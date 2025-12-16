इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा पार्क; साइज में फांस, जर्मनी और स्पेन जैसे देशों के क्षेत्रफल से भी है ज्यादा

Northeast Greenland National Park: दुनिया का सबसे बड़ा पार्क नॉर्थईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क को कहा जाता है. ये पार्क अपने बड़े साइड, बेहद ठंडे मौसम और अनोखी नेचुरल दुनिया के लिए जाना जाता है. ये न केवल सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटेक्ट नेचुरल एरियर भी है. इस खबर में हम आपको इस पार्क के बारे में सब कुछ बताएंगे..

दुनिया का सबसे बड़ा पार्क

ग्रीनलैंड के नॉर्थईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क को दुनिया का सबसे बड़ा पार्क कहते हैं. ये ग्रीनलैंड के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बसा है, जो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है. इसकी साइज लगभग 9,72,000 स्क्वायर किलोमीटर है. यह साइज में फ्रांस, जर्मनी और स्पेन जैसे कई देशों से बड़ा है. ये पार्क आर्कटिक महासागर से लेकर बर्फ से ढकी विशाल आइस शीट्स तक फैला हुआ है. इसकी दूरी और कठिन भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया के सबसे अलग और शांत जगहों में एक बनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम, नेचर और वाइल्डलाइफ

अगर मौसम की बात की जाए तो, इस पार्क में बेहद कठोर मौसम होता है. यहां लंबे समय तक पोलर नाइट रहती है. महीनों तक यहां सूरज नहीं निकलता. टेम्परेचर बहुत ही नीचे चला जाता है और तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं. गर्ममियों का समय यहां थोड़े समय के लिए ही आता है, लेकिन उसी समय ही कुछ जीवन देखने को मिलता है. इतने खराब वातावरण के बाद भी यहां अनोखे जीव-जंतु देखने को मिलते हैं. इनमें ध्रुवीय भालू, आर्कटिक लोमड़ी, मस्क ऑक्स, भेड़िए, वालरस और सील, प्रवासी समुद्री पक्षी शामिल हैं.

पर्यावरण और जलवायु

इस पार्क में कोई स्थायी मानव जीवन बस्ते नहीं है. यहां साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और मॉनिटरिंग टीम ही कुछ समय के लिए आते हैं. ये जगह जलवायु परिवर्तन के रिसर्च के लिए बहुत जरूरी है. यहां की बर्फीली चादरें और ग्लेशियर साइंटिस्ट को यह समझने में मदद करते हैं कि बर्फ कैसे पिघल रही है और इसका समुद्री लेवल पर क्या असर पड़ता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.