पाकिस्तानी फौज के जुल्मों के आगे झुकने को तैयार नहीं है.
मुनीर की फौज ने रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरतों से जनता को महरूम रखा और जब अवाम ने अपने हक की आवाज उठाई तो उन पर गोलियां बरसाई गईं लेकिन पाकिस्तान की इस क्रूरता के खिलाफ अब PoK का बच्चा-बच्चा सड़कों पर आ चुका है और पाकिस्तानी फौज को खदेड़ रहा है.
तस्वीरें चीख-चीखकर पाकिस्तान के पाखंड की पोल खोल रही हैं. ये नजारा किसी जंग के मैदान का नहीं बल्कि PoK का है जहां पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ अवाम का गुस्सा सैलाब बनकर सड़कों पर उमड़ रहा है.
क्योंकि कहते हैं ना कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो उसका अंत तय होता है. PoK की जनता ने अब अपनी डर की दीवारों को तोड़ दिया है। वहां की महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सब सड़कों पर उतर आए हैं. हालात ये हैं कि पाकिस्तानी सेना और पुलिस के जवान अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हो रहे हैं. जनता ने पाकिस्तानी हुक्मरानों को उन्हीं के घर में खदेड़ दिया है.
एक तरफ PoK की जनता पाकिस्तान के कुशासन से तंग आकर आजादी की मांग कर रही है तो दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। कारगिल विजय के 27वें साल पूरे होने के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुश्मन देश को उसकी औकात याद दिलाते हुए एक बेहद कड़ा और दो टूक संदेश दिया है.
राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान से भारत कोई बातचीत नहीं करेगा. अगर बातचीत होगी तो सिर्फ PoK पर होगी क्योंकि वह भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान ने उस पर अवैध कब्जा कर रखा है.
भारत ने पहले भी करगिल और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कायराना हरकतों का हिसाब चुकता किया था. पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया था और उसकी सरजमीं पर पलने वाले आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी थीं.
साफ है कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है. घर के अंदर उसकी अपनी ही अवाम बगावत का झंडा बुलंद कर चुकी है जो पाकिस्तानी सेना के जुल्मों के खिलाफ सड़कों पर अंगार बनकर बरस रही है.
वहीं दूसरी तरफ, भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और सेना की ताकत ने पाकिस्तान को बता दिया है कि अब PoK पर उसकी अवैध और दमनकारी नीतियों का वक्त पूरा हो चुका है.
अब देखना ये है कि अपनी बर्बादी की कगार पर खड़ा पाकिस्तान इस जनसैलाब और भारत की चेतावनी के बाद कितना टिक पाता है.