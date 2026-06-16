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फिर कांप उठा लैटिन अमेरिका! पेरू में आया 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप; घर छोड़कर बाहर की ओर भागे लोग

Peru Earthquake News: दक्षिण अमेरिका फिर भूकंप से कांप उठा. पेरू में गुरुवार देर रात 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप आया, जिसे बाद लोग डर की वजह से घर छोड़ बाहर निकल आए.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 21, 2026, 02:25 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 02:41 AM IST
फिर कांप उठा लैटिन अमेरिका! पेरू में आया 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप; घर छोड़कर बाहर की ओर भागे लोग
Image Credit: फाइल फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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