/फिर कांप उठा लैटिन अमेरिका! पेरू में आया 7.2 रिक्टर स्केल का भूकंप; घर छोड़कर बाहर की ओर भागे लोग

Ground Shook due to Earthquake in Peru: दक्षिण अमेरिका एक बार फिर भूकंप के झटकों से कांप उठा. वेनेजुएला और कोलंबिया के बाद गुरुवार देर रात पेरू में 7.2 रिक्टर स्केल का भयानक भूकंप आया. पेरू के दक्षिणी पर्वतीय इलाके में भूकंप के शक्तिशाली और तेज झटके महसूस किए गए. भूकंप का केंद्र अयाकुचो क्षेत्र में स्थित कोराकोरा और अंदाहुआयलस शहरों के पास जमीन की गहराई में था.
जमीन के नीचे कंपन होते ही दक्षिणी पेरू के बड़े हिस्से में इमारतें हिलने लगीं. रिहायशी बस्तियों से लेकर पहाड़ी घाटियों तक व्यापक स्तर पर झटके महसूस किए गए. पेरू में स्थानीय समयानुसार दोपहर के 1 बजे थे. इसके चलते बाजारों, दफ्तरों और घरों में मौजूद लोग घबराकर खुले मैदानों तथा सड़कों की ओर भागते देखे गए.
अयाकुचो, अपुरिमक, अरेकिपा और कुस्को सहित देश के विस्तृत मध्य व दक्षिणी प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए गए. देश की राजधानी लीमा के तटीय इलाकों में भी इमारतों में हल्का कंपन रिकॉर्ड किया गया. पहाड़ी क्षेत्रों में कंपन के चलते कई ढलानों से धूल और रेत के गुबार उठते देखे गए. कई जगहों पर रास्तों पर मलबा गिरने की छिटपुट घटनाएं भी सामने आईं.
स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों ने तुरंत राहत-बचाव अभियान शुरू किया. पेरू के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल डिफेंस (INDECI) के शुरुआती आकलन के मुताबिक, भूकंप की उच्च तीव्रता के बावजूद किसी भी प्रकार की जनहानि या गंभीर क्षति की पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि नागरिकों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी गई है.
पेरू के आधिकारिक भूवैज्ञानिक संस्थान (IGP) के अनुसार, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 दर्ज की गई. उसका केंद्र अयाकुचो प्रांत के कोराकोरा शहर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित था. यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (USGS) ने भूकंप की तीव्रता 6.7 से 7.0 के बीच आंकी हैं.
एजेंसियों का अनुमान है कि भूकंप का केंद्र जमीन की सतह से लगभग 47 से 108 किलोमीटर नीचे था. इतनी ज्यादा गहराई होने की वजह से भूकंप की तरंगे ऊपर आते-आते काफी हद तक शांत हो गई. जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बच गया.
भूकंप के झटके लगते ही पेरू की नौसेना तुरंत एक्शन में आई. उसकी नौसेना के हाइड्रोग्राफी निदेशालय और प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) ने तटीय क्षेत्रों का परीक्षण किया. इसके बाद निदेशालय ने स्पष्ट किया कि काफी गहराई में भूकंप का केंद्र होने के वजह से समुद्र में सुनामी लहरें उठने का कोई खतरा नहीं है.
बताते चलें कि पेरू दुनिया के सबसे संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र यानी 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' इस इलाके में प्रशांत महासागर की नाज़का टेक्टोनिक प्लेट लगातार दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे खिसक रही हैं. इस भूगर्भीय हलचल के चलते पेरू और उसके पड़ोसी मुल्कों में बार-बार मध्यम से लेकर अत्यंत तीव्र भूकंप आते रहते हैं.
बताते चलें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पिछले 3 महीने में तीन विनाशकारी भूकंप आ चुके हैं. पहला भूकंप 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आया. उस दिन वहां पर दो भीषण भूकंप आए. पहला झटका 7.2 तीव्रता का था, जिसके मात्र 30 से 40 सेकंड बाद ही तटीय क्षेत्र ला गुएरा के पास 7.5 तीव्रता का ज्यादा विनाशकारी भूकंप आया. ये दोनों भूकंप ज़मीन से केवल 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर थे. इसकी वजह से राजधानी कराकास और उत्तरी वेनेजुएला में भारी तबाही हुई. इस आपदा में हजारों लोगों की जान चली गई और अरबों डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया गया.
इसके बाद दूसरा विनाशकारी भूकंप वेनेजुएला के पड़ोसी कोलंबिया में 10 अगस्त 2026 को आया. देश पश्चिमी क्षेत्र के चोको प्रांत में उस दिन बेहद शक्तिशाली 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. इस भूकंप का केंद्र सैन जोस डेल पालमार के पास ज़मीन से लगभग 110 किलोमीटर की गहराई में था. इस प्राकृतिक आपदा ने कोलंबिया के 15 से अधिक राज्यों में तबाही मचाई, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई. घटना में हजारों लोग घायल हुए और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचों का नुकसान हुआ.