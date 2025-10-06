कनाडा की ठंडी हवाओं में गर्मागर्म गोलियां फिर गूंज रही हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 29 सितंबर 2025 को कनाडा ने आधिकारिक तौर पर 'आतंकी संगठन' घोषित कर दिया था. लेकिन ये आतंकी संगठन को टैग गैंग को रोक न सका. 5 अक्टूबर को गैंग से जुड़े फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा किया कि उन्होंने नवीन तसी नाम के शख्स के कई ठिकानों पर तीन दिनों से फायरिंग करवाई की है.

गैंग के नाम पर तसी ने वसूली की तो की फायरिंग

तसी ने गैंग के नाम का झूठा फायदा उठाकर पंजाबी गायकों और व्यापारियों से 5 मिलियन डॉलर (करीब 42 करोड़ रुपये) वसूल लिए. फतेह ने पोस्ट में साफ कहा, "हम मेहनती भाइयों-बहनों से दुश्मनी नहीं रखते. जो गलत करे, वही हमारा निशाना." कनाडा पुलिस ने कई जगहों पर गोलीबारी की पुष्टि की है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ. ये घटना भारतीय डायस्पोरा में डर फैला रही है.

फतेह पुर्तगाल की सोशल मीडिया पर पोस्ट, सीधी चेतावनी

कनाडा में कई जगहों पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी लारेंस गैंग से जुड़े फतेह पुर्तगाल ने ली है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट कर फायरिंग की बात स्वीकार की है. जिसके बाद फतेह की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. उन्होंने लिखा, "सत श्री अकाल, राम-राम सारे भाइयों को. मैं फतेह पुर्तगाल बोल रहा हूं. गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो भी कनाडा में लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली और शूटिंग कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी अब हम ले रहे हैं." फिर ठिकानों के पते दिए: द शी एंटरप्राइज (1254, 110 एवेन्यू), हाउस नंबर 2817 (144 स्ट्रीट), और 13049, 76 एवेन्यू यूनिट नंबर 104, स्विफ्ट 1200 एएम. "ये सभी जगहें नवी तेसी के स्वामित्व में हैं. पिछले 3 दिनों से इन पर शूटिंग हम करवा रहे हैं. स्विफ्ट 1200 एएम के एलिया से हमारा कोई निजी झगड़ा नहीं, लेकिन तसी ने गैंग का नाम लेकर गायकों से 5 मिलियन वसूले हैं. इसलिए उसके पीछे हैं."

पोस्ट में आगे अपील- जो व्यापारी परेशान हमें बताएं, हम एक्‍शन लेंगे

"जो व्यापारी हमारे भाइयों-बहनों को परेशान करते हैं, सबूत दो तो हम एक्शन लेंगे. हमारा तरीका गलत लगे, लेकिन इरादा साफ है. गलत खबर फैलाने वालों की जिम्मेदारी पर नुकसान का बोझ पड़ेगा." ये पोस्ट वायरल हो गई, हजारों व्यूज इस पर आए हैं. गैंग ने साफ कहा कि वो सिर्फ 'गलत' करने वालों के खिलाफ हैं.

कनाडा में लॉरेंस गैंग का खौफ

कनाडा सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी घोषित किया हुआ है..लॉरेंस जेल में है, लेकिन उसके 700 से ज्यादा शूटर भारत, कनाडा, अमेरिका में सक्रिय हैं. सिद्धू मूसे वाला की हत्या (2022), सलमान खान पर फायरिंग (2024-25), हारदीप सिंह निज्जर हत्याकांड (2023) सब इनके नाम पर ये सब घटनाएं हैं. हाल ही में एपी धिल्लों के घर पर फायरिंग के लिए गैंग के एक सदस्य को 6 साल की सजा मिली. कनाडा में सिख समुदाय के खिलाफ हिंसा के आरोप भी लगे.