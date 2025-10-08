लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में फिर से फायरिंग करवाई. इस बार निशाने पर तीन अलग-अलग रेस्‍टोरेंट थे. सोशल मीडिया पर पोस्ट करके गोल्डी ढिल्लन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. जिसके बाद कनाडा के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

फेसबुक पर लारेंस गैंग के गोल्डी ढिल्लन के अकाउंट से डाली गई पोस्ट में लिखा गया है कि तीन जगहों G 76 (13025 76 Ave), G 76 South Surrey (2160 King George Blvd),G 76 Maple Ridge (21768 Lougheed Hwy) पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी वही ले रहा है.

पोस्ट में बतायी फायरिंग की वजह

पोस्ट में गोल्डी ढिल्लन ने फायरिंग की वजह बताते हुए लिखा कि उन्हें शिकायत मिली थी कि रेस्टोरेंट मालिक अपने कर्मचारियों और महिला स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करता है और कई मजदूरों की तनख्वाह रोक रखी है.

कारोबारियों को खुली चेतावनी

गोल्डी ढिल्लन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ये भी चेतावनी भी दी है. पोस्ट में साफ शब्दों में लिखा गया है कि अगर इस रेस्टोरेंट को फिर से खोला गया या किसी अन्य जगह से ऐसी शिकायत आई, तो मालिक को खुद इसके नतीजे भुगतने होंगे.

2 दिन पहले भी कराई फायरिंग

2 दिन पहले ही लारेंस गैंग ने कनाडा में अपने विरोधी नवी तेसी के घर, दफ्तर और कॉम्प्लेक्स में फायरिंग फायरिंग करवाई थी. सोशल मीडिया पर तीनों जगहों पर फायरिंग का वीडियो भी सामने आया था. आरोप है कि वह व्यक्ति गिरोह के नाम पर लोगों से लाखों रुपये वसूल रहा था. लारेंस गैंग ने आरोप लगाया कि नवी तेसी लारेंस के नाम पर लोगों से 5 मिलियन (50 लाख रुपए) वसूल चुका है.

