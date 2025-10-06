Subway surfing: रेल ट्रैक पर सबवे सर्फिंग खेल रही थीं टीनेजर लड़कियां, ट्रेन की छत पर मिली दोनों की लाश; फिर

Subway surfing game: सबवे सर्फिंग गेम से जुड़ा ये ट्रेंड जानलेवा हो चुका है. जो महामारी की तरह फैल रहा है. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं. तड़के करीब 3 बजे एवेन्यू स्टेशन पर इमरजेंसी रेस्पॉंस टीम और पुलिस को खबर दी गई, लेकिन दोनों लड़कियों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया.
Subway surfing game tragedy: सबवे सर्फिंग गेम में खिलाड़ी यानी यूजर चुनौतियों से भरे ट्रैक पर दौड़ता है. वो कभी पुलिसवाले से बचता है तो कभी उसके डॉगी से खुद को बचाता है. पूरे रास्तेभर सिक्के और पावर-अप बटोरते हुए ज्यादा से ज्यादा स्कोर बनाने की कोशिश करता है. इस गेम का एक ही फंडा है, जितनी तेज भाग सको, भागो! आने वाली ट्रेनों को चकमा दो. गेम को गेम की तरह खेला जाए तो ठीक, वरना इसके चक्कर में टीनेजर बावले होकर जाने-अनजाने मौत को गले लगा रहे हैं. वो सिंपल सी बात भूल जाते हैं कि सबवे सर्फिंग मोबाइल फोन पर खेलने की चीज है, असल रेलवे ट्रैक पर नहीं. ऐसे ही एक जानलेवा हो चुके ट्रेंड के चलते ब्रिटेन में दो टीनेजर लड़कियों की जान चली गई.
ट्रेन की छत पर LIVE सबवे सर्फिंग
'डेली स्टार' की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि न्यूयॉर्क में एक ट्रेन की छत पर कथित लाइव सबवे सर्फिंग खेलने के दौरान दो लड़कियां मृत पाई गईं. बताया जा रहा है दोनों मौत के ट्रैक पर दौड़ रही थीं. ब्रुकलिन में एक ट्रेन के आखिरी डिब्बे की छत पर बेहोशी की हालत में मिलीं किशोरियों में एक की उम्र महज 13 साल थी. रात लगभग बीत चुकी थी तड़के 3 बजे विलियम्सबर्ग के मार्सी एवेन्यू रेलवे स्टेशन पर पुलिस को बुलाया गया. इमरजेंसी टीम में डॉक्टर भी थे, पीड़ितों को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया. पुलिस सूत्रों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि दूसरी लड़की की उम्र करीब 18 साल थी.
दिल दहलाने वाला हादसा
दिल दहला देने वाली मौतों के साथ ये हादसा न सिर्फ स्टेट बल्कि देशभर में बहस की वजह बन गया. इस साल कथित सबवे सर्फिंग जिसमें लोग तेज रफ्तार ट्रेनों की छत या किनारों से लटककर यात्रा करते हैं, उसके चलते होने वाली मौतों का आंकड़ा 5 हो गया. पिछले साल ऐसे खतरनाक स्टंट को करते हुए छह लोगों की मौत हो गई थी, सभी मृतकों की उम्र 11 से 15 साल के बीच थी. इरविन में एक महिला मृत पाई गई, तब लोगों से उस इलाके से दूर रहने की अपील की गई.
'ये सर्फिंग नहीं बल्कि सुसाइड है'
न्यूयॉर्क सिटी ट्रांजिट के प्रेसिडेंट डेमेट्रियस क्रिचलो ने कहा, 'यह बेहद दुखद है कि दो छोटी बच्चियां इसलिए हमसे दूर चली गईं क्योंकि उन्हें लगा था कि मेट्रो ट्रेन के बाहर सवारी करना एक स्वीकार्य खेल है. हम पैरेंट्स, टीचर्स और सभी को अपने प्रियजनों और दोस्तों को आगाह करने की अपील करते हैं. सभी को पता होना चाहिए कि मेट्रो ट्रेन की छत पर चढ़ना सर्फिंग नहीं बल्कि आत्महत्या है. मैं पीड़ित परिवारो और रेल स्टाफ सभी के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने इन बच्चों को खोजा. सभी इस त्रासदी से बुरी तरह हिल गए हैं.'