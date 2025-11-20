Advertisement
trendingNow13011153
Hindi Newsदुनिया

कनाडा भागने से पहले पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंगस्टर, अमेरिका ने मोस्ट-वांटेड नोनी राणा को दबोचा

Lawrence Bishnoi: लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा एक और गैंगस्टर जिसका नाम नोनी राणा है उसे अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 20, 2025, 12:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कनाडा भागने से पहले पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंगस्टर, अमेरिका ने मोस्ट-वांटेड नोनी राणा को दबोचा

Gangster Noni Rana: भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राण जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे नियाग्रा बॉर्डर से पकड़ा गया है दो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है. नोनी राणा कनाडा भागने की कोशिश कर रहा था तभी अमेरिकी एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया. 

कौन है नोनी राणा?
नोनी राणा हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है औक कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है. नोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है. वह फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला रहा था जिसे अब अमेरिकी पुलिस ने कनाडा भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया है. 

यह भी पढ़ें: DNA: हाफिज सईद से भी ज्यादा खतरनाक निकला अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला जावेद, कट्टरपंथ के नाम पर यूं बनाया खौफनाक साम्राज्य

Add Zee News as a Preferred Source

आगे क्या होगी कार्रवाई?
नोनी राणा को जल्द ही भारत वापस लाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए हरियाणा पुलिस और भारत की केंद्रीय एजेंसियां अमेरिका के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं. लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी हाल ही में अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है. अब लॉरेंस बिश्नोई के एक और करीबी का अमेरिका में पकड़ा जाना इस गैंग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश के दबाव में कूटनीति तेज, दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को वापस सौंपने जा रहा भारत?

वारदातों की जिम्मेदारी
हाल ही में नोनी राणा की कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई थीं जिसमें उसने लॉरेंस गैंग द्वारा हरियाणा में की गई वारदातों की जिम्मेदारी ली थी. नोनी राणा को जल्द ही भारत वापस लाने की तैयारी चल रही है. लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी हाल ही में अमेरिका से भारत वापस भेजा गया था.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Lawrence BishnoiNoni Rana

Trending news

'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
Maharashtra news
'मुझे तकलीफ हो रही है...', स्टूडेंट की मौत पर मचा घमासान, मां ने कही ये बात
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
#street dog
कुत्ता के काटने से मौत होने पर परिवार को 5 लाख, चोट-निशान पर ₹5 हजार का मुआवजा
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
Supreme Court
राज्यपाल-राष्ट्रपति पर बिल रोक की कोई समयसीमा नहीं लेकिन... SC ने सुनाया बड़ा फैसला
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
Richest CM Of India
ये हैं देश के सबसे अमीर सीएम; सबसे गरीब मुख्यमंत्री का नाम जानकर उड़ जाएंगे होश
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
Akhilesh Yadav News
बिहार में बुरी तरह हारी कांग्रेस, अब यूपी में बिना चुनाव झटका लगने वाला है?
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
Shashi Tharoor
आप कांग्रेस में क्यों हैं...? थरूर ने की पीएम मोदी की तारीफ तो भड़क गए दिग्गज नेता
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
#heavy rain
कड़ाके की ठंड में क्यों हो रही भयंकर बारिश? IMD ने क्या बताई इसके पीछे की असली वजह
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
Supreme Court
आज तय होगी संवैधानिक सीमा! SC बताएगा- राज्यपाल और राष्ट्रपति कब तक रोक सकते हैं बिल?
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
west bengal vidhan sabha chunav
बिहार तो बड़े आराम से जीत लिया, पर बंगाल चुनाव भाजपा के लिए दाल-भात नहीं होने वाला
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत
India Bangladesh News in Hindi
दिल्ली पहुंचे NSA खलीलुर रहमान; क्या शेख हसीना को सौंपने जा रहा भारत