सरदार खेड़ा से रिश्ता रखा तो...कनाडा में फिर लॉरेस गैंग की धांय-धांय, पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर तड़तड़ा दी गोलियां

Lawrence Bishnoi Gang: कनाडा में मशहूर पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर गोलीबारी हुई. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली है. गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने वीडियो जारी कर कहा- सरदार खेड़ा से दोस्ती के कारण हमला हुआ है. साथ ही कहा है कि चन्नी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन खेड़ा से जुड़ने वालों को सबक जरूर है.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 29, 2025, 10:34 AM IST
Channi Nattan house attacked in Canada: कनाडा में पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बार फिर सनसनी मच गई. लोकप्रिय सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग करके दहशत फैला दी है. खुशकिस्मती से चन्नी और उनका परिवार बाल-बाल बच गया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें गोली चलाते बदमाश साफ दिख रहे हैं. 

लॉरेंस गैंग ने हमले की जिम्मेदारी?
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के कनाडा स्थित आवास पर हुई गोलीबारी की ज़िम्मेदारी ली है और सरदार खेड़ा के साथ उनके कथित संबंधों का हवाला दिया है. गिरोह के एक सहयोगी ने एक वीडियो जारी कर अन्य गायकों को सरदार खेड़ा से संबंध न रखने की चेतावनी दी है. स्थानीय अधिकारी इस दावे की जांच कर रहे हैं. एक सोशल मीडिया पोस्ट में गैंग के बड़े खिलाड़ी गोल्डी ढिल्लों ने कहा- "सत श्री अकाल! मैं गोल्डी ढिल्लों बोल रहा हूं (लॉरेंस बिश्नोई गैंग). चन्नी नट्टन के घर पर हुई फायरिंग का कारण सरदार खेड़ा है." गैंग का दावा है कि चन्नी, सरदार खेड़ा के साथ करीबियां बढ़ा रहे थे, जो उनके दुश्मन हैं. चन्नी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, बस मैसेज देने के लिए बस फायरिंग की है.

सिंगर्स को खुली धमकी!
गोल्डी ने पूरे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को ललकारते हुए और धमकाते हुए कहा कि भविष्य में सरदार खेड़ा से कोई काम या दोस्ती करने वाला सिंगर खुद अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा. हम खेड़ा को लगातार नुकसान पहुंचाते रहेंगे." 

लॉरेंस के बढ़ रहे दुश्मन
ऐसा नहीं है कि लॉरेंस ही दुश्मनों को निपटा रहा है, उसके लोगों की जान भी जा रही है. लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है. उसके गैंग के लोगों पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं. अभी हाल ही में अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी कर उसके गैंग के एक शख्त की हत्या कर दी गई थी. 

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Lawrence Bishnoi

