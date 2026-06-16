/फिर कांप उठा लैटिन अमेरिका! पेरू में आया 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप; घर छोड़कर बाहर की ओर भागे लोग

बताते चलें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पिछले 3 महीने में तीन विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं. पहला भूकंप 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आया. उस दिन वहां पर दो भीषण भूकंप आए. पहला झटका 7.2 तीव्रता का था, जिसके मात्र 30 से 40 सेकंड बाद ही तटीय क्षेत्र ला गुएरा के पास 7.5 तीव्रता का ज्यादा विनाशकारी भूकंप आया. ये दोनों भूकंप ज़मीन से केवल 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर थे. इसकी वजह से राजधानी कराकास और उत्तरी वेनेजुएला में भारी तबाही हुई. इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई और अरबों डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया.