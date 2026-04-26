पाकिस्तान में लश्कर के एक और टॉप कमांडर का काम-तमाम, अज्ञात बंदूकधारी ने बनाया निशाना

Pakistan News: आतंकवादियों की जन्नत अब उनके लिए महफूज नहीं रह गई है. पाकिस्तान में लश्कर के एक टॉप कमांडर को अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग करके मौके पर ढेर कर दिया.
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LeT Commander Sheikh Yousuf Afridi killed: पाकिस्तान के प्रमुख आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर शेख यूसुफ अफरीदी को कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने रविवार को ताबड़तोड़ फायरिंग करके निपटा दिया. अज्ञात हमलावर की फायरिंग में ढेर हुआ यूसुफ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर के नेटवर्क का ब्रांच हेड था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अचानक यमराज के दूत बनकर पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया और मौके पर ही ढेर करके सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया.
वो 'अज्ञात' कौन है, कहां से आता है. कोई नहीं जानता. यानी पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादी अब अपनी सेफ पनाहगाह तक में भी सुरक्षित नहीं है. पाकिस्तान के चारों प्रांतों पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबरपख्तुनवा से लेकर पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK तक भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने वाले आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर में कैंसर बन चुके दर्जनों पाकिस्तानी आतंकवादियों की भारत की सेना ने सर्जरी करते हुए काट फेंका था. सूनसान राहों से लेकर भीड़भाड़ वाले इलाकों तक इस 'अज्ञात' हमलावर का खौफ है कि कभी खुले में चौड़े से घूमने वाले आतंकवादी डर-डरकर जीने को मजबूर हैं. क्योंकि जो फिल्मी स्टाइल में आता है और पाकिस्तानी आतंकवादियों को निपटाकर चुपचाप वापस चला जाता है.
भारत में जबसे धुरधंर और धुरंधर-2 रिलीज हुई पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों की धुकधुकी बढ़ गई है. पाक फौज के अलावा पाकिस्तान की पुलिस को भी अब हर भिखारी और संदिग्ध जासूस लगता है. पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है. वहां की सेना लोगों के साथ बेरहमी से पेश आती है. PoK से लेकर बलूचिस्तान और KP तक पाकिस्तानी फौज अपने ही लोगों के ऊपर आर्टिलरी फायर कर रही है. इस बीच मौका देखकर भारत के दुश्मनों को जिस तरह कोई चुन-चुनकर ढेर कर रहा है, उसने एक बार फिर आदित्य धर की मूवी की याद दिला दी है.
पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पुलिस इस मामले में चुप्पी साध चुकी हैं. इस घटनाक्रम को बहुत संभलकर रिपोर्ट किया जा रहा है.
2026 की शुरुआत से अब तक लाहौर, कराची और खैबर पख्तूनख्वा में लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडरों सहित 30 से अधिक आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है.
इससे पहले इसी अप्रैल के महीने में लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक और हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था.