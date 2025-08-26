समुद्र में विरोधियों को नई चुनौती देगा रूस, 100 बिलियन डॉलर से कर रहा है इस खास योजना की शुरुआत; दुश्मनों के उड़ जाएंगे होश
समुद्र में विरोधियों को नई चुनौती देगा रूस, 100 बिलियन डॉलर से कर रहा है इस खास योजना की शुरुआत; दुश्मनों के उड़ जाएंगे होश

इस बेड़े को 'सी-मॉन्स्टर' के उपनाम से जाना जाएगा. हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम इस जहाजी बेड़े का नाम फ्रिगेट एडमिरल एमेल्को है. रूस का ये नया बेड़ा रूसी नौसेना के प्रोजेक्ट 22350 का हिस्सा है. 

Aug 26, 2025
समंदर में दिखेगी रूस की ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन
समंदर में दिखेगी रूस की ताकत, थर-थर कांपेंगे दुश्मन

दुनिया के सभी देश अब समंदर में अपना वर्चस्व दिखाने के लिए तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में रूस कहां पीछे रहने वाला है. रूस ने समंदर में भी अपना वर्चस्व बनाए रखने का इरादा जाहिर कर दिया है. इस साल रूस ने एक नए समुद्री बेडे़ की शुरुआत की है, जो कि काफी पॉवरफुल रहने वाला है. इस बेड़े को 'सी-मॉन्स्टर' के उपनाम से जाना जाएगा. हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम इस जहाजी बेड़े का नाम फ्रिगेट एडमिरल एमेल्को है. रूस का ये नया बेड़ा रूसी नौसेना के प्रोजेक्ट 22350 का हिस्सा है. 

गोर्शकोव-श्रेणी के फ्रिगेट लांचिंग रूस की नौसेना को आधुनिक बनाने की 100 बिलियन डॉलर की महत्वाकांक्षी योजना का एक प्रमुख घटक है. रूस समर्थक सैन्य टिप्पणीकार इसे सी टर्मिनेटर के रूप में संदर्भित कर रहे हैं. यह युद्धपोत अत्याधुनिक हथियारों और रणनीतिक महत्व का दावा करता है, क्योंकि रूस 2050 तक नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने का लक्ष्य रखता है. आइए आपको इसकी खासियत विस्तार पूर्वक समझाते हैं.

हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है एडमिरल एमेल्को जिरकॉन 
एडमिरल एमेल्को 3M22 जिरकॉन (सिर्कोन) हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जैसे उन्नत मिसाइल सिस्टम ले जाने में सक्षम है. रिपोर्ट्स के अनुसार, ज़िरकॉन मिसाइल तकनीक में एक बड़ा छलांग है, जिसकी गति माक 8 से 9 (लगभग 6,100–7,000 मील प्रति घंटा) तक पहुंचती है.  

1500 किमी दूर तक मारक क्षमता
यह मिसाइल 1500 किमी दूर तक जमीन और समुद्र दोनों पर लक्ष्यों को निशाना बना सकती है. जिरकॉन की प्लाज्मा स्टील्थ तकनीक इसे उड़ान के दौरान पता लगाना मुश्किल बनाती है. इसकी उच्च गति और गतिशीलता पारंपरिक नौसैनिक रक्षा प्रणालियों के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है.  

दुनिया के शक्तिशाली जहाजों में शामिल हुआ एडमिरल एमेल्को 
एडमिरल एमेल्को रूस की बढ़ती नौसैनिक बेड़े में शामिल हो गया है. जिसमें एडमिरल गोर्शकोव और एडमिरल गोलोव्को जैसे जहाज शामिल हैं, जिन्होंने भी जिरकॉन मिसाइलों को ले जाया और उनका परीक्षण किया है. ये बहु-भूमिका वाले युद्धक फ्रिगेट पश्चिमी नौसैनिक प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, विशेष रूप से आर्कटिक, काला सागर और प्रशांत जैसे विवादित क्षेत्रों में.  

रूसी नौसेना का रिवाइवल और मॉडिफिकेशन चाहते हैं पुतिन 
एडमिरल एमेल्को का प्रक्षेपण राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रूसी नौसेना के विस्तार और आधुनिकीकरण की दृष्टि का हिस्सा है. अप्रैल 2025 में उन्होंने इस लक्ष्य को समर्थन देने के लिए 100.8 बिलियन डॉलर के निवेश कार्यक्रम की घोषणा की. नियोजित विकास में नए युद्धपोतों का निर्माण बोरे-ए और यासेन-एम जैसे रणनीतिक परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण, और हाइपरसोनिक, रोबोटिक, और मानवरहित प्रणालियों का एकीकरण शामिल है.

बीते 5 वर्षों में रूस ने लगभग 50 जहाजों की लांचिंग की
पिछले 5 वर्षों में रूस ने लगभग 50 जहाजों की लांचिंग की है. इसमें हाइपरसोनिक हथियारों को ले जाने में सक्षम उन्नत पनडुब्बियां शामिल हैं. इस नौसैनिक विस्तार को एक रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जाता है न केवल निवारण और रक्षा के लिए बल्कि वैश्विक हॉटस्पॉट्स में प्रभाव डालने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी.

