कनाडा भागने से पहले पकड़ा गया लॉरेंस गैंग का कुख्यात गैंगस्टर, अमेरिका ने मोस्ट-वांटेड नोनी राणा को दबोचा

Gangster Noni Rana: भारत के एक और मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राण जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे नियाग्रा बॉर्डर से पकड़ा गया है दो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है. नोनी राणा कनाडा भागने की कोशिश कर रहा था तभी अमेरिकी एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया.

कौन है नोनी राणा?

नोनी राणा हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला है औक कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है. नोनी राणा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है. वह फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विदेश भाग गया था और वहीं से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चला रहा था जिसे अब अमेरिकी पुलिस ने कनाडा भागते वक्त गिरफ्तार कर लिया है.

आगे क्या होगी कार्रवाई?

नोनी राणा को जल्द ही भारत वापस लाने की तैयारी चल रही है. इसके लिए हरियाणा पुलिस और भारत की केंद्रीय एजेंसियां अमेरिका के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं. लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी हाल ही में अमेरिका से भारत वापस भेजा गया है. अब लॉरेंस बिश्नोई के एक और करीबी का अमेरिका में पकड़ा जाना इस गैंग के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

वारदातों की जिम्मेदारी

हाल ही में नोनी राणा की कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई थीं जिसमें उसने लॉरेंस गैंग द्वारा हरियाणा में की गई वारदातों की जिम्मेदारी ली थी. नोनी राणा को जल्द ही भारत वापस लाने की तैयारी चल रही है. लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी हाल ही में अमेरिका से भारत वापस भेजा गया था.