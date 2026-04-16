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Hindi Newsदुनियालाहौर में आतंकी अमीर हमजा पर हमला, हाफिज सईद के करीबी को अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े मारी गोली

लाहौर में आतंकी अमीर हमजा पर हमला, हाफिज सईद के करीबी को अज्ञात हमलावरों ने दिनदहाड़े मारी गोली

Pakistan:  पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी संगठन से जुड़े अमीर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है. जानकारी के मुताबिक, एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए. हमले के बाद अमीर हमजा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 16, 2026, 01:10 PM IST
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Amir Hamza
Amir Hamza

Ameer Hamza: पाकिस्तान के लाहौर के पेको रोड इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के सह-संस्थापक मौलाना अमीर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिंडी स्टॉप के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने उसकी कार को निशाना बनाते हुए अचानक फायरिंग शुरू कर दी और मौके से फरार हो गए. फायरिंग के दौरान अमीर हमजा के हाथ में गोली लगी है. उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

जानिए कौन है अमीर हमजा?

अमीर हमजा प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) के 17 संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है और संगठन का प्रमुख विचारक रहा है. वह लंबे समय से आतंकी नेटवर्क के लिए फंडिंग, भर्ती और गिरफ्तार आतंकियों की रिहाई जैसे कामों में सक्रिय रहा है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित आतंकी है हमजा

संयुक्त राज्य अमेरिका के राजकोष विभाग ने 2012 में अमीर हमजा को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था. उस पर भारत में कई आतंकी साजिशों में शामिल होने के आरोप हैं, जिनमें 2005 में भारतीय विज्ञान संस्थान पर हमला भी शामिल बताया जाता है. हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है. हमलावरों की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग सामने नहीं आया है.

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जानें क्या है पूरा मामला

पाकिस्तान में एक बार फिर अज्ञात हमलावरों की सक्रियता ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी अमीर हमजा को दिनदहाड़े निशाना बनाया गया. जानकारी के अनुसार, एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर उसे घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और वह अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है.

ये भी पढ़ें: रूस में बदला पाकिस्तान का सुर! भारत के परमाणु रिकॉर्ड की सराहना की; तारीफ या रणनीतिक चाल?

हमलावरों ने जिस सटीकता और योजना के साथ इस वारदात को अंजाम दिया, उसने पूरे घटनाक्रम को और रहस्यमयी बना दिया है. वे मौके पर आए, हमला किया और बिना कोई सुराग छोड़े फरार हो गए. इस घटना के बाद पाकिस्तान में एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कोई टारगेटेड ऑपरेशन चल रहा है. इस बीच बता दें कि एक साल से भी कम समय में यह दूसरी बार है जब हमजा को अज्ञात लोगों ने गोली मारी है. पिछले साल मई में, खूंखार आतंकवादी को लाहौर में उनके आवास के बाहर गोली मार दी गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था. हमले के बाद पाकिस्तान अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी थी, हालांकि उन्होंने इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की थी.

 

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